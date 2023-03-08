ASRock brengt Jupiter-mini-pc's met Alder Lake- of Raptor Lake-cpu's uit

ASRock heeft twee Jupiter-mini-pc's gemaakt met een inhoud van 1,1 liter die ruimte hebben voor een desktop-cpu van Intel, in plaats van voor een laptopsoc. De Jupiter H610 en B660 worden geleverd met een twaalfde of dertiende generatie Intel-cpu.

De Jupiter H610 en de Jupiter B660 zijn grotendeels dezelfde mini-pc's met als grootste verschil de chipset die ze gebruiken. Het verschil zit, zoals de namen al voorspellen, in de H610- en B660-chipsets die de twee apparaten hebben. Dat zijn twaalfde generatie Alder Lake- of dertiende generatie Raptor Lake-chips die op een LGA1700-socket worden geplaatst en die een maximaal verbruik van 65 watt hebben. Er zit verder ook verschil in de aansluitingen aan de voorkant van de mini-pc's.

De beide modellen hebben dezelfde formfactor met een inhoud van 1,1 liter een een VESA-mount. Het apparaat heeft volgens ASRock in totaal negen USB-poorten. De modellen hebben beide maximaal 64GB aan DDR4-3200-geheugen en drie ssd's; twee M.2 2280-ssd's waarvan een met een PCIe Gen 3 en de andere een Gen 4-aansluiting, naast een SATA 2,5-schijf. Verder zit er op beide apparaten een gigabitethernetpoort en hebben beide apparaten aan de achterkant dezelfde poorten. Dat zijn een USB 3.2 Gen 1 Type C-poort en vier USB 3.2 Gen 1-aansluitingen van Type-A, een HDMI-poort en twee DisplayPort-poorten voor het aansluiten van maximaal drie schermen en een COM-poort.

Aan de voorkant van het apparaat zit verschil in de poorten; beide apparaten hebben drie USB-A-poorten, maar bij de B660 zijn drie daarvan van type USB 3.2 in plaats van slechts eentje. Er zit verder verschil in de ethernetdriver; dat is voor de H610 een Giga PHY Intel I219V en voor de B660 een Realtek RTL8111FP.

De prijzen en beschikbaarheid van de apparaten zijn nog niet bekend. De apparaten staan vooralsnog niet in Nederlandse webshops.

ASRock Jupiter H610ASRock Jupiter H610ASRock Jupiter H610ASRock Jupiter H610

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-03-2023 21:08 38

08-03-2023 • 21:08

38

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Reacties (38)

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Raymond Deen 8 maart 2023 21:38
Zit die com-poort in de laatste afbeelding er nou écht een beetje scheef in? :+
TheekAzzaBreek @Raymond Deen8 maart 2023 22:21
Huh, een COM poort?

Waar gebruik je zo'n ding nog voor?
SuperDre @TheekAzzaBreek8 maart 2023 22:30
Juist, kan niets bedenken, wat dan ook niet eventueel met een USB-converter kan. Net zoiets als nog een vga-poort meeleveren.
rijnsoft @SuperDre8 maart 2023 22:55
Een ingebouwde seriële poort wordt ondersteund door een aantal hardware registers op het moederbord, een USB naar serieel converter heeft die hardware registers niet. Je kunt zo'n dongel gebruiken vanuit Windows via de driver, maar niet direct via de hardware. Sommige software heeft die hardware nodig.
thanalas @SuperDre8 maart 2023 22:51
Dingen als PLC's, bijvoorbeeld.
feuniks @SuperDre9 maart 2023 14:44
Mijn hobby is sterrenkunde en bijna alle apparatuur (op mijn camera na) werkt via een COM poort. Denk daarbij aan monteringen (de bewegende delen van een telescoop), scherpstelmotoren, filterwielen, etc. Soms hebben ze een daadwerkelijke seriële aansluiting erop zitten maar steeds vaker zit er gewoon een USB naar COM chip in en zit er een USB poort op. De reden om COM te gebruiken is eigenlijk heel simpel: de meeste apparaten hoeven niet veel data te versturen en ontvangen. Een filterwiel bijvoorbeeld hoeft alleen een commando te krijgen om door te gaan naar een bepaald filter. Door gewoon een seriële poort te gebruiken hoeft de fabrikant niet allerlei drivers te schrijven, te onderhouden en te certificeren. Alleen een driver (vaak een zogenaamde ASCOM driver) is voldoende en werkt vele Windows versies lang.
DukeBox @TheekAzzaBreek8 maart 2023 22:32
Er is in industriële/domotica/media omgevingen nog regelmatig apparatuur dat serieel wordt aangestuurd/geconfigureerd.
RRRobert @DukeBox9 maart 2023 09:06
Om die reden ken ik meerdere bedrijven (voormalige werkgevers) die soms stokoude laptops nog in leven houden, enkel vanwege het feit dat ze een ingebouwde com poort hebben en zo kunnen communiceren met allerhande meet- of besturingssystemen.
DukeBox @RRRobert9 maart 2023 13:17
Beetje omslachtige oplossing aangezien je prima bluetooth naar rs-232 converters hebt (https://www.usconverters.com/serial-rs232-bluetooth-adapter). Veel fijner om draadloos te kunnen werken aangezien die kabels zijn altijd veel te kort om fatsoenlijk (uit de herrie/airco) te kunnen werken. De betere converters hebben long-range en sommigen hebben ook ondersteuning voor meerdere com-poorten over 1 BT verbinding.
teacup @DukeBox9 maart 2023 13:02
In die Shuttle mini PC range is die Com poort ook bijna een baseline. Zelfs dubbel uitgevoerd!

Als ik naar het uiterlijk en de form factor van dit Asrock apparaat kijk dan kan ik mij daarom ook niet aan de indruk onttrekken dat Asrock precies in dat Shuttle segment wil gaan concurreren.
JvZ @TheekAzzaBreek9 maart 2023 15:04
Veel boerenbedrijven hebben daar nog mee te maken voor bijv. melkrobots of digitale weegschalen die gewichten loggen van bijv. varkens. Die dingen hebben een lange afschrijvingstermijn, maar PC's gaan vaak korter mee. Dus dan is het wel fijn als je er een kan krijgen waar het native op zit. De usb-serial adapters geven nog wel eens problemen met die dingen weet ik uit ervaring.
Polderviking @TheekAzzaBreek9 maart 2023 11:37
Legacy industriële hardware.
ToolBee @Polderviking9 maart 2023 19:47
Legacy telt niet als je er 25 jaar over wilt doen om hardware af te schrijven. :D
Kraay89 @Polderviking10 maart 2023 09:48
Niks legacy, gloednieuwe apparatuur ook nog steeds. Ben op dagelijkse basis bezig met (nieuwe) apparatuur met com-poorten.
Arrigi @Raymond Deen8 maart 2023 21:45
Ongeveer -1 graad denk ik. Heel miniem.
sspiff @Raymond Deen8 maart 2023 21:55
Dat wil zeggen dat dit toestel echt bestaat en dat dit niet gewoon een render is die uit hun CAD gelopen is ;)
Raymond Deen @sspiff9 maart 2023 23:42
Hahaha :*)
iceheart @Raymond Deen9 maart 2023 19:34
is waarschijnlijk een good old panel mount connector, met een flex/flat cable naar een header op het logic board er achter; véél makkelijker (en goedkoper!) te sourcen dan een DB-9-boven-HDMI-én-USB-C constructie die direct aan het moederbord vast zou zitten.

Dan kan die inderdaad een klein beetje scheef in de behuizing zitten.
erwinwernars @Raymond Deen8 maart 2023 22:04
Ja
dasiro 8 maart 2023 22:03
hoe ze die 65W gaan dissipaten zonder dat de CPU gaat thermal throttlen zal waarschijnlijk een vraag blijven :/
Klojum @dasiro8 maart 2023 22:11
Dat wil ik ook wel weten. Ik heb een passief gekoelde J5040 Pentium Silver (10 watt) , en die tikt soms al de 70 graden Celsius aan. Laat staan wat een volledige desktop 12/13th gen chip aan hitte opwekt.
goarilla @Klojum9 maart 2023 00:39
Raar, Ik heb een Intel(R) Celeron(R) CPU 3215U @ 1.70GHz in een qotom 4 NIC mini PC dat ik gebruik als firewall. Een apparaat met een gelijkaardig verbruik en Ik heb nog nooit meer dan 40C gezien. Nu die
hele enclosure dient wel als heatsink en hij zit in de kelder.
Klojum @goarilla9 maart 2023 11:54
Een firewall-applicatie zal denk ik voor 99% van de tijd staat te idlen dan dat er een zwaar programma op de voor-/achtergrond draait. Een hoge bitrate 4K video doet mijn passieve boxje op den duur al flink zweten.
goarilla @Klojum9 maart 2023 12:08
Kan, ik heb echter gisteren 2 nonjobs gestart* om beide cores te stressen (het zijn er maar 2)
en heel de avond laten draaien. Deze morgen zag ik 42C (zeg nooit nooit).

Nu ... ik heb hem eerst gebruikt als htpc en steam streamer en nooit echt hitte problemen gehad.
Ben je zeker dat je passief systeem niet eerder richting 30W verstookt in stress dan 10 ?
Enja de behuizing is van metaal gevinned en een heatsink (bv. https://www.qotom.net/product/29.html)

*
nonjob() { while [ true ] ; do :; done }
Admiral Freebee @Klojum8 maart 2023 22:19
Passieve koeling is natuurlijk niet te vergelijken met actieve koeling. Met actieve koeling kan je echt wel heel wat meer warmte weg krijgen. Desondanks ziet dit kastje er bijzonder klein uit en kan ik me voorstellen dat je op z'n minst te maken gaat krijgen met een ferme geluidsproductie bij zware belasting.
DennisH82 @dasiro8 maart 2023 22:18
Deze koeler zit erin: :)
Cooler
- Integrated Cooling Solution

Dus waarschijnlijk een hele lage lucht koeler, of anders passief, maar met een fannetje in het kastje die er overheen blaast ?
Of die iig zorgt voor wat luchtverplaatsing :P

De tdp is max 65w dus via mobo ingesteld, en niet naar boven aan te passen (waarschijnlijk wel naar beneden aangezien er op de website ook een 35w versie genoemd word).

[Reactie gewijzigd door DennisH82 op 23 juli 2024 12:21]

Jazco2nd 8 maart 2023 22:38
Ik zou het zo vet vinden als dit soort mini PC's met iets meer ruimte in de hoogte uitkomen zodat je gewoon 2 of 3 SATA SSDs erin kan doen. En dan lekker zuinig bordje. Ideaal als homeserver + nas + pc/workstation voor lichte taken. Alles in 1.
Cybergamer @Jazco2nd9 maart 2023 05:38
Daar zijn betere oplossingen voor. Maar wat je ook kan doen is een vergelijkbare setup zelf bouwen in een leuke Kolink Satellite. Ik gebruik deze kast voor mijn OPNSense. Het is lekker compact, maar niet te klein voor toekomstige upgrades.

[Reactie gewijzigd door Cybergamer op 23 juli 2024 12:21]

goarilla @Cybergamer9 maart 2023 11:35
Wat zit er eigenlijk in als ik vragen mag ? Heb je een microATX systeem uitgekleed eventueel met een i350-T4 intel NIC kaart of heb je een klein m-ITX moederbord met atom/celeron/xeon d SOC aangeschaft ?
Het is toch kak hoe traag die update-cyclussen gaan in de embedded/industrial/small power factor markt.
Cybergamer @goarilla9 maart 2023 11:44
Op het moment een ASRock E350M1 met 4 GB RAM, een Mini-box picoPSU-150-XT met 150W meanwell voeding met een 32GB trident SSD en een IBM Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4.

Super stabiel, snel genoeg voor nu, en zuinig. In de toekomst zou ik de CPU, moederbord en geheugen kunnen vervangen voor iets snellers (een zuinige i3 oid). Het kastje waar alles in zit is ruim genoeg voor evt extra koeling als het nodig is.

Maar voor nu ben ik wel happy hiermee.
brehloi 8 maart 2023 21:44
Zie ik aan de achterkant nu ook 2 antenne aansluitingen?
cy-gor25 @brehloi8 maart 2023 21:46
Ja
ShaiNe 8 maart 2023 23:33
Nu nog wachten tot de AMD Ryzen 7000G serie uitkomen en hopelijk heeft Asrock daar ook Jupiter versie voor of een Deskmini.
Dan hoef je geen dure Minisforum PC meer aan te schaffen om compact te willen gamen op 1080p.
darknessblade 9 maart 2023 10:17
de Jupiter serie van Asrock is zeer leuk, helaas dat deze niet veel verkrijgbaar is in nederland/de EU
divvid 8 maart 2023 22:21
Beter, maar ik vrees dat het een prijzig bakkie gaat worden
recyclebin 8 maart 2023 22:27
Geen Thunderbolt? Alleen maar (1) gbit ethernet/geen 2.5gbit? An sich best vreemd hoe de NUCs van Intel dat wel hebben voor de kleine en (relatief) goedkope kastjes dat 't zijn. 8)7

[Reactie gewijzigd door recyclebin op 23 juli 2024 12:21]

ToolBee @recyclebin9 maart 2023 20:00
Andere markt. ;)
Mitchell4you. 9 maart 2023 20:35
voor een opnsense firewall heb ik zitten kijken naar de N100.. met 2x 2.5gb poorten op aliexpress voor 160 euro..met ondersteuning voor win11 ( met 8gb ram / zonder hdd / os )
wat jammer is..is de single channel ram.

Maar je hebt zoveel thin-clients op ebay/tweakers/kringloop.. ( prodesk/thinkcentre/futro/elite desk )
Die nog zeer goed te gebruiken zijn voor browsen/e-mail/youtube/muziek via usb-dac enz
Ik zelf doe dit allemaal op een thin-client die me 50 euro koste..met google flex er op.
-als ik mijn gaming pc op start..250watt idle
-als ik mijn thin-client iddled 10watt

anyway..

[Reactie gewijzigd door Mitchell4you. op 23 juli 2024 12:21]


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