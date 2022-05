Nederlandse ABN AMRO-bank heeft storing

De Nederlandse ABN AMRO-bank heeft een storing bij internetbankieren en mobiel bankieren. De oorzaak is onbekend. Ook is onbekend wanneer er een oplossing zal zijn voor de storing, zo zegt de bank.

De bank bevestigt de storing, maar tot nu toe alleen in antwoord op klanten die deze opmerken en nog niet in een algemene mededeling. AlleStoringen meldt een hoge piek aan meldingen. Die begon rond kwart over negen op maandagochtend.

De bank zegt niet wat de oorzaak is en geeft ook geen indicatie wanneer de storing zal zijn opgelost. Volgens ABN AMRO zit het probleem in internetbankieren en in de app, waardoor klanten via beide kanalen problemen kunnen ondervinden.