Belgische telco Orange kampte met 4G-storing - update

Een onbekend aantal Orange-klanten in België maken melding van een 4G-storing. Die speelt sinds vrijdagavond. De provider biedt ook 4G voor thuis aan en ook die dienst is onderbroken. Een indicatie van wanneer de problemen voorbij zullen zijn, is er nog niet.

Volgens een woordvoerster van Orange is het netwerk door technische problemen 'onstabiel'. De situatie zou al wel aan het verbeteren zijn, wat ook lijkt te blijken uit de dalende trend in storingsmeldingen op Allestoringen.be. De storing beperkt zich niet tot het Nederlandstalige deel van het land; het Franstalige RTL Info verneemt van Orange dat het een landelijke kwestie is, hoewel niet iedere klant getroffen is.

Klanten die door de storing getroffen zijn, zien een 4G-symbool op hun smartphone, maar hebben desalniettemin geen internetconnectiviteit. Een terugval naar 3G wordt op dit moment niet geïmplementeerd. Bellen en sms'en is nog wel mogelijk.

Update, zondag: vroeg in de zaterdagmiddag meldde de klantenservice van Orange dat het euvel verleden tijd was. Mogelijk is een reboot van de modem dan wel smartphone nodig om het definitief te verhelpen. De titel van dit artikel is hierop aangepast.