Miyamoto: toekomstige Mario-games komen niet primair uit voor smartphones

Toekomstige Super Mario-games komen niet primair naar smartphones, zo zegt Shigeru Miyamoto, de bedenker van het karakter. Nintendo heeft het geprobeerd met smartphonegames met Mario, maar het werkte minder goed dan op eigen platforms.

Miyamoto sluit niet direct uit dat er Mario-games voor smartphones komen, maar hij zegt in een interview met Variety dat toekomstige Mario-games niet primair naar smartphones gaan komen. Er kwamen tot nu toe drie Mario-games uit voor smartphones: Super Mario Run, Mario Kart Tour en Dr. Mario World. Die laatste verdween twee jaar na de release uit downloadwinkels. Super Mario Run en Mario Kart Tour zijn er nog steeds en leverden Nintendo wel omzet op, maar veel minder dan versies voor de Switch.

Volgens Miyamoto komen Mario-games beter tot hun recht op eigen consoles van Nintendo. "Nintendo's strategie is een geïntegreerde gamingervaring van hardware en software. De intuïtieve bediening is deel van die ervaring. Toen we de mogelijkheid van Mario-games verkenden voor smartphones, wat een generiek apparaat is, was het lastig om te bepalen wat de game zou moeten zijn."

Waar Run en Tour zijn ontwikkeld met als begin de beperkte input van een smartphonescherm, is dat niet langer het begin van een ontwikkeling van een Mario-game. "We proberen eerst te definiëren wat de gameplay is en wat de methode is, en dan komen we bij welk apparaat dat past."