AMD introduceert Ryzen Embedded V2000-processors met maximaal acht Zen 2-cores

AMD brengt zijn Ryzen Embedded V2000-processors uit. Deze embedded-chips beschikken over maximaal acht cores met smt en zijn gebaseerd op de Zen 2-architectuur. De processors kunnen door fabrikanten gebruikt worden in bijvoorbeeld mini-pc's of voor edge computing.

AMD komt met vier chips in de Ryzen Embedded V2000-serie. Er zijn varianten met zes en acht cores en alle varianten ondersteunen simultaneous multithreading. De Ryzen Embedded V1000-line-up bestond enkel uit quadcores. De nieuwe V2000-chips zijn opgebouwd uit Zen 2-cores, die op een 7nm-procedé worden gemaakt.

De vorige Ryzen Embedded V1000-chips maakten nog gebruik van de originele Zen-architectuur, die in maart 2017 werd geïntroduceerd in de Ryzen 1000-desktopprocessors. Volgens AMD presteren de nieuwe V2000-socs tot 30 procent beter in singlethreaded applicaties en zijn de prestaties per watt verdubbeld ten opzichte van de vorige generatie.

AMD Ryzen Embedded V2000-processors Model Tdp Cores/threads Kloksnelheid Boostclock Gpu Gpu-snelheid L2 Cache DRAM ECC V2748 35-54W 8 / 16 2.9 GHz 4.25 GHz Vega 7 1.6 GHz 4 MB 3200 V2546 35-54W 6 / 12 3.0 GHz 3.95 GHz Vega 6 1.5 GHz 3 MB 3200 V2718 10-25W 8 / 16 1.7 GHz 4.15 GHz Vega 7 1.6 GHz 4 MB 3200 V2516 10-25W 6 / 12 2.1 GHz 3.95 GHz Vega 6 1.5 GHz 3 MB 3200

De Ryzen Embedded V2000-serie is ook voorzien van geïntegreerde Radeon-gpu's, met maximaal zeven compute units. Dat zijn er minder dan in de V1000-chips, maar AMD stelt dat de gpu-prestaties tot 40 procent beter zijn in zijn nieuwe socs vanwege de hogere gpu-kloksnelheid. De gpu's zijn vergelijkbaar met die van de Ryzen 4000U-laptopprocessors en gebaseerd op de Vega-architectuur.

AMD spreekt ook over enkele beveiligingsfuncties voor zijn V2000-serie. Zo ondersteunen de nieuwe chips onder andere AMD Memory Guard, een functie die normaliter is gereserveerd voor Ryzen Pro-cpu's. Hiermee wordt het geheugen standaard versleuteld, wat bijvoorbeeld cold boot-aanvallen moet tegengaan. Ook secure boot wordt ondersteund. Verder krijgen de chips 20 PCIe 3.0-lanes, waar de overige Zen 2-cpu's van AMD beschikken over PCIe 4.0. De processors ondersteunen maximaal vier 4k60-beeldschermen.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste producten met Ryzen Embedded V2000-processors geleverd worden. Wel meldt AMD dat verschillende fabrikanten werken aan producten op basis van de soc's. Zo spreekt AMD in zijn aankondiging bijvoorbeeld over de komst van mini-pc's met deze chips. Onder andere ASRock Industrial en Sapphire zouden aan dergelijke computers werken. Ook zouden de V2000-processors gebruikt kunnen worden in iot-apparaten. Bij de V1000-serie noemde AMD ook gokkasten, medische apparatuur en gamingsettopboxen als gebruiksscenario.