Google geeft Pixel 7-telefoons mogelijkheid om twee e-sims te gebruiken

Google geeft de Pixel 7-telefoons de mogelijkheid om twee e-sims te gebruiken met dualstand-by, in plaats van een enkele e-sim en een fysieke simkaart. De functie komt erbij met de Feature Drop van maart.

Daarmee kunnen de telefoons nu volledig dualsim met dualstand-by bieden zonder fysieke simkaart, zegt Google. De fabrikant voegt toe dat de functie alleen in bepaalde landen en bij bepaalde providers werkt, maar geeft geen details over in welke landen en bij welke providers dat is.

De functie maakt onderdeel uit van de Feature Drop, een upgrade die Google elk kwartaal maakt voor zijn telefoons. Met de versie van maart krijgen de Pixel 6-telefoons de mogelijkheid om sneller foto's te maken met Night Sight. Dat zou zijn dankzij algoritmes van de Google Tensor-soc in die telefoons.

Gebruikers van alle Pixel-telefoons kunnen nu gegevens van timers op andere apparaten zien op hun lockscreen. Die synchronisatie vindt plaats via het Google-account. Als er timers lopen op bijvoorbeeld slimme speakers van Google, dan verschijnen die voortaan op het lockscreen.

Google Pixel Feature Drop maart 2023Google Pixel Feature Drop maart 2023Google Pixel Feature Drop maart 2023Google Pixel Feature Drop maart 2023

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-03-2023 19:19 32

13-03-2023 • 19:19

32

Lees meer

Google Pixel 7

vanaf € 232,89

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Google Pixel 7 Pro

vanaf € 676,74

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Google brengt Circle to Search naar Pixel 6, Pixel Fold en Pixel Tablet
Google brengt Circle to Search naar Pixel 6, Pixel Fold en Pixel Tablet Nieuws van 27 maart 2024
Google Pixel 6

vanaf € 251,89

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Google Pixel 6a

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Google Pixel Watch

vanaf € 116,41

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Google Pixel 5

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Google Pixel 6 Pro

vanaf € 312,-

3.5 van 5 sterren
Google voegt macrovideo's toe aan Pixel 7 Pro en bloedsaturatiemeter aan Watch
Google voegt macrovideo's toe aan Pixel 7 Pro en bloedsaturatiemeter aan Watch Nieuws van 13 juni 2023
Gerucht: Google Pixel Watch 2 heeft betere accuduur door soc van andere maker
Gerucht: Google Pixel Watch 2 heeft betere accuduur door soc van andere maker Nieuws van 31 mei 2023
'Scherm Pixel 8 wordt opnieuw iets kleiner dan voorganger'
'Scherm Pixel 8 wordt opnieuw iets kleiner dan voorganger' Nieuws van 13 april 2023
'Google komt met functie om video's scherper te maken, mogelijk voor Pixel 8'
'Google komt met functie om video's scherper te maken, mogelijk voor Pixel 8' Nieuws van 17 maart 2023
Renders onaangekondigde Google Pixel 8 verschijnen online
Renders onaangekondigde Google Pixel 8 verschijnen online Nieuws van 15 maart 2023
OnLeaks toont renders van Google Pixel 8 Pro
OnLeaks toont renders van Google Pixel 8 Pro Nieuws van 14 maart 2023
Google brengt Clear Calling-functie voor Pixel 7-telefoons uit
Google brengt Clear Calling-functie voor Pixel 7-telefoons uit Nieuws van 5 december 2022
Google brengt Pixel 7-functies zoals Clear Calling naar Pixel 6-telefoons
Google brengt Pixel 7-functies zoals Clear Calling naar Pixel 6-telefoons Nieuws van 10 oktober 2022
Jaarlijkse Android-upgrade wordt langzaamaan overbodig
Jaarlijkse Android-upgrade wordt langzaamaan overbodig Nieuws van 11 mei 2022
Meer producten en artikelen
Smartphones Smartwatches Google Pixel

Reacties (32)

-Moderatie-faq
32
32
15
1
0
15
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Binnetie 13 maart 2023 20:54
Leuke optie. Maar toch zit ik nog met deze bug: https://issuetracker.google.com/issues/256012808?pli=1
Een vriend heeft hetzelfde. Ook met dezelfde fysieke sim (Simpel) en e-sim (KPN zakelijk).
KPN heeft al een onderzoek gedaan en geeft aan dat mijn Pixel 7 Pro regelmatig niet beschikbaar is als een gesprek op de telefoon wordt aangeboden.

Erg vervelend. Het lijkt wel een probleem van het modem.
Misschien lost alles op met de maart update, maar goed dat hoop ik al 6 updates...
Joe28965 @Binnetie14 maart 2023 12:26
Off topic, maar ik heb mijn e-sim nummer doorgeschakeld naar mijn fysieke sim. Betekent wel dat je ook belminuten gebruikt (van je e-sim) als iemand je belt en het lijkt alsof sommige diensten het niet kunnen waarderen (Centraal Beheer hing bijvoorbeeld direct op toen ik opnam), maar het is een "oplossing".
Binnetie @Joe2896514 maart 2023 12:51
Interessante tip. Dankjewel.
De e-sim is onbeperkt bellen dus dat scheelt.
Maar werkt dat wel goed bij jou? Want ik heb ook problemen ervaren via mijn fysieke sim. Zo vaak wordt ik er niet op gebeld maar heb wel eens een vriend gehoord die zei dat hij me al een paar keer probeerde te bellen.
Joe28965 @Binnetie14 maart 2023 13:32
Mijn fysieke sim heeft het wel altijd goed gedaan. Ik heb trouwens wel Pixel 6, dus misschien werkt het bij de Pixel 7 slechter/niet maar het is het proberen waard.
mfvb @Binnetie14 maart 2023 16:32
Ik heb ook eSIM van KPN gecombineerd met Simyo. Dus allebei KPN en op zich geen probleem met betrekking tot beschikbaarheid van de eSIM. Wel soms dat beiden met een uitroepteken staan en daar ook al een keer de telefoon voor moeten herstarten.

Wel lijkt het erop dat eSIM een veel slechtere antenne beschikbaar heeft. Want Simyo is meestal vol bereik, waar de eSIM van KPN maar een heel beperkt bereik toont.

Dit trouwens ook met een Pixel 7 Pro.

[Reactie gewijzigd door mfvb op 22 juli 2024 14:22]

Binnetie @mfvb14 maart 2023 22:05
Dat ervaar ik dan weer niet. Dat is wel gek want beide KPN netwerk.

Ik hoop dat VoWiFi wat gaat oplossen. Grootste gedeelte van de tijd zit ik op wifi.
Excessed 13 maart 2023 19:24
Volgens meerdere mensen is dit al sinds launch mogelijk.
DropjesLover @Excessed13 maart 2023 19:41
Mogelijk op de telefoon, ja. Mogelijk op provider netwerken, nee.
Met maar 1 eSIM chip verwijzen alle actieve eSIM's naar hetzelfde adres, dat schijnt een dingetje te zijn.

Je kan wel al vaak meerdere eSIMS laden, maar slechts 1 daadwerkelijk actief hebben.
wian_gn @Excessed13 maart 2023 19:42
Ik sluit niet uit dat het bijvoorbeeld in de VS gewerkt heeft (zie bijvoorbeeld deze thread op XDA), maar ik kan je verzekeren dat het in ieder geval op mijn Nederlandse Pixel 7 Pro nooit gewerkt heeft. Ben blij dat het nu wel gaat werken.

Eens kijken wat er straks gebeurt als je twee eSIMs (een werk- en een privé-nummer) geïnstalleerd hebt en nog een fysieke 'wereld-SIM' in het kaartslot hebt. Dat ze niet allemaal tegelijkertijd werken is duidelijk, maar hopelijk is het wel handig om tussen de kaartjes te switchen zodat je een 2FA-SMSje ontvangen kunt als de desbetreffende dienst nog niet is overgeschakeld op een ander 2FA-systeem.
MoonRaven @Excessed13 maart 2023 19:41
Bijzonder, ik heb de 7 pro sinds launch en ik heb daar de optie voor 1 e-sim en 1 fysieke kaart.
Raindeer @MoonRaven13 maart 2023 19:46
twee e-sims te gebruiken met dual standby, in plaats van een enkele e-sim en een fysieke simkaart
Kapotto 13 maart 2023 19:32
Jammer dat e-sim nog niet wordt aangeboden door alle providers. Zouden ze beter eens verplichten …
ECM-Droid @Kapotto13 maart 2023 19:49
Ik hoor vaker dat mensen het fijn vinden om een e-sim te gebruiken. Uit eigen ervaring snap ik niet helemaal waar die hype vandaan komt. Ik heb een e-sim gebruikt op mijn flip 4 omdat daar maar één sim in kan en één e-sim en ik altijd dual sim draai. Ik zag er echt geen meerwaarde in... ja oke, na dat ik mijn telefoon abbo had afgesloten kon ik gelijk de e-sim downloaden. Maar daar kon ik nog niks mee omdat mijn abbo pas 5 dagen later over ging. Dus wat heb je er nou echt aan?

Niet lulig bedoeld, maar wat is er mis met een fysieke sim?
Wouter0805 @ECM-Droid13 maart 2023 19:56
Vooral met reizen is het zeer handig om e-sim tot je beschikking te hebben. Dan kun je voor Nederland een e-sim gebruiken en in het land van bestemming (buiten de EU) een fysieke prepaid sim kaart kopen.

Je hebt echter in een aantal landen ook al prepaid e-sims en zelfs e-sims die in een groot deel van een continent of een groot deel van de wereld werken. Om die te gebruiken moet je je Nederlandse e-sim weer uit zetten of kiezen voor een fysieke Nederlandse sim kaart, maar dan kun je weer geen fysieke sim kaart kopen bij doorreizen door landen die nog geen e-sim hebben.

Deze update voor de Pixel 7 lost dat allemaal op: je vraagt een e-sim aan bij je Nederlandse provider en vervolgens hoef je tijdens het reizen nooit meer te stoeien omdat je zowel een fysieke simkaart als een e-sim kunt kopen in het land van bestemming.
jongetje @Wouter080513 maart 2023 21:52
Erg lang verhaal en nog snap ik niet waarom je daar esim voor nodig hebt. Dat kan toch ook allemaal met 2 fysieke sim kaarten in een dualsim telefoon.
Nyarlathotep @jongetje13 maart 2023 22:08
Probeer hier in Brazilië maar eens een prepaid sim te kopen. En nog leuker: deze op te laden. Een hoop gedoe waarvoor je naar de winkel moet en bijna niemand spreekt Engels. Opladen gebeurt doorgaans online, en dat gaat via een bepaald Braziliaans betaalsysteem.
Dit jaar online een e-sim gekocht bij Maya. Voor een euro of 25 had ik 5 gieg data en ik was binnen 5 minuten klaar.

En natuurlijk is een e-sim een stukje gebruikersgemak. Niet meer prutsen met je telefoon. Het scheelt straks weer een slot in je telefoon en bijhorend stroomverbruik.

Hoe kun je hier de voordelen niet van inzien?
jongetje @Nyarlathotep13 maart 2023 22:44
Gebruikt een fysieke sim echt meer energie dan een esim?
guysp @jongetje14 maart 2023 09:36
Ik ga regelmatig naar Oostenrijk en heb in mijn telefoon dus een esim zitten. Als ik daar aankom kan ik gewoon mijn esim switchen (normaal zit er een belgische esim in, grenswerker zijnde). Moet ik even bellen met mijn belgisch nummer? Gewoon even in de systeem settings terug switchen, geen gepruts met sim kaartjes die ik kwijt kan raken. Ik kan gewoon een rits aan esims in mijn telefoon hebben staan.
splug @jongetje15 maart 2023 09:55
De Pixel 6a/7/7pro hebben geen 2 fysieke sim slots. Alleen 2x esim OF 1x esim + simkaart OF 1x simkaart.
DavidAxe @ECM-Droid13 maart 2023 20:48
Zoals Wouter hieronder aangeeft, bij reizen buiten EU is het ideaal. Voor vertrek koop je online alvast een e-sim voor het land van bestemming en laadt die in je telefoon. In het land van bestemming stel je op de telefoon in dat dataverkeer enkel via de e-sim mag verlopen. Zo blijf je gewoon bereikbaar onder je eigen nummer en Whatsapp (want je eigen SIM zit er ook nog in), maar kost het datagebruik je maar een paar Euro per GB.
Bij aanbieders zoals Airolo kost een prepaid e-sim voor een week of maand vaak maar tussen de €10 en €20 euro en beschik je dan over 1 tot 5 GB aan data. Zou je de data via je Nederlandse provider afnemen, dan kost dat makkelijk 10 keer zoveel.
nst6ldr
@DavidAxe13 maart 2023 22:06
Maar dit kan toch al als je telefoon 2 fysieke simkaarten ondersteund?
DavidAxe @nst6ldr13 maart 2023 23:14
Dat zou kunnen, al zou ik niet weten waar ik hier in NL die fysieke kaarten makkelijk kan kopen. Een eSIM koop je online en wordt digitaal geleverd als QR code. Even scannen en klaar ben je, dus geen zoektocht naar een verkoper van prepaid sims op het land van bestemming. Even data bijkopen is ook eenvoudig.
Stijnvi @nst6ldr14 maart 2023 11:21
Een fysieke simkaart kan je niet voor vertrek al in je telefoon stoppen.
Die kan je pas op je bestemming kopen. En die zijn ook lang niet altijd op het vliegveld meteen te koop, dus dan moet je eerst de stad in, op zoek naar een lokale telefoonwinkel en dan hopen dat daar iemand Engels spreekt die je kan helpen aan een simkaart en die vervolgens ook op kan laden voor je.
Een eSIM kan je via een online aanbieder al voor vertrek kopen en installeren, waardoor je zodra je landt met het vliegtuig meteen verbinding hebt.
Ook kan je de simkaart vervolgens makkelijk via die online aanbieder opwaarderen, waardoor je niet hoeft te stoeien met websites in een vreemde taal die vaak ook nog gebruik maken van lokale betaalsystemen die vaak niet werken voor buitenlanders (net zoals bijvoorbeeld iDeal).

EDIT:
Sinds de introductie van het vrije roamen binnen de EU is dit voor veel mensen natuurlijk niet meer echt interessant, maar als je veel buiten de EU komt heeft dit wel echt veel toegevoegde waarde.

[Reactie gewijzigd door Stijnvi op 22 juli 2024 14:22]

logix147 @ECM-Droid13 maart 2023 19:55
Zodra die telefoon in 101 stukjes valt komt nut van de fysieke simkaart tevoorschijn.

Buiten dat kan ik me er weinig bij indenken tenzij je geen 2de Sim in de telefoon kan stoppen, maar wel duo Sim wilt of een wearable van een simkaart moet voorzien.

Providers zijn er niet happig op. Snap ik ergens wel - mist weer klant contact zonder simkaart en dat is weer een “smeer” moment.
maevian @ECM-Droid13 maart 2023 20:29
Juist omdat het door e-sim nu veel meer voorkomt om dual sim in een toestel te hebben.
hbt68 @ECM-Droid13 maart 2023 22:43
Niet lulig bedoeld, maar wat is er mis met een fysieke sim?
Neemt meer ruimte in dan e-sim, bruikbaar voor batterij of andere electronica
cascer1 @ECM-Droid14 maart 2023 08:54
Ik vind het handig dat ik de sim pin uit kan zetten en dat het toch veilig is omdat mijn telefoon wel een pin heeft. Op de fysieke simkaart wil ik wel graag een pin voor het geval hij gejat wordt.
Cadezo 13 maart 2023 20:03
Belangrijk voor iedereen die de QPR2 beta draait en de stable wilt om te opt-outen van het beta programma! Je krijgt namelijk niet meer standaard de stable, maar gaat direct door naar de QPR3 beta.

Als je geen wipe wilt moet je de downgrade OTA negeren en wachten op de QPR2 stable OTA. Mocht je ondanks de opt-out toch de nieuwe beta krijgen als OTA, dan die ook niet installeren, maar wachten op de stable OTA.

Verwarrende is dus dat je eerst moet opt-outen om de stable te krijgen (en een wipe te voorkomen).

Zie ook de update van Google zelf op Reddit: https://www.reddit.com/r/...3_beta_around_the_corner/

[Reactie gewijzigd door Cadezo op 22 juli 2024 14:22]

TheFes
@Cadezo13 maart 2023 20:28
In die post staat dat je dat voor 13 maart moet doen, wat niet meer kan, want het is al 13 maart :)
Cadezo @TheFes13 maart 2023 20:35
Het is 'one of the following', dus dan val je terug op de 2e bullet, maar zover ik begrijp (o.a. uit de Reddit thread) hoef je niet te wachten totdat je de QPR3 beta OTA krijgt, maar kun je ook al voor die tijd opt-outen om de stable te krijgen.

Maar het is weer beetje typisch Google, houd niet over qua duidelijkheid...

[Reactie gewijzigd door Cadezo op 22 juli 2024 14:22]

maupie1967 13 maart 2023 19:52
Zelfs de prepaid esim van Simyo werkt als een trein in mijn Pixel 7
Mieze 14 maart 2023 13:57
In de toekomst met alleen e-sims blijft er waarschijnlijk wel meer ruimte over in het apparaat voor andere functies bv. een SD-kaartje.

Heb zelf de pixel 7 met een privé sim en een zakelijke e-sim en heb hiermee ruzie met Android auto. Al mijn contacten staan vast ingesteld op één van de simkaarten en op het toestel zelf werkt dit prima. Echter via Android auto wordt elk contact met de standaard sim gebeld ook al staat deze vast op de andere sim ingesteld. Ik kan er prima mee leven maar kan hier online niet veel over vinden dus mocht iemand een oplossing weten dan hoor ik dat graag.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.