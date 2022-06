Spelunky 2 komt op 15 september uit voor PS4 en pc-versie komt daarna

Indiegame Spelunky 2 komt op 15 september uit voor de PS4. De game wordt 'kort daarna' uitgebracht op Steam. Dat meldt ontwikkelaar Mossmouth. De game krijgt verschillende nieuwe functies, waaronder een online multiplayermodus.

Mossmouth maakte de releasedatum bekend tijdens de State of Play-presentatie van Sony. De game werd in 2017 al aangekondigd, maar ontwikkelaar Mossmouth liet sindsdien weinig weten over het spel. In 2018 meldde de ontwikkelaar dat de game in 2019 uit zou komen, maar dit werd later uitgesteld.

Nu meldt de ontwikkelaar dat de game op 15 september uitkomt voor de PS4. Mossmouth laat op Twitter weten dat de Steam-versie van Spelunky 2 'kort' na de PS4-variant uitkomt. Dit is omdat de ontwikkelaar extra tijd nodig heeft om de online multiplayermodus op de pc te verbeteren. Nadat de game uit is op Steam, kijkt Mossmouth naar de mogelijkheden om het spel op andere platforms uit te brengen.

Spelunky is een soort 2d-platforminggame die draait om het verkennen van tunnels en grotten. De eerste game kwam in 2008 uit voor de pc en is sindsdien heruitgebracht voor verschillende platforms. Spelunky 2 volgt ongeveer dezelfde formule als zijn voorganger, maar krijgt verschillende nieuwe features. Zo krijgt de komende game een online multiplayermodus, waarmee spelers gezamenlijk de in-game tunnels kunnen verkennen. De vorige game ondersteunde enkel lokale co-op.

Spelers kunnen in Spelunky 2 daarnaast een 'in-game gemeenschap' opbouwen door nieuwe personages te ontdekken. Verder krijgt de game verschillende nieuwe voorwerpen en overige functies. Het winkelsysteem, dat prominent was in de eerste game, wordt ook vernieuwd.