Belgische patiënten klagen over toegang tot elektronische medische dossiers

Belgische patiëntenorganisaties krijgen een groeiend aantal klachten binnen over patiëntendossiersystemen. Met name NexuzHealth ligt onder vuur. Dat systeem wordt in meer dan de helft van de Vlaamse ziekenhuizen gebruikt.

De klachten komen binnen bij onder andere het Vlaamse Patiëntenplatform, schrijft de krant De Morgen. Om hoeveel klachten en toenames het gaat is niet bekend, maar een woordvoerder bevestigt dat het aantal klachten stijgt. De klachten komen met name van patiënten die niet wisten dat hun gegevens werden gedeeld via het platform.

Steeds meer Belgische ziekenhuizen stappen over op elektronische patiëntendossiers. Daarvan is NexuzHealth de grootste. Het systeem werd ontwikkeld door het Universitair Ziekenhuis Leuven. Inmiddels is de helft van de ziekenhuizen in Vlaanderen overgestapt op dat systeem, of zit het nu in de overgangsfase. Met het systeem kunnen de ziekenhuizen onderling informatie uitwisselen als dat nodig is. Patiënten klagen echter bij de patiëntenverenigingen dat zij niet wisten dat dat kon, en dat zij daar vaak geen uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid is het in sommige gevallen toegestaan om zonder toestemming van de patiënt toegang tot het systeem te vragen, bijvoorbeeld in een levensbedreigende situatie. "Maar dat gaat enkel over uitzonderlijke situaties, noodgevallen dus", zegt een woordvoerder tegen De Morgen. "Is er geen sprake van urgentie, dan mag dat niet." Zowel het ministerie als de Gegevensbeschermingsautoriteit willen de beheerders van NexuzHealth om opheldering vragen.