Hitman HD Enhanced Collection komt op 11 januari uit voor Xbox One en PS4

Io Interactive laten weten dat Hitman HD Enhanced Collection op 11 januari beschikbaar komt voor de Xbox One en de PlayStation 4. De uitgave bevat 4k-remasters van Hitman: Blood Money en Hitman: Absolution.

Io Interactive meldt dat beide remasters een 4k-resolutie en zestig beelden per seconden ondersteunen. Ook zijn de lichteffecten volgens de ontwikkelstudio verbeterd, evenals de schaduwen en de textures. Verder is de manier om door de wereld te navigeren en bewegen verbeterd, wat tot een vloeiendere spelervaring moet leiden.

Hitman HD Enhanced Collection ondersteunt ook supersampling, wat met name van belang kan zijn voor gebruikers met een televisie die wat de resolutie betreft niet verder dan 1080p gaat. Bij supersampling worden beelden op een hogere resolutie gerenderd, om ze vervolgens te terug te schalen naar een lagere resolutie. Daardoor lijken bijvoorbeeld lijnen minder hoekig.

Hitman: Blood Money is het vierde deel uit de Hitman-reeks en kwam oorspronkelijk uit in 2006 voor de PlayStation 2, Xbox en Xbox 360 en de pc. Hitman: Absolution is de vijfde titel uit de reeks en kwam in 2012 uit voor de pc, Xbox 360 en PlayStation 3.