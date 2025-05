Rusland blokkeert SoundCloud wegens 'het verspreiden van valse informatie'

De Russische communicatietoezichthouder Roskomnadzor heeft de toegang tot het online audioplatform SoundCloud in Rusland geblokkeerd. Volgens de toezichthouder wordt 'valse informatie over de speciale militaire operatie in Oekraïne' verspreid via SoundCloud.

De toegang tot de dienst zou zijn geblokkeerd op aandringen van het Openbaar Ministerie in Rusland, schrijft Reuters op basis van het Russische persbureau Interfax. De informatie die via SoundCloud werd verspreid 'ging in op de vorm en de methoden van oorlogvoering bij de speciale operatie, waaronder aanvallen op burgers, aanvallen op civiele infrastructuur en over talrijke burgerslachtoffers door het toedoen van Russische soldaten'.

SoundCloud is niet de enige dienst die is geblokkeerd of waarvan de toegang is beperkt sinds het begin van de invasie van Oekraïne. Zo heeft Rusland eerder dit jaar onder meer Facebook, Instagram en Google News geblokkeerd. Tegelijkertijd worden steeds meer Russische diensten en apps geweerd in het westen. Zo heeft Apple wereldwijd alle apps van het Russische socialemediabedrijf VK uit de App Store verwijderd en zijn de websites van nieuwsorganisaties RT en Sputnik geblokkeerd in de EU.