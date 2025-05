ASRock introduceert passief gekoelde iBOX-mini-pc's met Intel 13th Gen-cpu's

ASRock Industrial heeft nieuwe versies van zijn iBOX-embeddedsystemen uitgebracht. Deze passief gekoelde mini-pc's worden voorzien van nieuwe 13th Gen Core-processors van Intel, met tdp's van 15 tot 28W. De pc's kosten 800 tot 1300 dollar, afhankelijk van het model.

ASRock introduceert zes verschillende iBOX-mini-pc's met nieuwe cpu's, merkte FanlessTech als eerste op. De systemen beschikken worden geleverd met Core i3-, i5- en i7-processors van de dertiende generatie. Het topmodel krijgt een Core i7-1365UE-processor. Die chip beschikt over twee P-cores en acht E-cores, voor een totaal van tien cores en twaalf threads. De mini-pc's maken gebruik van de geïntegreerde gpu's. De pc's ondersteunen verder tot 32GB DDR5-4800-geheugen en beschikt over een M.2-slot met PCIe 4.0-interface en een SATA 3.0-aansluiting voor opslag.

De iBOX-pc's hebben, net als voorgaande generaties, een behuizing van aluminium die ook dient als heatsink voor de cpu. De pc bevat geen fans. Aan de voorkant zitten vier USB-A-aansluitingen, twee USB-C-poorten en een 3,5mm-jack. Aan de achterkant van de systemen zitten nog twee USB-A-poorten, twee RJ45-aansluitingen voor 2,5Gbit/s-ethernet, een HDMI-connector en DisplayPort-aansluiting, een DC-aansluiting voor de stroomvoorziening en een RS-232-poort. Er is daarnaast een M.2-2230-aansluiting voor een wifikaart.

ASRock deelt geen informatie over beschikbaarheid van de iBOX-mini-pc's in Europa. In de VS zijn de systemen te vinden voor 800 tot 1300 dollar, afhankelijk van het model, meldt FanlessTech.