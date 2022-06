Russische overheid blokkeert Instagram en start strafzaak tegen Meta

De Russische Federatie blokkeert de toegang tot Instagram in een reactie op het anti-Russische beleid van Facebook. De procureur-generaal van het land start daarnaast een strafzaak tegen Meta vanwege de vermeende criminele activiteiten van de 'extremistische organisatie'.

De blokkade van Instagram wordt op 14 maart ingesteld, zo meldt Reuters na een publicatie van het Russische persbureau RIA. Tot die tijd hebben gebruikers de mogelijkheid om hun foto's en video's over te hevelen naar een ander sociaal medium. Eerder blokkeerde Rusland de toegang tot Facebook al vanwege 'discriminatie van Russische media'. WhatsApp, tevens eigendom van het Amerikaanse Meta, wordt gezien als een communicatiemiddel en wordt daarom vooralsnog niet geblokkeerd.

De acties van Rusland zijn een direct antwoord op het opvallende beleid van Meta als gevolg van de invasie van Oekraïne. Vrijdag werd bekend dat Facebook tijdelijk oproepen tot geweld tegen Russische troepen toestaat, wat volgens het land tot illegale doodsbedreigingen leidde. Het is niet duidelijk wat een dergelijke strafzaak precies zou kunnen bewerkstelligen.

Instagram is met naar schatting ruim 60 miljoen Russische gebruikers zeer populair in het land. Volgens een Meta-topman leveren gebruikers in Rusland over alle services van het bedrijf grofweg 1,5 procent van de totale hoeveelheid advertentie-inkomsten op. Op basis van Meta's inkomsten uit 2021 kost een complete blokkade van diens services in Rusland dagelijks zo'n 4,3 miljoen euro.