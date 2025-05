EEC-registraties noemen komst goedkopere AMD AM5-moederborden met A620-chipset

Er zijn moederborden met een AMD A620-chipset verschenen bij de EEC. Deze keuringsdienst toont registraties van verschillende A620-moederborden, die een AM5-socket krijgen en vermoedelijk goedkoper worden dan bestaande borden met B650- of X670-chipset.

Onlangs verschenen verschillende A620-moederborden in registraties bij de Eurasian Economic Commission, ontdekte techwebsite VideoCardz. In een listing van de keuringsdienst worden vijf verschillende moederborden van Gigabyte vermeld. Uitgaande van de productnamen, krijgen deze alle vijf een micro-ATX-formfactor. Een Chinese webwinkel publiceerde daarnaast informatie over een onaangekondigd ASUS TUF Gaming A620M Plus D5-moederbord. Dat suggereert dat de eerste A620-moederborden binnenkort op de markt verschijnen, hoewel dat nog niet officieel is bevestigd.

Tot op heden zijn er alleen B650- en X670-moederborden voor AMD's Ryzen 7000-desktopprocessors uitgebracht. De processorontwerper heeft de komst van een A620-chipset nog niet bevestigd. Bij eerdere Ryzen-generaties bracht het bedrijf wel chipsets met een dergelijk A-voorvoegsel uit. Deze beschikten over minder PCIe-lanes en USB-poorten dan hun hoger gepositioneerde tegenhangers en werden daarmee vooral gebruikt in goedkopere moederborden. Vermoedelijk worden de overklokmogelijkheden ook beperkt op A620-moederborden.