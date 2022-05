Acer rust nieuwe Predator Helios 700-gamelaptop uit met RTX 2080 Super

Acer heeft zijn vier gamelaptops Predator Helios 700, Predator Helios 300, Predator Triton 300 en Nitro 7 een upgrade gegeven. De Helios 700 krijgt onder andere een Intel Core i9-10980HK en Nvidia RTX 2080 Super.

Naast de variant met Core i9 en RTX 2080 Super komen er configuraties van de Predator Helios 700 met een Core i7-10875H en RTX 2070 Super. Om dit alles te koelen heeft Acer het koelsysteem een upgrade gegeven. Het systeem bestaat uit drie koperen heatpipes, een vapor chamber en ventilatoren van Acers AeroBlade-lijn.

Het toetsenbord is mechanisch en heeft per toets instelbare rgb-verlichting. De Helios 700 krijgt tot aan 64GB ram en twee thunderbolt 3-poorten, in combinatie met een Killer DoubleShot Pro 802.11ax-netwerkkaart en meerdere pci-e nvme-ssd's in raid 0. Het scherm heeft een diagonaal van 17,3" en een ips-paneel dat beelden op 144Hz kan verversen. De Predator Helios 700 verschijnt in september voor en prijs vanaf 2700 euro. Welke specificaties kopers krijgen voor dat geld, is nog niet bekend.

Een stapje lager in het assortiment staat de Helios 300, die een upgrade krijgt met een RTX 2070 Max-Q en een 240Hz-paneel voor het 15,6"-scherm. De Helios 300 kan tot aan 32GB ddr4 en twee pci-e-ssd's in raid 0 in combinatie met een hdd van 2TB bevatten. Deze laptop verschijnt in juli voor een vanafprijs van 1300 euro.

De Triton 300 moet het hebben van zijn geringe dikte: de gamelaptop is 20mm dik. Daar heeft Acer toch een Intel Core H-processor van de tiende generatie en een RTX 2070 Max-Q-videokaart in weten te krijgen. Het 15,6"-scherm heeft een maximale verversingssnelheid van 240Hz en helderheid van 300cd/m². Deze laptop kan drie m2-ssd's huisvesten waarvan een via een pci-e-interface. De laptop verschijnt in juli voor 1400 euro.

Tenslotte is er de Nitro 7, die een startprijs van 1300 euro krijgt bij verschijning in juli. Ook deze laptop is 20mm dik, maar krijgt maximaal een RTX 2060. Er zijn opnieuw drie m2-slots voor ssd's en er is ondersteuning voor maximaal 32GB ram. De gigabitethernetkaart is de Killer Ethernet E2600. Het 15,6"-scherm heeft een 144Hz-paneel.