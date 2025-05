Poetin geeft klokkenluider Edward Snowden burgerschap in Rusland

Vladimir Poetin heeft burgerschap verleend aan de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. De voormalige NSA-medewerker woont sinds 2013 in Rusland maar is nu officieel staatsburger van het land.

Snowden is een van de 72 buitenlanders die nu staatsburgerschap heeft verkregen van Poetin, zo weet The Guardian te melden. Ook de vrouw van de Amerikaan, Lindsay Mills, zou burgerschap hebben aangevraagd. Het is vooralsnog niet bekend of Mills ook op de betreffende lijst van amnestie verleende buitenlanders staat. Anatoly Kucherena, de advocaat van Snowden, benadrukt tegenover de Russische persdienst RIA Novosti dat de Amerikaan niet opgeroepen zal worden om mee te vechten in Oekraïne; de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland zou alleen betrekking hebben op mannen die al in dienst van het Russische leger zijn geweest.

Edward Snowden werd in 2013 wereldnieuws nadat hij onthulde hoe de Amerikaanse geheime dienst NSA samen met andere organisaties, waaronder ook de Nederlandse AIVD, een wereldwijd surveillancenetwerk gebruikte. Hij werd daaropvolgend vervolgd voor het lekken van staatsgeheimen en vluchtte naar Rusland, waar hij sinds 2020 al een permanente verblijfsvergunning heeft.