'AMD X670- en B650-moederborden met AM5-socket ondersteunen alleen DDR5'

AM5-moederborden voor AMD's Ryzen 7000-processors krijgen naar verluidt alleen ondersteuning voor DDR5-geheugen. Voor Intels concurrerende Raptor Lake-processors verschijnen er naar verwachting nog DDR4-moederborden.

Het is nog niet duidelijk of de geheugencontroller van de AMD Ryzen 7000-processors überhaupt ondersteuning heeft voor DDR4-geheugen, schrijft Tom's Hardware. Volgens bronnen van de site krijgen in ieder geval moederborden op basis van de X670- en B650-chipsets alleen ondersteuning voor DDR5. Dat zou een mogelijkheid voor DDR4-moederborden met een A-chipset open laten, maar volgens de bronnen van de site is dat ook onwaarschijnlijk.

AMD brengt zijn Ryzen 7000-processors en bijbehorende AM5-moederborden in de tweede helft van dit jaar uit. Het was al bekend dat de nieuwe generatie ondersteuning krijgt voor DDR5, maar over eventuele DDR4-ondersteuning heeft de fabrikant zich nog niet uitgelaten.

Intel biedt met zijn huidige Alder Lake-processors ondersteuning voor zowel DDR5 als DDR4. Fabrikanten maken moederborden voor beide geheugentypes. Ook voor de volgende Raptor Lake-generatie zou er weer ondersteuning zijn voor zowel DDR5 als DDR4.

DDR5-geheugen is sinds vorig jaar beschikbaar, maar nog altijd ongeveer twee keer zo duur als DDR4 en de huidige reepjes van het nieuwe geheugen bieden relatief weinig snelheidsvoordeel ten opzichte van de vorige generatie.

AMD stapt volgens China Times voor de nieuwe moederborden over op een chipsetontwerp met chiplets. De chipset van X670-moederborden zou uit twee dies bestaan, die ASMedia laat maken op een 6nm-procedé van TSMC. Moederborden met chipsets uit de B- en A-series zouden één chip hebben. De enkele chip zou goed zijn voor acht PCIe 4.0-lanes. Daarmee zouden X670-moederborden met een dubbele chip zestien lanes vanuit de chipset krijgen. Dat is gelijk aan het aantal PCIe 4.0-lanes van X570-moederborden.