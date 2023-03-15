Renders onaangekondigde Google Pixel 8 verschijnen online

De onaangekondigde Google Pixel 8-smartphone krijgt een kleiner scherm dan de Pixel 7. Dat blijkt uit vermeende specificaties van het toestel, die vroegtijdig zijn gepubliceerd door OnLeaks en MySmartPrice.

Volgens de Pixel 8-renders van OnLeaks, die zijn gepubliceerd door MySmartPrice, zal het scherm 6,2" groot zijn. Zijn voorganger, de Pixel 7, heeft een scherm van 6,3". De Pixel 8 meet ongeveer 150,5x70,8x8,9mm. Als je de cameramodule meetelt, is de Pixel 8 twaalf millimeter dik. Die cameramodule beschikt over twee camera's en zal waarschijnlijk ten opzichte van de Pixel 8 Pro de telecamera missen. Een ander verschil ten opzichte van zijn voorganger wat het ontwerp betreft, is dat de schermranden van de Pixel 8 meer afgerond zijn. Die schermranden ogen daarnaast een stuk smaller dan die van bijvoorbeeld de Pixel 7.

Op de zijkant van het toestel zijn antennelijnen te zien wat er op wijst dat de behuizing van de telefoon gemaakt zal zijn van metaal. Naar verwachting krijgt de Pixel 8 de nieuwe Google Tensor G3-soc. Eerder verschenen er al renders van de Pixel 8 Pro online. Mogelijk wordt er meer bekend over de nieuwe telefoon op Googles ontwikkelaarsconferentie I/O die voor 10 mei gepland staat.