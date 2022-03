Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Tomas Hochstenbach over de Far Cry-VR-ervaring in Rotterdam, nieuwe videokaarten, gamestreaming over 5G, privacy in Android, de Apple iMac met M1-soc en hardwarebeurs Computex.

0:00 Intro

0:20 Opening

1:20 Far Cry VR

12:03 5G-streaming

18:29 RTX 3080 Ti

26:08 Android-privacy

35:40 iMac

45:20 Computex

54:38 Sneakpeek