Vierde Belgische operator neemt optie op 5G-spectrum bij veiling

Een nieuwe mobiele operator heeft in het kader van de komende 5G-frequentieveiling in België voor ruim 83 miljoen euro een optie genomen. Daarmee is dit bedrijf net als Proximus, Telenet en Orange in staat om een vastgesteld pakket gereserveerd spectrum te verkrijgen.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie meldt dat een van de twee eerder ontvankelijk verklaarde nieuwkomers daadwerkelijk de optie ter waarde van 83,3 miljoen euro heeft gekocht. Daarmee is er een potentiële vierde operator die in staat is om tijdens de komende 5G-frequentieveiling 'een vastgesteld pakket gereserveerd spectrum te verwerven aan de vastgestelde prijs'. Volgens het BIPT is deze mogelijkheid van het reserveren van een spectrumpakket voor een vastgestelde prijs noodzakelijk om nieuwkomers een kans te geven, omdat anders een situatie kan ontstaan waarin de bestaande operators de markt op slot gooien door al het beschikbare spectrum op te kopen.

Het gaat hier om de frequenties in verschillende frequentiebanden: 700, 900, 1800 en 2100 MHz. De drie laatstgenoemde banden zijn nu nog veelal in gebruik voor 2G, 3G en 4G, en de 700MHz-band wordt volgens het BIPT gezien als een 'dekkingsband' voor 5G, die geschikt is om te komen tot een landelijke dekking en een beter bereik binnen gebouwen. Boven op dit gereserveerde pakket krijgt de nieuwkomer ook de kans om spectrum te verwerven op de voor 5G bedoelde frequentieband van 3400 tot 3800MHz. Hiermee is er volgens de toezichthouder genoeg spectrum om de mobiele markt te kunnen betreden.

De drie bestaande operators, Proximus, Telenet en Orange, betalen elk 73 miljoen euro voor hun gereserveerde spectrum, zodat ze de continuïteit van hun dienstverlening kunnen borgen. Deze bestaande operators krijgen net als de nieuwkomer tijdens de komende veiling de kans om boven op het gereserveerde spectrum te bieden op overige delen waarvoor ze zich kandidaat hebben gesteld. Het gaat om een totaal van 640MHz voor een minimaal bedrag van zo'n 477 miljoen euro. Dat bedrag kan hoger worden als er sprake is van opbod. De veiling zal in juni plaatsvinden.

Het BIPT meldt niet wie deze vierde operator is, maar er wordt aangenomen dat het gaat om Citymesh. Dit bedrijf wilde tegenover HLN niets bevestigen of ontkennen, maar het bedrijf laat wel weten dat het 'in de startblokken staat'. Het is geen nieuws dat Citymesh dergelijke plannen heeft en ambitieus is. In mei vorig jaar maakte het bedrijf zelf bekend dat het zich kandidaat stelde voor het volledige spectrumpakket. Citymesh gaf aan dat het de vierde volwaardige nationale telecomspeler wilde worden en dat het die ambitie al jaren heeft. Deze stap zou mede voortkomen uit de samenwerking tussen Citymesh en IT-groep Cegeka.