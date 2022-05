Russische overheid geeft Edward Snowden permanente verblijfsvergunning

De Russische overheid heeft klokkenluider Edward Snowden een permanente verblijfsvergunning gegeven. Dat zou een stap kunnen zijn richting een Russisch paspoort, maar Snowden heeft gezegd daar vooralsnog geen interesse in te hebben.

De verblijfsvergunning liep af en de Russische overheid heeft de tijdelijke vergunning omgezet in een permanente, zegt zijn Russische advocaat tegen Reuters. Het papierwerk heeft in totaal zes maanden geduurd, aldus de advocaat. Met de permanente verblijfsvergunning kan Snowden een Russisch paspoort aanvragen, maar dat zal vooralsnog niet gebeuren.

Snowden is sinds 2013 in Rusland. Nadat de oud-medewerker van de NSA in 2013 zijn onthullingen gedaan had, werd hij door de overheid aangeklaagd voor spionage. Snowden ontsnapte tot nu toe aan vervolging vanwege zijn asielaanvraag in Rusland. Snowden heeft altijd gezegd terug te willen keren naar de VS als hij daar een eerlijk proces zou krijgen.