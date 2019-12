Man die intieme iCloud-foto's vrouwen stal krijgt twee jaar celstraf

Een man uit Almere heeft van de rechtbank een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, gekregen voor het stelen van privéfoto's uit de iCloud-accounts van 55 vrouwen. In totaal moet hij ook bijna 6000 euro schadevergoeding betalen.

Autoriteiten hebben de mapstructuren van 55 iCloud-accounts op gegevensdragers van de Almeerse Mitchell van der K. gevonden. Daarom wordt hij van 55 gevallen van computervredebreuk schuldig bevonden. Hij had daarnaast ook de gegevens van 195 andere iCloud-accounts in handen, maar niet de inhoud daarvan. Computervredebreuk is daarom in die gevallen volgens de rechter niet bewezen. Het OM verdacht Van der K. ervan de beelden op een forum te hebben gepost waar dergelijk materiaal wordt uitgewisseld. Ook dat vond de rechter echter niet bewezen. Van der K. zou het materiaal alleen aan derden hebben verstrekt.

Volgens RTL Nieuws gaat het om in totaal 30.000 intieme beelden van vrouwen, waaronder zijn toen nog minderjarige nichtje. Verder ging het om bn'ers, collega's, familieleden en bekenden van de dader. De zaak begon in 2017 te rollen toen een vrouw zichzelf herkende op online geplaatste foto's en daarvan aangifte deed.

De rechter nam in het vonnis wel mee dat de dader berouw toonde, maar niet de media-aandacht die de zaak heeft gekregen. Een aantal bekende Nederlanders waren slachtoffer, zo is via de media 'in negatieve zin' bekend geworden. De schadevergoeding is grotendeels ter compensatie van immateriële schade, dus emotioneel leed.