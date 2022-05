Indiegame Oxenfree krijgt opvolger voor Nintendo Switch en pc

Oxenfree II: Lost Signals verschijnt dit jaar voor de Nintendo Switch en op Steam. De game is een opvolger van Oxenfree uit 2016, een mysterieuze adventuregame. Het nieuwe deel speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen in de eerste game af.

Spelers doen in Oxenfree II: Lost Signal in de rol van het nieuwe hoofdpersonage Riley onderzoek naar mysterieuze radiosignalen. Ontwikkelaar Night School Studio toont daar enkele beelden van in een korte trailer.

Oxenfree kwam in 2016 uit en dat spel kan op verschillende manieren eindigen, afhankelijk van welke keuze spelers maken. Of dat invloed heeft op het tweede deel, is nog niet bekend. Het eerste deel werd door veel spelers en recensenten positief ontvangen en was volgens de makers twee jaar geleden al 1,5 miljoen keer verkocht.

Oxenfree II: Lost Signals werd door Nintendo gepresenteerd tijdens een showcase van indiegames voor de Nintendo Switch. Uit een trailer van de ontwikkelaar en uitgever blijkt echter dat het spel ook naar Steam komt. De eerste game verscheen ook voor andere consoles, Android en iOS, of dat ook geldt voor deel twee, is nog niet bekend. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt, maar het spel zou dit jaar uit moeten komen.

Fez en OlliOlli World

Tijdens de Indie World Showcase maakte Nintendo ook bekend dat Fez naar de Switch komt. De platformgame die in 2012 voor het eerst verscheen is per direct beschikbaar in de eShop. Verder werd onder andere OlliOlli World aangekondigd, een skategame van Roll7 die in de winter zal verschijnen voor de Nintendo-console.