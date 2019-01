Bedrijf wil dit jaar beginnen met testen Concorde-achtig vliegtuigprototype

Het Amerikaanse bedrijf Boom Supersonic meldt dat het onlangs een investering van 100 miljoen dollar heeft ontvangen. Het bedrijf zegt dat hiermee de ontwikkeling van zijn supersonische commerciŽle vliegtuig kan doorzetten. Nog dit jaar moet een prototype de lucht in gaan.

Blake Scholl, de ceo van Boom Supersonic, zegt dat zijn bedrijf momenteel XB-1 in elkaar aan het zetten is. Dit is een bemand prototype dat drie keer zo klein is als het uiteindelijke ontwerp voor het commerciŽle vliegtuig met de naam Overture. Het prototype wordt door een enkele testpiloot gevlogen en zal ergens later dit jaar voor het eerst het luchtruim kiezen.

Volgens Scholl wordt Overture 's werelds eerste economisch rendabele supersonische vliegtuig. Halverwege 2020 moeten de eerste passagiersvluchten beginnen en een ticket zal wat de prijs betreft vergelijkbaar moeten worden met de gemiddelde prijs die nu voor een business class-stoel moet worden neergeteld. Overture moet 55 stoeltjes krijgen en heeft met de spitse neus en de deltavleugel nogal wat overeenkomsten met de Concorde. Overture moet mach 2,2 halen, waarmee het toestel iets sneller zou worden dan de Concorde.

Een van de belangrijkste innovaties die bij Overture moeten worden doorgevoerd, is het halen van een hoge kruissnelheid zonder naverbrander. Dat is een verbrandingskamer in de uitlaat van de turbinemotor; als daar extra brandstof in wordt geÔnjecteerd, zorgt dat door de reactie met de hete uitlaatgassen voor extra stuwkracht. Net als straaljagers hanteerde de Concorde naverbranders, wat het in 2003 uit dienst genomen supersonische straalvliegtuig gebruikte bij accelereren en opstijgen. Naverbranders kosten extra brandstof, wat Boom Supersonic wil vermijden door geavanceerde aandrijving, materialen en aerodynamica.

Het bedrijf stelt dat het vliegtuig relatief milieuvriendelijk wordt, door het gebruik van lichtgewicht koolstofcomposieten en 'groenere brandstoffen'. Samen met vernieuwingen bij de aerodynamica en de motoren, moet de CO2-uitstoot van Overture vergelijkbaar zijn met hedendaags 'vliegen met business class'. Volgens het bedrijf zal Overture tijdens landen en opstijgen net zo 'stil' zijn als een regulier subsonisch vliegtuig.

Boom Supersonic meldt daarbij echter niets over het probleem van het lawaai van supersonische schokgolven, die ontstaan zodra de geluidsbarriŤre wordt doorbroken. De schokgolf die daarbij ontstaat, wordt door mensen op de grond ervaren als een zeer luide knal. Om die reden vloog de Concorde enkel supersonisch boven de oceaan. Onder meer Lockheed Martin werkt voor de NASA aan de technologie voor een stil supersonisch vliegtuig, waarbij dergelijke supersonische schokgolven flink beperkt moeten worden. Het is onbekend of Boom Supersonic in enigerlei vorm gebruikmaakt van technologie die deze sonic booms kunnen beperken. Daar lijkt het echter niet op, aangezien het toestel van Lockheed Martin een nogal experimentele vorm heeft die bij Overture ontbreekt.

Met de recente investeringsronde, die 100 miljoen dollar opleverde, staat de teller in totaal op 141 miljoen dollar. Onder de vroege investeerders zitten onder andere bedrijven als Google, Airbnb, Stripe en Dropbox. De Virgin Group en Japan Airlines hebben volgens Boom Company gezamenlijk al dertig exemplaren van de Overture besteld.