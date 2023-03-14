OnLeaks toont renders van Google Pixel 8 Pro

De bekende leaker Steve Hemmerstoffer, beter bekend als OnLeaks, heeft renders van de vermeende Google Pixel 8 Pro gepubliceerd. De afbeeldingen tonen dat er onder meer een nieuwe sensor is toegevoegd.

Volgens de Pixel 8 Pro-renders van OnLeaks, die zijn gepubliceerd door SmartPrix, krijgt de telefoon wederom een camerastrook met drie camera's aan de achterkant. De drie lenzen zijn allemaal geïntegreerd in een ovaalvormige module en onder de flitser zit een vierde sensor. Waar deze precies voor dient, is niet duidelijk. Het zou een macro- of dieptesensor kunnen zijn, maar ook iets geheel anders.

Pixel 8 ProPixel 8 Pro

Het scherm heeft een formaat van 6,52". Google lijkt voor het grootste deel het gebogen schermontwerp van de voorgangers te hebben ingeruild voor een platter ontwerp, al zijn er nog steeds gebogen elementen bij de hoeken van de telefoon. Verder ogen de schermranden een stuk smaller dan die van bijvoorbeeld de Pixel 7 Pro.

Het Pixel 8 Pro-scherm heeft een formaat van 162,6x76,5x8,7mm en het toestel heeft een dikte van 12mm met het camera-eiland meegerekend. De Pixel 7 Pro is een fractie groter; het scherm van de voorganger meet 162,9x76,6x8,9mm. Naar verwachting krijgt de Pixel 8 Pro de nieuwe Google Tensor G3-soc. Mogelijk wordt er meer bekend over de nieuwe telefoon op Googles ontwikkelaarsconferentie I/O die voor 10 mei gepland staat.

Pixel 8 ProPixel 8 Pro

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 18:40
35 • submitter: Xtuv

14-03-2023 • 18:40

35

Submitter: Xtuv

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Reacties (35)

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maddog4004 14 maart 2023 19:15
De vingerscanner op de achterkant is dus forever byebye ;(
Settler11 @maddog400414 maart 2023 19:23
Ik heb geen Pixel, maar is dat niet al een lange tijd al zo? Ik heb de fysieke scanner op mn powerknop aan de zijkant. Persoonlijk een zeer aangename plek.
geeMc @Settler1114 maart 2023 23:42
Sinds de Pixel 6 niet meer (in-screen). Alle andere, in ieder geval vanaf de 2 (en uitgezonderd de 4 die helemaal geen FP had) hadden ze inderdaad op de achterkant. De sensors van de 3 en de 5 waren overigens naar mijn ervaring ook erg slecht. Opzich vind ik een scanner op de achterkant niet erg, maar ik geef wel de voorkeur aan een in-screen scanner.
typetje1965 @geeMc15 maart 2023 08:19
Ik heb de Pixel 5 nu 2½ jaar. De fingerpint scanner achter werkt ALTIJD. En perfecte plek. Als ik de telefoon uit mijn zak haal, dan zit de wijsvinger gelijk op die plek.

Trouwens, 6 inch is ook een perfect formaat in plaats van al die koelkast modellen.
CrownVictoria @geeMc15 maart 2023 09:12
De 1e generatie had ook een FP op de achterkant. Die was destijds erg goed!
1e Generatie Pixels degradeerde wel snel.

Ik hem 'm nog ergens liggen, zonder aan de lader te zitten is het apparaat feitelijk onbruikbaar.
jordyS1 @maddog400414 maart 2023 19:39
gelukkig wel, had zo'n hekel aan dat ding. in de powerknop is veel fijner.
Helium-3 14 maart 2023 19:51
Waar "ovaal" staat, wordt denk ik "pilvormig" bedoeld? Een ovaal heeft geen recht stuk met parallelle lijnen, een pilvorm wel
D-Three @Helium-314 maart 2023 20:17
Die vorm wordt over het algemeen als een ovaal beschouwd. Misschien verwar je met ellips?
Helium-3 @D-Three14 maart 2023 20:18
Euh, nee?

Nou, blijkbaar wél! Volgens Wikipedia heb je helemaal gelijk; https://nl.wikipedia.org/wiki/Ovaal
Ook een figuur van twee halve cirkels en twee evenwijdige lijnen, de vorm van een schaats- of atletiekbaan of modelspoorbaan, wordt vaak een ovaal genoemd
Settler11 @Helium-314 maart 2023 22:58
Heh, grappig. Ik noemde zoiets al snel een rechthoek-met-border-radius. :P
kdekker @Settler1115 maart 2023 08:43
LOL. Teveel CSS gebruikt?
Settler11 @kdekker15 maart 2023 09:09
Ik ontken en beken niets!
GekkePrutser @Helium-314 maart 2023 23:27
Een ellips is ook een ovaal volgens de link die je zelf noemt:
Hoewel een ellips een speciaal type ovaal is, gebruiken sommige mensen de termen als synoniemen.
Jack Flushell @GekkePrutser15 maart 2023 09:23
Geinig dat het tegenwoordig zo is dat als een paar mensen zeggen dat het zo is, het beschouwd wordt als waar. Het haalt zelfs Wikipedia: al staat echter wel duidelijk dat mensen het zo noemen, niet dat het klopt. Wiskundig gezien klopt het in elk geval absoluut niet.

Er zijn ook veel mensen die zeggen dat de aarde plat is. Prima verder, maar het klopt niet.

[Reactie gewijzigd door Jack Flushell op 23 juli 2024 02:42]

dutchnltweaker 14 maart 2023 19:03
Google Tensor G3-soc
Als dit op basis van de exynos chipset is zoals de 2e generatie zal dat jammer zijn. De exynos chipset is niet best als je een langere batterij duur wil hebben.
jochem1998 @dutchnltweaker14 maart 2023 19:31
Ben bang dat het echt bagger is inderdaad, zonde als dat het geval gaat zijn
Zindan58 @dutchnltweaker14 maart 2023 21:10
2e generatie, zit die in de 7(pro)?
nst6ldr
@Zindan5814 maart 2023 21:22
Ja.
Stijnvi @dutchnltweaker15 maart 2023 11:37
Ik acht die kans niet heel erg groot, aangezien Samsung dit jaar geen nieuwe high-end Exynos chip heeft uitgebracht.
De S23 serie draait inmiddels wereldwijd op de Snapdragon 8 Gen 2.
Ik denk dus dat Google voor een volledig eigen ontwerp gaat, maar dan is het wel te hopen dat ze die laten produceren bij TSMC en niet bij Samsung, aangezien de Snapdragon 8 Gen 1 van Samsung flink minder presteerde dan de 8+ Gen 1 van TSMC.
deMercer 14 maart 2023 19:54
Het Pixel 8 Pro-scherm heeft een formaat van 162,6x76,5x8,7mm
Wel een heel dik scherm, 8,7mm 8-)
Settler11 @deMercer14 maart 2023 21:13
Haha, maar jakkes. Dat zou misschien wel de mobiel zijn na vele jaren: 1 plak glas met daarin de hardware maar zeer kleinschalig.
jimz93 15 maart 2023 07:53
Mooi ding om te zien, vond ik ook al van de Pixel 6 en 7 (dit is uiteraard slechts een evolutie daarvan, zoals de 7 dat van de 6 was).

Ik ben blij te zien dat ze het formaat ietwat inkrimpen, een trend die van mij wel door mag zetten naar andere merken. Bewaar de non-pockatable screens maar voor de vouw telefoons :)
cooLopke 14 maart 2023 20:22
Is België nu niet aan de beurt om de pixel telefoons te verkopen? Dit moet toch een heel erg kleine stap zijn nu?
Starr0w @cooLopke14 maart 2023 20:54
Fnac verkocht de Pixel 7 (en pro). Ik kocht de mijne daar. Ook de watch en buds werden daar verkocht. Vermoedelijk wel Franse import.
darkcarlaza 14 maart 2023 19:24
Het spiegelbeeld van de laatste foto klopt niet. Flits zit rechts, niet links op de achterzijde. Nvm ik ben scheel

[Reactie gewijzigd door darkcarlaza op 23 juli 2024 02:42]

Solaris 14 maart 2023 20:05
Het lukt Google maar niet om de bezels (op de Pixel 5 na) symmetrisch te houden.
NeverSettle @Solaris14 maart 2023 21:00
Dit zijn natuurlijk maar renders, heb vaker toestellen gezien die er toch net iets anders uitzagen bij de launch.

Toestellen met nauwelijks een "kin" kunnen ze voor elkaar krijgen door flexibele panelen te gebruiken die aan de onderkant worden gevouwen. Daar zit het stekkertje dat zich verbindt aan het moederbord. Nothing Phone (1) had dat wel gedaan voor haar mid-range toestel. Kan een keuze zijn van Google om dat niet te doen, consumenten prijs laag houden o.i.d.
Solaris @NeverSettle15 maart 2023 19:07
Je hoeft mij niet te vertellen hoe je een bezelles design kunt creëren ;). Het ging er met name om dat Google op één Pixel na, nooit symmetrische bezels heeft gehad. Dat zal nu ook niet het geval zijn.
JohnH87 14 maart 2023 21:48
Hopelijk verbeteren ze de vingerafdruk scanner en de gezichtsscanner. Op de 7pro vind ik het maar echt slecht. Moet met vele regelmaat opnieuw mijn vingerafdruk toevoegen. Want anders wordt mijn duim niet herkend.
Over de gezichtsscanner maar niet te spreken. Dit ivm mijn vorige mobiel een iPhone 12mini is het nu een dikke achteruitgang
geeMc @JohnH8714 maart 2023 23:45
Gebruik je een screenprotector? Dan heb je er wellicht baat bij om de screen protector mode aan te zetten. Dat heeft het voor mij met de Pixel 6 scanner i.c.m. een protector opgelost.
JohnH87 @geeMc15 maart 2023 09:10
Goedemorgen,

Nee er zit geen screenprotector op.
Ik zal het eens uitproberen.

Bedankt voor de tip
alper_maestro 15 maart 2023 01:01
Van 6.7 inch naar 6.5?? Hoop dat dat niet is waar ze voor gaan straks..
Kizanko @alper_maestro18 maart 2023 00:45
Grotere scherm blijft in de meeste gevallen erg onpraktisch, Ik had zoveel irritatie aan de Pixel 3XL dat ik besloten had om nooit meer zo'n groot formaat te nemen. Tenzij je erg grote handen hebt, maar Android moet eens werken aan een software update dat voor grote schermen een interface creëert waar functies met een hand functie te bedienen/bereiken zijn. Ik vind het wel jammer dat Google niet dezelfde camera's heeft in de kleinere Pixel modellen, maar sommige eigenschappen alleen voor de grotere variant bewaart.
alper_maestro @Kizanko18 maart 2023 11:09
"Grotere scherm blijft in de meeste gevallen erg onpraktisch" = Totally untrue.
Het is ook niet de bedoeling dat je tegenwoordig met 1 hand je smartphone bedient, die gedachte stamt uit de jaren 90 toen iedereen zo'n kleine Nokia had en rijdend/fietsend zijn of haar mobiel kon bedienen met gemak. Met die toestellen kon je ook niets anders behalve bellen/sms'en. Tegenwoordig ga je ook niet kleinere schermen maken (in de top segment) want daar wacht niemand op. Die schermen zijn zo goed tegenwoordig en de toestellen zijn in de laatste 10 jaar zo snel gegroeid op technologische gebied. Meeste mensen schieten er foto's mee, kijken er video's op etc. Pro modellen moeten mij inziens altijd 6.7inch minimaal zijn. Als je kleinere toestel/scherm wilt blijven de meeste fabrikanten nog steeds 'basis' modellen maken voor mensen die daar interesse in hebben. Er zijn vast wel momenten dat je graag je toestel met 1 hand zou willen bedienen met gemak, daarvoor maken de meeste fabrikanten ook slimmere tools qua software in je telefoon. Samsung is daar de laatste tijd mee bezig en ook Oppo langzamerhand. Hoe dat met Google Pixel toestellen zit weet ik niet, heb nooit één aangeschaft en was eigenlijk een beetje aan het vooruitkijken of de Pixel 8 Pro misschien mijn volgende mobieltje zou zijn. Maar met die 6.5 inch scherm (de Pro) kan ik deze alvast weg strepen jammer genoeg. Als ik €1000 euro neer leg voor een nieuwe mobiel moet de scherm gewoon fantastisch zijn en zeker 6.7 inch op zijn minst.

"Ik vind het wel jammer dat Google niet dezelfde camera's heeft in de kleinere Pixel modellen, maar sommige eigenschappen alleen voor de grotere variant bewaart."
Ik snap wat je bedoelt maar dat is nu eenmaal zo vandaar ook 2 of meerdere varianten, als je betere cameras wilt = grotere scherm. Dat is standaard logica. Je koopt ook geen 4K TV die 109 cm is , dan kijk je ook standaard naar iets van 155 cm anders heeft het geen zin om 4K te kopen. Dat is hoe dit ook werkt en daarom betaal je ook meer als je de beste specs wilt. Bedrijven weten heel goed dat consumenten die voor de beste specs/camera's gaan ook grotere scherm wensen. Anders is het niet de moeite waard voor die fabrikanten om 2 of meerdere versies van dezelfde model uit te brengen als alle specs hetzelfde zijn behalve de grootte van het scherm/toestel.

[Reactie gewijzigd door alper_maestro op 23 juli 2024 02:42]

Montebianco @alper_maestro24 maart 2023 15:45
iPhone maakt al een tijdje pro modellen in 6.1 en 6.7 formaat en dat zijn toch ook geen eikels.
Google wil iets gelijkaardigs met zijn Pixels gaan doen tegen eind volgend jaar. Daar wacht ik op om het kleinere provmodel te kopen. Minstens even goed als iPhone maar stukken goedkoper!

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