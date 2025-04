Gigabyte: AMD brengt later dit jaar nieuwe processors op AM5 uit

AMD komt mogelijk later dit jaar met nieuwe Ryzen-processors voor AM5-sockets, blijkt uit informatie van Gigabyte. Het is niet bekend of het daarbij al gaat om de Zen 5-architectuur of eerder een vernieuwde versie van de bestaande Zen 4.

De informatie komt uit een persbericht dat Giga Computing online heeft gezet. Dat is de enterprise-tak van componentenfabrikant Gigabyte. Het bedrijf kondigt in het persbericht enkele nieuwe servers aan die gebruikmaken van AMD Ryzen 7000-processors. In het persbericht schrijft het bedrijf dat die servers gebruikmaken van Ryzen 7000-socs met een AM5-socket, maar ook dat 'de volgende generatie AMD Ryzen-desktopprocessors die later dit jaar uitkomt' ook op AM5-sockets passen.

Het is niet duidelijk waar Giga Computing precies op doelt, maar het is wel voor het eerst dat de komst van vernieuwde Ryzen 7000-desktopprocessors voor 2023 lijkt te worden bevestigd. Hoewel het niet is uitgesloten, lijkt het ook niet waarschijnlijk dat het gaat om Ryzen-socs met de Zen 5-architectuur. In een vorig jaar verschenen roadmap schreef AMD al dat Zen 5 pas in 2024 zou verschijnen.

Waarschijnlijker is het dat het om vernieuwde Zen 4-chips gaat, mogelijk chips op 4nm. Het kan dan gaan om de Zen 4c die meer langzamere cores heeft, of een nog niet aangekondigde Zen 4+-variant. AMD kondigde de Ryzen 7000-serie vorig jaar in augustus aan. Mogelijk wordt in die maand van dit jaar de nieuwe serie aangekondigd.