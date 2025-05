'Scherm Pixel 8 wordt opnieuw iets kleiner dan voorganger'

De Google Pixel 8 krijgt naar verluidt een display met een diagonaal van 6,16", wat 4mm kleiner is dan die van de Pixel 7. De display daarvan was op zijn beurt weer 2,5mm kleiner dan die van de Pixel 6. Productie van de displays voor de Pixel 8 moet in mei beginnen.

De uitspraken worden gedaan door analist Ross Young van Display Supply Chain Consultants. Young komt vaker met lekken uit smartphoneland. Met de regressie van displaydiagonalen zou Google kleine stappen zetten in de richting van de diagonalen die het vroeger hanteerde. Voorbeelden daarvan zijn de Pixel 5 met een 6"-display, de 4 met 5,7" en de 3a met 5,6". De eerste Pixel had zelfs een 5"-display. De Pixel 8 Pro krijgt volgens Young een 6,7"-display, net als zijn voorganger: de Pixel 7 Pro.

Tweakers kwam onlangs met een artikel over de zin en onzin van smartphones in kleine formaten. Die zijn tegenwoordig behoorlijk zeldzaam en ook relatief duur. Voorbeelden van kleinere telefoons zijn de Zenfone 9, iPhone SE en iPhone 13 mini.

Google heeft de Pixel 8-serie nog niet aangekondigd, maar het lijkt een zekerheid dat die er aan zit te komen. Renders van de apparaten zijn bijvoorbeeld al uitgelekt. Van de mainline-Pixels kwamen de afgelopen twee generaties in oktober uit, dus mogelijk volgt de 8-serie dat voorbeeld en zien we de toestellen over vier maanden op de markt verschijnen. Op 10 mei is er Googles ontwikkelaarsconferentie I/O, waarop mogelijk ook de aankondiging van de Pixel 7a plaatsvindt.