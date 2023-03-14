OnLeaks toont renders van Google Pixel 8 Pro

De bekende leaker Steve Hemmerstoffer, beter bekend als OnLeaks, heeft renders van de vermeende Google Pixel 8 Pro gepubliceerd. De afbeeldingen tonen dat er onder meer een nieuwe sensor is toegevoegd.

Volgens de Pixel 8 Pro-renders van OnLeaks, die zijn gepubliceerd door SmartPrix, krijgt de telefoon wederom een camerastrook met drie camera's aan de achterkant. De drie lenzen zijn allemaal geïntegreerd in een ovaalvormige module en onder de flitser zit een vierde sensor. Waar deze precies voor dient, is niet duidelijk. Het zou een macro- of dieptesensor kunnen zijn, maar ook iets geheel anders.

Het scherm heeft een formaat van 6,52". Google lijkt voor het grootste deel het gebogen schermontwerp van de voorgangers te hebben ingeruild voor een platter ontwerp, al zijn er nog steeds gebogen elementen bij de hoeken van de telefoon. Verder ogen de schermranden een stuk smaller dan die van bijvoorbeeld de Pixel 7 Pro.

Het Pixel 8 Pro-scherm heeft een formaat van 162,6x76,5x8,7mm en het toestel heeft een dikte van 12mm met het camera-eiland meegerekend. De Pixel 7 Pro is een fractie groter; het scherm van de voorganger meet 162,9x76,6x8,9mm. Naar verwachting krijgt de Pixel 8 Pro de nieuwe Google Tensor G3-soc. Mogelijk wordt er meer bekend over de nieuwe telefoon op Googles ontwikkelaarsconferentie I/O die voor 10 mei gepland staat.