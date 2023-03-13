Google geeft Pixel 7-telefoons mogelijkheid om twee e-sims te gebruiken

Google geeft de Pixel 7-telefoons de mogelijkheid om twee e-sims te gebruiken met dualstand-by, in plaats van een enkele e-sim en een fysieke simkaart. De functie komt erbij met de Feature Drop van maart.

Daarmee kunnen de telefoons nu volledig dualsim met dualstand-by bieden zonder fysieke simkaart, zegt Google. De fabrikant voegt toe dat de functie alleen in bepaalde landen en bij bepaalde providers werkt, maar geeft geen details over in welke landen en bij welke providers dat is.

De functie maakt onderdeel uit van de Feature Drop, een upgrade die Google elk kwartaal maakt voor zijn telefoons. Met de versie van maart krijgen de Pixel 6-telefoons de mogelijkheid om sneller foto's te maken met Night Sight. Dat zou zijn dankzij algoritmes van de Google Tensor-soc in die telefoons.

Gebruikers van alle Pixel-telefoons kunnen nu gegevens van timers op andere apparaten zien op hun lockscreen. Die synchronisatie vindt plaats via het Google-account. Als er timers lopen op bijvoorbeeld slimme speakers van Google, dan verschijnen die voortaan op het lockscreen.