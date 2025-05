Gerucht: Apple zet diensten zoals App Store uit voor oude OS-versies

Apple zou diensten als de App Store, Siri en Kaarten uit gaan zetten op apparaten op oude besturingssystemen als iOS 11.2.6 en watchOS 4.2.3. Ook Macs die draaien op bepaalde versies van High Sierra zouden moeten updaten om de diensten te blijven draaien.

Volgens StellaFudge zet Apple de diensten begin mei uit. Het gaat daarbij ook om apparaten met tvOS 11 tot 11.2.6. Het gaat om besturingssystemen uit 2017. Gebruikers van die apparaten krijgen een melding voor dat gebeurt. Apple heeft al een help-document online gezet voor als mensen die melding krijgen.

De diensten die offline gaan, zijn onder meer de App Store, Siri en Kaarten, zo zegt Apple. Volgens StellaFudge gaat het om alle diensten van Apple behalve iCloud. Het is onbekend waarom Apple die stap gaat zetten. De fabrikant heeft er zelf nog niets over gezegd.

Update, donderdag: Alle OS-versies zijn voor alle apparaten niet de laatst ondersteunde versies. Gebruikers van apparaten op die versies kunnen dus updaten naar een nieuwere versie om toegang tot de diensten te houden. Dat stond in eerste instantie niet in het artikel. Dat had er wel in moeten staan. Onze excuses.