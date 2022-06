Hitman 3 krijgt bij release ondersteuning voor PlayStation VR

De komende Hitman 3-game krijgt bij release ondersteuning voor PlayStation VR. Dat liet Sony weten tijdens zijn State of Play-presentatie die op donderdag werd getoond. Deze PSVR-ondersteuning is direct bij release in januari 2021 beschikbaar.

De aankondiging werd gedaan in een nieuwe trailer, waarin Agent 47 in eerstepersoonsperspectief zijn prooi volgt door een luxueus hotel. Volgens Sony wordt de volledige game speelbaar in vr. Ontwikkelaar IO Interactive laat weten dat het in de komende maanden meer details over deze PSVR-ondersteuning zal delen. Over ondersteuning voor andere vr-headsets wordt vooralsnog niet gerept. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij de Deense ontwikkelaar.

Eerder werd al gemeld dat spelers de locaties uit de twee voorgaande Hitman-games kunnen importeren naar Hitman 3, waardoor de volledige trilogie speelbaar wordt binnen de komende game. Deze locaties zijn volgens de ontwikkelaar ook allemaal speelbaar in vr. Spelers dienen die voorgaande Hitman-games dan wel in hun bezit te hebben.

Hitman 3 werd in juni aangekondigd tijdens de PS5-showcase van Sony. De game komt in januari 2021 uit voor de PlayStation 4 en 5, de Xbox One en Series X, Google Stadia en de pc.