ASRock brengt Jupiter-mini-pc's met Alder Lake- of Raptor Lake-cpu's uit

ASRock heeft twee Jupiter-mini-pc's gemaakt met een inhoud van 1,1 liter die ruimte hebben voor een desktop-cpu van Intel, in plaats van voor een laptopsoc. De Jupiter H610 en B660 worden geleverd met een twaalfde of dertiende generatie Intel-cpu.

De Jupiter H610 en de Jupiter B660 zijn grotendeels dezelfde mini-pc's met als grootste verschil de chipset die ze gebruiken. Het verschil zit, zoals de namen al voorspellen, in de H610- en B660-chipsets die de twee apparaten hebben. Dat zijn twaalfde generatie Alder Lake- of dertiende generatie Raptor Lake-chips die op een LGA1700-socket worden geplaatst en die een maximaal verbruik van 65 watt hebben. Er zit verder ook verschil in de aansluitingen aan de voorkant van de mini-pc's.

De beide modellen hebben dezelfde formfactor met een inhoud van 1,1 liter een een VESA-mount. Het apparaat heeft volgens ASRock in totaal negen USB-poorten. De modellen hebben beide maximaal 64GB aan DDR4-3200-geheugen en drie ssd's; twee M.2 2280-ssd's waarvan een met een PCIe Gen 3 en de andere een Gen 4-aansluiting, naast een SATA 2,5-schijf. Verder zit er op beide apparaten een gigabitethernetpoort en hebben beide apparaten aan de achterkant dezelfde poorten. Dat zijn een USB 3.2 Gen 1 Type C-poort en vier USB 3.2 Gen 1-aansluitingen van Type-A, een HDMI-poort en twee DisplayPort-poorten voor het aansluiten van maximaal drie schermen en een COM-poort.

Aan de voorkant van het apparaat zit verschil in de poorten; beide apparaten hebben drie USB-A-poorten, maar bij de B660 zijn drie daarvan van type USB 3.2 in plaats van slechts eentje. Er zit verder verschil in de ethernetdriver; dat is voor de H610 een Giga PHY Intel I219V en voor de B660 een Realtek RTL8111FP.

De prijzen en beschikbaarheid van de apparaten zijn nog niet bekend. De apparaten staan vooralsnog niet in Nederlandse webshops.