'Moederbordfabrikanten gaan volgende week AMD X670- en B650-borden tonen'

Alles wijst erop dat moederbordfabrikanten vanaf volgende week de eerste borden voor AMD's X670-, X670E- en B650-chipsets gaan onthullen. Verschillende fabrikanten publiceerden informatie over moederborden met AMD's AM5-socket voor aankomende Ryzen 7000-serie processoren.

Zo zou Gigabyte bevestigd hebben dat het bedrijf meerdere X670 Aorus-moederborden gaat aankondigen tijdens Computex 2022, zo meldt VideoCardz. De borden zouden allemaal een PCIe 5.0-slot krijgen om next-gen grafische kaarten te kunnen faciliteren, zo bevestigde Tom's Hardware op basis van dezelfde bron. Het persbericht lijkt ondertussen alweer ontdaan te zijn van verwijzingen naar X670-moederborden.

ASRocks thumbnail voor de reeds

verwijderde​​​​​​video, via YouTube / ASRock

Daarnaast meldde TechPowerUp in een ondertussen verwijderd bericht dat moederborden met de nieuwe AM5-socket voor Ryzen 7000-serie cpu's ook in een X670E-configuratie uitkomen, waarbij E voor 'extreme' staat. Het betreffende bericht is nog via Google Cache te lezen. ASRock bevestigde het bestaan van moederborden voor de high-end X670E-chipset in een reeds offline gehaalde aankondigingsvideo. Tweakers wist de videobeschrijving en thumbnail op te slaan; ASRock kondigt de nieuwe moederborden volgens de videobeschrijving op 25 mei aan, enkele dagen nadat AMD tijdens Computex 2022 een presentatie geeft. De keynote vindt op maandag 23 mei om 16.00 uur Nederlandse tijd plaats.

Uiteenlopende bronnen verwijzen dus naar aankomende moederborden voor de betreffende chipsets. De borden voor Ryzen 7000-processoren ondersteunen volgens alle bronnen het PCIe 5.0-interface voor zowel gpu's als voor een nieuw M.2-interface. Ook wordt er gesproken over Thunderbolt 4.0-ondersteuning. Tot slot lijken eerdere berichten over aankomende moederborden met alleen DDR5-ondersteuning te kloppen.