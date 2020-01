Nederlandse indiegame Kunai komt op 6 februari uit voor pc en Nintendo Switch

Het in Den Haag gevestigde TurtleBlaze brengt volgende maand zijn actie-platformgame Kunai uit. De indiegame draait om een tablet met de naam Tabby, die het opneemt tegen een robotopstand. Het spel komt uit voor de pc en Nintendo Switch en kost 17 euro.

Spelers kunnen als Tabby met ninjatrucs en wapens de robots te lijf gaan. De makers beloven een spelwereld vol geheimen en bijzondere personages. De game is ontwikkeld door een klein team met een voorkeur voor pixelart, arcade games, racing, 2d en guns, aldus TurtleBlaze. De studio is onderdeel van een internetbureau en heeft twee jaar aan het spel gewerkt.

Kunai komt uit op Steam en in de Nintendo eShop. De naam van het spel is gebaseerd op het gelijknamige Japanse wapen dat ninja's zouden gebruiken om gaten in wanden te maken. De kunai komt in het spel ook veel voor. De studio bracht in 2017 de game Road Warriors uit. Volgens de makers is die inmiddels twee miljoen keer gedownload.