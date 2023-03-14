AMD introduceert EPYC Embedded 9004-processors met maximaal 96 Zen 4-cores

AMD introduceert Embedded-versies van zijn nieuwe EPYC 9004-serverprocessors. Deze worden geleverd met maximaal 96 cores en DDR5-ondersteuning. De processors worden momenteel gesampled bij partnerbedrijven. In april moeten de productieversies geleverd worden.

De AMD EPYC 9004 Embedded-chips zijn gebaseerd op de eerder uitgebrachte EPYC 9004 Genoa-processors. De nieuwe varianten zijn bedoeld voor gebruik in embedded applicaties als telecom, iot en edgecomputing, waarbij efficiëntie belangrijk is. Het bedrijf introduceert EPYC Embedded-varianten die ondersteuning bieden voor twee sockets, naast processors met een P-achtervoegsel die maximaal één socket ondersteunen.

De chips maken gebruik van de Zen 4-microarchitectuur die ook wordt gebruikt in AMD's Ryzen 7000-desktopprocessors en de EPYC 9004-server-cpu's. De cpu-chiplets worden geproduceerd op TSMC 5nm, terwijl de i/o-die wordt gemaakt op 6nm. De Embedded-varianten beschikken over maximaal 96 cores en 192 threads per cpu. De fabrikant komt ook met modellen met 64, 48, 32, 24 en 16 cores. Daarbij beschikken de chips over maximaal 384MB L3-cache, twaalf DDR5-geheugenkanalen, 128 of 160 PCIe 5.0-lanes en tdp's van 200 tot 400W.

De processors worden verder voorzien van enkele Embedded-specifieke functies. De processors krijgen non-transparent bridging voor data-uitwisseling tussen twee redundant processors binnen een systeem. Dat werkt via PCIe-lanes en moet zorgen voor een betere betrouwbaarheid. Daarnaast krijgen de chips ondersteuning voor Nvdimm-geheugen. Dergelijke geheugenmodules zijn voorzien van extra flashgeheugen, dat als back-up dient in het geval van stroomuitval. De EPYC Embedded 9004-serie krijgt daarnaast dual-spi, zodat bedrijven hun eigen bootloader kunnen gebruiken om de systeembios te verifiëren.

AMD is begonnen met het leveren van EPYC Embedded 9004-samples aan bepaalde klanten. Volgens de chipontwerper volgen de productieversies naar verwachting in april. De chips worden binnenkort gebruikt in enterpriseapparatuur van onder meer Advantech en Siemens, schrijft AMD.