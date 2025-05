Fabrikanten brengen AM5-moederborden met nieuwe AMD A620-chipset uit

Verschillende fabrikanten hebben hun eerste moederborden met A620-chipset uitgebracht. Deze chipset is vooral bedoeld voor goedkopere moederborden en mist onder meer ondersteuning voor PCIe 5.0.

ASRock, ASUS, Gigabyte en MSI introduceerden alle drie op vrijdag hun eerste AMD A620-moederborden. De fabrikanten toonden uitsluitend micro-ATX-moederborden met die chipset. De borden beschikken over PCIe 4.0-ondersteuning voor een videokaart en ssd's, maar bieden geen PCIe 5.0. De moederborden hebben een AM5-socket voor AMD's Ryzen 7000-processors en hebben twee tot vier DIMM-slots voor DDR5-geheugen, afhankelijk van het model.

ASUS komt met drie A620-moederborden en deelt als enige fabrikant europrijzen voor zijn moederborden, zo staat in een persbericht dat door VideoCardz is gepubliceerd. Het goedkoopste model, de Prime A620M-A-CSM, gaat 139 euro kosten. De TUF Gaming A620M-Plus kost 149 euro en een wifivariant van datzelfde moederbord kost 20 euro extra. ASRock en Gigabyte introduceren respectievelijk vier en twee modellen, maar delen geen adviesprijzen. MSI introduceert een enkel moederbord, eveneens zonder een europrijs te noemen.

AMD zelf heeft nog niets bekendgemaakt over zijn A620-chipset, die op het moment van schrijven nog niet staat vermeld op de website van het bedrijf. Er gingen eerder al wel geruchten over de chipset rond. Die stelden onder meer dat A620 geen PCIe 5.0 zou ondersteunen, wat nu dus blijkt te kloppen. Datzelfde gerucht stelt dat USB Gen 3.2 Gen2x2-ondersteuning ontbreekt en dat de link tussen de cpu en chipset beperkt is tot acht PCIe 3.0-lanes, waar die verbinding bij de B650-chipset over acht PCIe 4.0-lanes loopt. Ook de mogelijkheid om cpu's te overklokken zou ontbreken, net als bij de voorgaande A520-serie en eerdere instapchipsets van AMD. Die details zijn echter niet officieel bevestigd door AMD.