Belgische stichting Ministry of Privacy gaat zich inzetten als privacywaakhond

De Belgische stichting Ministry of Privacy wil zich breed gaan inzetten als een onafhankelijke privacywaakhond. De stichting werd vorig jaar opgezet om een juridische strijd aan te gaan tegen de wet die vingerafdrukken verplicht op de elektronische id-kaart.

Matthias Dobbelaere-Welvaert, de directeur en oprichter van de stichting, stelt dat België dringend nood heeft aan 'een échte privacywaakhond'. Dat meldt onder andere Knack, naar aanleiding van een Belga-persbericht. Het is de bedoeling dat Ministry of Privacy zich actief gaat verzetten tegen diverse privacybeperkende of -schendende maatregelen. De stichting werd eind 2018 al opgericht om het geld te beheren dat werd binnengehaald met de crowdfundingcampagne 'Stop de Vingerafdruk'. Tot nu toe was de stichting echter niet op andere manieren actief.

Dobbelaere-Welvaert noemt dokters die zich illegaal toegang verlenen tot medische dossiers en ANPR-camera's die 'overal zonder nadenken worden neergezet' als recente privacyproblemen die spelen in België. Met zijn stichting wil hij zich meer activistisch opstellen dan de bestaande Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de Belgische tegenhanger van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Ministry of Privacy wil vooral inzetten op bewustmaking en informatiecampagnes, maar overweegt ook juridische acties 'als laatste stap'. De raad van bestuur van de stichting bestaat momenteel uit zestien leden, met zowel academische, technische als juridische achtergronden. De stichting wil zijn kosten dekken met inkomsten uit donaties, merchandise en lidgelden.