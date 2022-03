Start-up stuurt Ethereum-node naar International Space Station

'To the moon' komt voor hodl'ers binnenkort een stukje dichterbij. 400 kilometer dichter om precies te zijn, want voor het eerst vertrekt er een Ethereum-node naar het International Space Station. SpaceX gaat de node er naartoe brengen.

De lancering wordt naar verwachting donderdag uitgevoerd door SpaceX, dat dan een Falcon 9 met een Dragon-vrachtschip naar het internationale ruimtestation stuurt. Deel van die lading is 'een Ethereum-node' die is ontworpen door het bedrijf Spacechain, een start-up die experimenteert met blockchaintechnologieën in de ruimtevaart. Welke vorm die node precies heeft zegt het bedrijf niet, maar Spacechain werkt ervoor samen met Nanoracks, een hardwareprovider voor ruimtevaartapparatuur. Het is volgens het bedrijf de eerste keer dat er een Ethereum-node in de ruimte wordt gebruikt. Het bedrijf Nexus Inc., een klant van Spacechain, zal de node gebruiken voor zijn diensten om transacties uit te voeren.

Het is niet de eerste keer dat ook de ruimtevaartsector moet geloven aan de grootse beloftes van de blockchain. In 2019 stuurde Spacechain al een hardware-wallet naar het ISS. Wat het bedrijf daar nou exact mee wil doen is wat lastig te achterhalen. Spacechain kreeg eerder al subsidie van onder andere het Europese ruimteagentschap ESA om 'commerciële casussen voor satellietblockchaintechnologie' verder door te ontwikkelen. Het bedrijf zegt zelf dat hardware in de ruimte veiliger zou zijn voor cyberaanvallen dan wanneer het 'exclusief in gecentraliseerde aardse infrastructuur' zit ingebakken. Maar of dat nou echt zo is... Zelfs het ISS blijkt niet onaantastbaar voor hackers.