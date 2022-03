Supersonische passagiersvluchten zijn misschien in 2029 weer mogelijk

In 2003 maakte de Concorde zijn laatste vlucht. De iconische delta wing krijgt misschien dit decennium eindelijk een opvolger. United Airlines heeft toegezegd vijftig exemplaren te kopen van de Boom Overture en wil daar vanaf 2029 passagiersvluchten mee uitvoeren.

Dankzij technologische ontwikkelingen wordt alles steeds sneller. Dat geldt niet alleen voor computers, maar bijvoorbeeld ook voor auto's en zelfs topsporters. In de burgerluchtvaart draaide dat proces de afgelopen decennia juist om. Tussen 1976 en 2003 was het mogelijk om een flinke smak geld neer te tellen voor een zitje in de Concorde, om vervolgens met een kruissnelheid van Mach 2,04, ofwel 2180km/u, in zo'n 3,5 uur van Londen naar New York te vliegen. Dat is inmiddels alweer zo lang geleden dat het bijna een futuristische toekomstvisie lijkt.

Ruim een kwart eeuw na de laatste vlucht van de Concorde, wordt het misschien weer mogelijk voor vermogende stervelingen om supersonisch te vliegen. United Airlines denkt dergelijke vluchten vanaf 2029 aan te kunnen bieden. De Amerikaanse vliegtuigmaatschappij heeft toegezegd om vijftien supersonische Overture-vliegtuigen van Boom te kopen. En als het toestel de veiligheids- en duurzaamheidsproeven van de airliner doorstaat, zal die order worden uitgebreid naar vijftig stuks.

De eerste vliegtuigen worden in 2025 geleverd en in 2026 wil United Airlines de eerste testvluchten uitvoeren. Vanaf 2029 zouden er weer supersonische passagiersvluchten uitgevoerd kunnen worden. United Airlines noemt een aantal mogelijke trajecten: San Francisco naar Tokio in 6 uur in plaats van ruim 10 uur, New York naar Frankfurt in 4 uur in plaats van 7 uur en de bekende route van New York naar Londen in zo'n 3,5 uur in plaats van 6,5 uur. Boom heeft eerder aangegeven dat supersonische vliegtickets zo'n 5000 dollar gaan kosten, maar United Airlines zegt tegen The Verge dat het te vroeg is om over prijzen te praten.

De Overture van Boom Supersonic is wel wat kleiner dan een Concorde, met 65 tot 88 zitplaatsen. Het toestel is 62 meter lang vliegt op een hoogte van 60.000 voet, ofwel ruim 18km. Ook blijft vooruitgang wat betreft snelheid uit; want met een snelheid van Mach 1,7 is de Overture iets langzamer dan de Concorde. Wel moet het nieuwe vliegtuig het beter doen als het gaat om brandstofverbruik. Het bedrijf dat het vliegtuig maakt, claimt dat het werkt met duurzame brandstof en dat CO₂-neutraal vliegen daarmee mogelijk is, maar details over hoe dat precies mogelijk moet worden, zijn nog niet bekendgemaakt.

Of de planning van United Airlines haalbaar is, zal moeten blijken. Boom heeft nog geen werkend exemplaar van de Overture gemaakt. Het bedrijf heeft wel een XB-1-testvliegtuig geproduceerd, dat is een 1:3-schaalmodel. Een testvlucht heeft echter nog niet plaatsgevonden. Ook zijn de plannen voor het Overture-vliegtuig al een keer aangepast. Bij een eerdere onthulling in 2019 ging het nog om een vliegtuig met 55 zitplekken en een snelheid van mach 2,2.

Boom is niet het enige bedrijf dat aan een nieuw supersonisch passagiersvliegtuig werkt. Ook Virgin Atlantic is bezig met een Concorde-achtig toestel met een delta wing-ontwerp. Dat zou een toestel voor 9 tot 19 passagiers moeten worden met een snelheid van mach 3.