Belgische centrale databank met vonnissen en arresten moet in 2023 klaar zijn

De Belgische minister van Justitie hoopt dat de digitale centrale databank waar vonnissen en arresten op zullen worden gepubliceerd, in 2023 operationeel zal zijn. Dat schrijven Vlaamse media. De Belgische regering heeft daarvoor een wetsontwerp goedgekeurd.

Volgens de Vlaamse krant De Standaard lag de oorspronkelijke deadline voor de centrale databank op september 2022. Die datum zal echter niet worden gehaald en nu oppert minister Vincent Van Quickenborne dat de databank begin 2023 operationeel zal zijn. Voordat het zover is moeten de Belgische Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit nog hun adviezen geven. Nadat die zijn afgeleverd, hoopt de minister de ontwikkeling van de digitale databank tegen deze zomer te starten.

De centrale databank zal in twee fases opengesteld worden. In een eerste fase krijgen enkel advocaten, rechters en betrokken partijen de mogelijkheid om vonnissen en arresten via de digitale databank te raadplegen. In een tweede fase worden alle rechterlijke uitspraken voor het brede publiek toegankelijk en doorzoekbaar via een zoekmachine. Nieuwe arresten en vonnissen worden volgens berichtgeving van De Standaard het eerst toegevoegd, daarna worden oudere uitspraken stapsgewijs toegevoegd.

Namen van de diverse betrokken partijen die in arresten en vonnissen voorkomen, zullen volgens de krant een pseudoniem krijgen. Ze worden automatisch omgezet en er zal naar verluidt menselijke controle zijn. Ook andere elementen die tot hun identificatie kunnen leiden, krijgen een aanpassing schrijft Het Laatste Nieuws. Namen van rechtspersonen zullen worden behouden.