AMD-website noemt productnamen van Ryzen 7000-desktopprocessors met Zen 4-cores

De website van AMD noemt de productnamen van verschillende Ryzen 7000-processors. Dat merkte techwebsite VideoCardz op. In totaal werd hierdoor de komst van zeker vier modellen bevestigd. De processors worden naar verwachting in augustus aangekondigd.

De verwijzingen naar de AMD Ryzen 7000-processors zijn verschenen in de medialibrary van het bedrijf, waar AMD onder meer marketingresources deelt, merkte VideoCardz op. In de tags van een ongerelateerde resource voor Ryzen Pro-cpu's werden vier Ryzen 7000-modellen genoemd: de Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X en Ryzen 5 7600X. Dat zijn vooralsnog de enige Ryzen 7000-modellen die op de website genoemd worden. Een eventuele Ryzen 7 7800X of de Ryzen 3-serie worden niet vermeld. Volgens een eerder gerucht zou de Ryzen 7 7700X niet direct bij de Ryzen 7000-introductie beschikbaar komen, maar deze vermeldingen suggereren dat dat wel het geval is.

AMD deelt op zijn website verder geen specificaties over de komende desktopprocessors. Het bedrijf maakte eerder al wel bekend dat zijn Ryzen 7000-processors gebruikmaken van de Zen 4-architectuur. De processors bestaan wederom uit maximaal twee cpu-chiplets, die op TSMC's 5nm-procedé geproduceerd worden en vermoedelijk weer maximaal acht cores per stuk krijgen. AMD demonstreerde eerder ook al een model met zestien cores in Blender.

De Ryzen 7000-serie komt later dit jaar uit. Naar verwachting gebeurt dat in september, hoewel AMD dat nog niet bevestigt. Een aankondiging wordt volgende maand al verwacht. Op de website van AMD verscheen onlangs ook informatie over een Meet The Experts-evenement, waar AM5-moederborden worden getoond. Dat evenement vindt plaats op 5 augustus en is volgens AMD 'ter ondersteuning van de recente aankondiging van de AMD Ryzen 7000-serie', merkte TechPowerUp op. Het evenement is inmiddels weer van de AMD-website verwijderd.