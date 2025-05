De Google Now Launcher voor Android stopt eind april met werken. Dat heeft 9to5Google ontdekt in het apk-bestand van de nieuwste versie. De launcher kwam in 2013 uit met de Nexus 5-telefoon van Google en werkt sinds 2016 op alle telefoons.

De Google Now Launcher verdween al jaren geleden uit de Play Store, maar werkte nog steeds op telefoons waar hij op stond. Dat stopt dus eind april, schrijft 9to5Google. In het apk-installatiebestand van versie 14.14 van de Google-app staat de melding over het einde van de launcher.

De launcher voor Android kwam uit voor de Nexus 5 in 2013 en kwam in 2016 voor alle telefoons beschikbaar. Google Now was een systeem van kaarten met gepersonaliseerde informatie op Android. Dat zit nu in allerlei launchers links van het primaire homescreen. Google maakte de Pixel Launcher voor zijn eigen Pixel-telefoons, waardoor de rol van de Now Launcher kwam te vervallen. Al in 2017 zei Google ermee te stoppen. 9to5Google zegt dat het niet updaten van de Google-app vermoedelijk ervoor zal zorgen dat de launcher wel blijft functioneren.