Gerucht: PayPal wil cryptovalutabedrijven overnemen

Betaalbedrijf PayPal zou op zoek zijn naar bedrijven die werken met cryptovaluta om over te nemen, schrijft financieel persbureau Bloomberg. PayPal kondigde eerder deze week een eigen exchange en wallet aan.

Het eerste bedrijf waar PayPal interesse in heeft, zou het in 2013 opgerichte BitGo zijn, schrijft Bloomberg. Bloomberg beroept zich op anonieme bronnen voor het verhaal. BitGo heeft onder andere een wallet-dienst, waar onder meer de Brave-browser gebruik van maakt voor zijn systeem van microtransacties.

Het is onbekend in welke bedrijven PayPal nog meer interesse zou hebben. PayPal wil zijn aandeel op de markt voor cryptovaluta vergroten. Het bedrijf kondigde deze week een eigen exchange en wallet aan voor het bewaren van en betalen met Bitcoin, Ethereum en Litecoin.

PayPal werkt voor de dienst samen met Paxos, een betaalprovider die ook de Paxos Standard Token uitgeeft. De dienst gaat later dit jaar van start, maar voorlopig geldt dat alleen voor de VS. Het is nog onbekend of de dienst later ook naar Nederland zal komen.