'Google Pixel krijgt locatiedetectie voor wanneer de telefoon is uitgeschakeld'

Google werkt aan een functie die de locatie van Pixel-telefoons kan achterhalen terwijl deze uitgeschakeld zijn. Dat blijkt uit verwijzingen uit de uitgelekte broncode van Android 14. De functie moet tevens werken als de accu van de telefoon leeg is.

Op basis van de verwijzingen in de broncode, die ontwikkelaar Kuba Wojciechowski met 91mobiles heeft gedeeld, wordt de functie 'Pixel Power-off Finder' genoemd. Het is niet duidelijk of dit betekent dat enkel Pixel-apparaten de functie krijgen. Volgens Wojciechowski gaat het om vroege broncode van Android 14 die is gedeeld met fabrikanten die onderdeel zijn van het Early Access-programma.

De beschrijving in de broncode meldt dat deze functie werkt door vooraf berekende Finger Network-keys naar de Bluetooth Low Energy-chip op het apparaat te sturen, zodat de chip zelfs als de telefoon uitgeschakeld is signalen blijft sturen. Hierdoor is het nodig dat de bluetoothchip te allen tijde ingeschakeld blijft. Die mogelijkheid zit niet bij iedere chip standaard ingebouwd. Het is niet bekend of de bluetoothhardware van de huidige Pixel-telefoons deze functionaliteit al wel ondersteunt, of dat dit pas vanaf de Pixel 8 het geval gaat zijn.

Apple heeft eerder als onderdeel van het Zoek Mijn-netwerk een soortgelijke functie uitgebracht. De mogelijkheid om een uitgeschakelde telefoon te vinden is beschikbaar vanaf de iPhone 11. Ook onder meer AirPods en Macs kunnen door deze functie gevonden worden terwijl ze zijn uitgeschakeld.