AMD demonstreert Ryzen 7000-processor met Zen 4-cores die boost tot 5,5GHz

AMD heeft een Ryzen 7000-processor gedemonstreerd en details bekendgemaakt over de verbeteringen in de Zen 4-core. Volgens de chipontwerper liggen de multi-threadedprestaties tot 31 procent hoger dan die van een Core i9-12900K. Alle Ryzen 7000-cpu's krijgen een igpu.

Het verbeteren van de prestaties en de prestaties-per-watt waren de belangrijkste doelen bij het ontwerp van de Zen 4-core, meldt AMD-ceo Lisa Su tijdens de Computex. De single-threadedprestaties zouden ruim vijftien procent hoger uitvallen dan bij Zen 3, door een combinatie van een hogere ipc en hogere kloksnelheden.

De microarchitectuur zelf is onder meer verbeterd door de L2-cache per core te verdubbelen van 512kB naar 1MB, een aspect waaraan ook Intel sleutelde bij zijn Alder Lake-processors. De 'snelle core' van die chips, Golden Cove, heeft 1,25MB L2-cache per core. Tegelijk zou de turbokloksnelheid van de Ryzen 7000-processors voor desktops de 5GHz 'significant' moeten overschrijden; tijdens een demo in de game Ghostwire: Tokyo tikte een Zen 4-core de 5,5GHz aan.

Net als bij de Ryzen 5000-processors zullen de desktopvarianten bestaan uit diverse chiplets. De chiplets met cpu-cores worden geproduceerd op TSMC's 5nm-procedé en bevatten naar alle waarschijnlijkheid acht Zen 4-cores per stuk, wat betekent dat de Ryzen 7000-cpu's opnieuw maximaal zestien cores krijgen.

De i/o-die is ook vernieuwd en wordt geproduceerd op de iets minder efficiënte 6nm-node, al is de stap ten opzichte van de 12nm-i/o-die's in de Ryzen 5000-serie nog altijd groot. De grootste toevoeging ten opzichte van de vorige generatie Ryzen-processors, is een gpu-gedeelte op basis van de RDNA2-architectuur. Daarmee zal iedere Ryzen 7000-cpu een geïntegreerde gpu aan boord hebben, net zoals bij Intel gebruikelijk is. De igpu kan maximaal vier monitoren aansturen. Verder is de nieuwe i/o-die zuiniger en voorzien van DDR5- en PCIe 5.0-controllers.

Met de Ryzen 7000-serie stapt AMD na vijf jaar over op een nieuwe socket, namelijk socket AM5. Die kan processors met een tdp van maximaal 170W huisvesten, en hoewel AMD dat niet met zoveel woorden zei, lijken in elk geval de topmodellen dus flink meer stroom te gaan verbruiken dan de huidige generatie. Ter vergelijking: de Ryzen 9 5950X heeft nog een tdp van 105W.

Bij een gelijkblijvend aantal cores maakt dat de weg vrij voor hogere all-core boostkloksnelheden. Een Blender-demonstratie van een 16-core Ryzen 7000-cpu die AMD gaf, lijkt dat te bevestigen. Daarin was de nieuwe chip 31 procent sneller dan een Intel Core i9-12900K. Die Intel-chip is in de meest recente test van Tweakers ongeveer even snel als de Ryzen 9 5950X.

Ook over het bijbehorende nieuwe platform deelde het Amerikaanse bedrijf tijdens zijn Computex-keynote de nodige details. Exacte specificaties en productnamen van Ryzen 7000-processors heeft AMD nog niet bekendgemaakt. Dergelijke informatie volgt in aanloop naar de release, die in de herfst zal plaatsvinden.