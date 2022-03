Instagram laat gebruikers persoonlijke berichten beantwoorden vanuit hun feed

Instagram heeft een aantal nieuwe berichtfuncties toegevoegd. Gebruikers kunnen voortaan persoonlijke berichten beantwoorden vanuit hun feed. Daarnaast is het mogelijk om 'stille berichten' te versturen en polls aan te maken in groepchats.

Eerder moesten gebruikers naar hun inbox om te kunnen reageren op een pb. Nu kunnen ze vanuit hun feed nieuwe berichten beantwoorden. Hierdoor "raken ze hun plek in de feed niet kwijt en wordt het makkelijker om te chatten met hun vrienden", schrijft Instagram. Er is ook een knop toegevoegd onder de posts, waarmee gebruikers snel posts kunnen delen met hun vrienden. De functie was al aangekondigd in december, maar wordt momenteel uitgerold naar alle gebruikers.

Verder zijn er nieuwe functies toegevoegd aan één-op-ééngesprekken en groepchats. Zo is het mogelijk om polls aan te maken in groepschats. Ook kunnen gebruikers 'stille berichten' sturen door '@silent' toe te voegen aan hun bericht. Daarbij krijgt de ontvanger geen geluidssignaal te horen wanneer die een bericht ontvangt.

Binnenkort wordt er nog een functie toegevoegd, waarmee gebruikers muziekfragmenten van dertig seconden lang kunnen versturen. De functie werkt met Apple Music, Amazon Music en Spotify.