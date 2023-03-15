Renders onaangekondigde Google Pixel 8 verschijnen online

De onaangekondigde Google Pixel 8-smartphone krijgt een kleiner scherm dan de Pixel 7. Dat blijkt uit vermeende specificaties van het toestel, die vroegtijdig zijn gepubliceerd door OnLeaks en MySmartPrice.

Volgens de Pixel 8-renders van OnLeaks, die zijn gepubliceerd door MySmartPrice, zal het scherm 6,2" groot zijn. Zijn voorganger, de Pixel 7, heeft een scherm van 6,3". De Pixel 8 meet ongeveer 150,5x70,8x8,9mm. Als je de cameramodule meetelt, is de Pixel 8 twaalf millimeter dik. Die cameramodule beschikt over twee camera's en zal waarschijnlijk ten opzichte van de Pixel 8 Pro de telecamera missen. Een ander verschil ten opzichte van zijn voorganger wat het ontwerp betreft, is dat de schermranden van de Pixel 8 meer afgerond zijn. Die schermranden ogen daarnaast een stuk smaller dan die van bijvoorbeeld de Pixel 7.

Pixel 8Pixel 8

Op de zijkant van het toestel zijn antennelijnen te zien wat er op wijst dat de behuizing van de telefoon gemaakt zal zijn van metaal. Naar verwachting krijgt de Pixel 8 de nieuwe Google Tensor G3-soc. Eerder verschenen er al renders van de Pixel 8 Pro online. Mogelijk wordt er meer bekend over de nieuwe telefoon op Googles ontwikkelaarsconferentie I/O die voor 10 mei gepland staat.

Pixel 8Pixel 8

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 15-03-2023 14:29 26

15-03-2023 • 14:29

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Reacties (26)

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khendrix 15 maart 2023 14:37
Het bronartikel is inmiddels bijgewerkt, daar staat dat er volgens OnLeaks toch sprake is van een 6,2 inch scherm (in plaats van de eerder genoemde 5,8 inch).
AuteurRardvdHoeven @khendrix15 maart 2023 14:56
Dankjewel! Aangepast
YES 15 maart 2023 14:37
Wauw, dat zou mooi compact zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat ik nog een hele tijd door kan met mijn 6a maar als de 8 (nog) compacter is dan zou het zeker een interessant toestel zijn voor mij :)
litebyte @YES15 maart 2023 14:39
5.8 al compact noemen.....wat is 4.7 tegenwoordig dan? Micro...? ;)
Stijnvi @litebyte15 maart 2023 15:22
Tja inmiddels zijn alle schermranden zo goed als verdwenen.

Dit zijn de afmetingen van de iPhone 6s met een 4.7" display:
- Hoogte: 138,3 mm
- Breedte: 67,1 mm
- Diepte: 7,1 mm
- Gewicht: 143 gram

Dit zijn de afmetingen van de ASUS Zenfone 9, met een 5.9" display:
- Hoogte: 146,5mm
- Breedte: 68,1mm
- Diepte: 9,1mm
- Gewicht: 169 gram

De Zenfone 9 is dus 8 millimeter langer, 1 millimeter breder, en 2 millimeter dikker.
Zo gek veel verschil in totale afmetingen zit er dus niet, maar je krijgt er wel heel veel meer scherm voor.
Finger @litebyte15 maart 2023 14:42
Ja, een zak horloge.

[Reactie gewijzigd door Finger op 24 juli 2024 02:39]

YES @litebyte15 maart 2023 14:45
Het wijkt zover af van het gemiddelde dat m.i. de term compact gerechtvaardigd is :) Maar misschien was "compacter dan wat je meestal ziet" beter geweest :)
Maar idd, het is een relatief begrip. Ik vond de Pixel 4a echt perfect, de 6a is voor mij acceptabel maar iets kleiner vind ik toch net wat fijner.
litebyte @YES15 maart 2023 17:14
ik heb de pixel 4A 5G nog steeds als prive telefoon, prima afmetingen.
MrMarcie @litebyte16 maart 2023 18:52
Heb ik ook, genomen omdat ik 'kleine' telefoon wil. Groter is vervelend maar volgens mij niet meer te krijgen tegen een redelijke prijs straks als die updates voor Android ophouden.
ADN @litebyte15 maart 2023 14:54
Te heet gewassen
Mizgala28 @litebyte15 maart 2023 18:19
Sowieso niet te veel letten op de schermgrootte, ik had een LG G3 die destijds vrij smalle randen had met een 5.5” scherm, dat toestel was even lang en breder dan mijn huidige iPhone met 6.1”.

Ander voorbeeld is de Nexus 4 die een 4,7” scherm had, een Samsung Galaxy S10e met een 5.8” scherm is marginaal groter en een iPhone 12/13 Mini met 5.4” scherm is zelfs kleiner dan de Nexus 4 was.

Daarom kijk ik altijd als eerste naar de fysieke formaat en pas daarna naar die van het scherm.

Edit: lees net dat het scherm 6.2” zal worden.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 24 juli 2024 02:39]

Mizgala28 @YES15 maart 2023 18:21
Mwah hij is best groot voor slechts een 5.8” scherm, er zijn kleinere telefoons dan dit met een groter scherm.

Edit: blijkbaar wordt dit een 6.2” scherm.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 24 juli 2024 02:39]

Xypod13 15 maart 2023 14:56
De afgeronde randen en kleiner formaat maakt dit een erg goeie opvolger voor mijn P5 :) Kijk er naar uit! Ben wel erg benieuwd naar het gewicht. De pixels na de 5 zijn aardig wat grammetjes bijgekomen, vind het dan altijd wat oncomfortabel worden.
RubjeMazter 15 maart 2023 14:38
Sorry hoor maar hoe is dit anders dan het artikel van minder dan 24u geleden?
Denk dat een update op het artikel van gisteren beter volstaat dan een nieuw artikel met alleen nieuwe plaatjes maar daar ga ik natuurlijk niet over :)
Kobboi @RubjeMazter15 maart 2023 14:54
Pro vs non-Pro bijvoorbeeld?
MicGlou @RubjeMazter15 maart 2023 14:46
Een update op een oud artikel wordt uiteraard minder gelezen dan een nieuw artikel met wat kleine updates in het bericht ;) Clicks lives matter!
TTMJ! 15 maart 2023 14:37
Wacht, is er een pixel 7? :+
Blackouts @TTMJ!15 maart 2023 16:10
Ja
STFU 15 maart 2023 15:08
Waarom moeten de hoeken van het scherm sterker afgerond worden dan de behuizing vraagt!? Hier is de bezel links en rechts een stuk dunner dan onder en boven, maar als de randen overal even dik zijn, zie je nog beter dat het scherm als het ware de bocht (hoek) afsnijdt ten opzichte van de behuizing :/
MarnickS 15 maart 2023 15:28
Helaas, nog steeds geen kleine (lees: niet enorme) Pixel met telefoto camera.
Gullfisk 15 maart 2023 18:01
Metalen achterkant, dus geen draadloos opladen. Jammer.
Mizgala28 15 maart 2023 18:13
Ik zie het al voor mij dat veel mensen zich blindstaren aan hoe compact deze toestel is.

Maar als ik de afmetingen kijk, de S23 is kleiner en heeft een 6.1” scherm terwijl dit 5.8” moet wezen.

En de iPhone 13/14 is marginaal breder (wel korter) met ook een groter scherm dan dit.

Ben dus benieuwd naar de bezels hiervan.
Vlizzjeffrey @Mizgala2816 maart 2023 03:47
Volgens het artikel krijgt de nieuwe pixel een 6,2 inch scherm
Mizgala28 @Vlizzjeffrey16 maart 2023 16:30
Dat zag ik achteraf pas, foutje van mij.
Frup 15 maart 2023 18:52
Goede ontwikkeling m.i. Groter is niet altijd beter.
Het maakt me wel erg nieuwsgierig naar de display van een eventuele 8a.
Die zou dan w.s. ook kleiner worden dan de 7a en dan misschien ook minder zwaar. Mee richting 4a. Die ik qua gewicht en maat erg prettig vind. Het staat allemaal in koffiedik geschreven.

[Reactie gewijzigd door Frup op 24 juli 2024 02:39]


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