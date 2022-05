ASRock maakt mini-pc met inhoud van een liter voor Ryzen AM4-apu's

ASRock introduceert de Jupiter X300, een mini-pc van 178x178x34mm met een custom AM4-moederbord voor AMD Ryzen-apu's. Volgens de fabrikant kan de mini-pc uitgerust worden met apu's met een tdp tot 65W.

De ASRock Jupiter X300 is een barebone-pc compleet met koelblok en ingebouwde ventilator. Volgens de fabrikant is het systeem in staat om 65W-apu's uit de AMD Ryzen 4000G-, 3000G- en 2000G-series koel te houden. Het moederbord is op maat gemaakt voor de behuizing en gebruikt AMD's X300-chipset, die is alleen beschikbaar voor systeembouwers en zit niet op losse moederborden.

Het moederbord en het kastje bieden ruimte voor twee DDR4-reepjes van het SO-DIMM-formaat, een 2,5"-ssd of -hdd van maximaal 9,5mm hoog en een PCIe Gen3 x4-ssd van het M.2 2280-formaat. Ook is er een M.2-slot voor een wifimodule.

Het is mogelijk om tot drie schermen tegelijk aan te sluiten op de Jupiter X300. De HDMI 2.0-poort en DisplayPort-aansluiting ondersteunen beiden 4k-schermen op 60Hz. De D-sub-aansluiting gaat tot 1920x1080 pixels bij 60Hz. ASRock voorziet het kastje van acht USB-aansluitingen. Het gaat om zes USB 3.0-aansluitingen, waarvan twee Type-C en twee USB 2.0-aansluitingen. Wanneer de mini-pc uitkomt en wat de adviesprijs is, heeft ASRock niet bekendgemaakt.