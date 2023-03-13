Microsoft investeerde honderden miljoenen dollars in supercomputer ChatGPT

Microsoft heeft honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in een supercomputer voor het trainen van ChatGPT, de chatbot van OpenAI. Daarvoor heeft het bedrijf tienduizenden Nvidia A100's gebruikt.

Ook was het nodig om een nieuwe manier te vinden om servers op racks te plaatsen om uitval te voorkomen, meldt Bloomberg. Het bouwen van de Azure-supercomputer was onderdeel van de deal tussen Microsoft en OpenAI uit 2019, waarbij Microsoft een miljard dollar investeerde in het bedrijf. De computer met tienduizenden Nvidia A100-gpu's kostte honderden miljoenen dollars.

Het begon als een custom computer voor OpenAI, maar inmiddels is het een computer voor algemeen gebruik. Omdat het model voor ChatGPT al getraind is, is die over op andere servers die over de hele wereld staan voor het genereren van antwoorden. Microsoft maakte er zelf ook gebruik van voor de nieuwe Bing en nu kunnen andere bedrijven het ook gebruiken. Daarnaast bouwt Microsoft aan een volgende versie van de supercomputer op basis van de Nvidia H100.

Microsoft-supercomputer voor trainen AI
Microsoft-supercomputer voor trainen AI

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-03-2023 18:47 95

13-03-2023 • 18:47

95

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Reacties (95)

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bones 13 maart 2023 19:44
Ik gebruik het dagelijks maar er zitten nog ontzettend veel fouten en bugs in.
Wat voorbeelden: ik vraag een tekst van 1000 woorden te schrijven over een onderwerp. Het totaal aantal woorden wat ik krijg wijkt sterk af. Ik geef dat aan (van het het zijn maar 600 woorden), dan zegt hij sorry, hier heb je een aangepaste tekst met 1000 woorden. Vervolgens krijg ik slechts 700 woorden.

Ander voorbeeld, ik vraag wat de beste koptelefoon is van 2022. Zegt hij sorry ik kan niet in de toekomst kijken. Dus ik zeg maar het is nu 2023, dan zegt hij: sorry je hebt gelijk. Maar vervolgend geen antwoord en bij opnieuw vragen zegt hij weer dat hij niet in de toekomst kan kijken.

Ander voorbeeld, ik vraag of hij verbonden is met het internet, zegt ie ja, moet ik wat opzoeken? Dus ik vraag hem wat op google te zoeken, zegt ie: ik ben niet verbonden met het internet. Ik confronteer hem daarmee en zegt hij weer: sorry je hebt gelijk, ik ben wel verbonden met het internet.

Dus het werkt nog niet perfect helaas.
r5d @bones13 maart 2023 19:49
ChatGPT is getraind op data t/m 2021. Ook van bijv de oorlog in Oekraïne heeft het geen kennis. Dus dat van die koptelefoon is verklaarbaar. Persoonlijk verwacht ik dat dit een van de zaken is die de komende tijd (paar jaar) wel opgelost gaan worden, dat het model continu wordt "bij getraind"
Verwijderd @r5d13 maart 2023 20:49
Niet helemaal, er is wel degelijk data uit 2022, maar het is wel minder. Langzaamaan wordt dit wel meer.
MadmanX @r5d13 maart 2023 21:57
Ook met data van 2021 en eerder gaat het echt niet altijd goed. Zelfs niet als het gepubliceerde en direct raadpleegbare gegevens betreft. Zo vroeg ik ChatGPT van de week om een factsheet te schrijven over art. 30 UAVG - dit artikel gaat over de uitzonderingen om, binnen nederlands recht, gegevens over gezondheid te mogen verwerken. ChatGPT bleef de UAVG verwarren met de AVG en kwam dus keer op keer met een verhaal over het register van verwerkingen (art. 30 AVG) |:( Daarop aangesproken braaf iedere keer sorry zeggen, maar het ook niet kunnen veranderen. Zelfs niet als ik het opschrift van het artikel letterlijk benoemde in de vraag of UAVG deels of volledig uitschreef.

Leuke tool om mee te spelen en ik zie echt wel mooie ontwikkelingen, maar die factsheet moet ik voorlopig toch echt zelf schrijven ...
Franckey @r5d13 maart 2023 23:45
Ik heb Bing toegevoegd in Skype zodat ik er makkelijk mee kan chatten zonder browser. Ik kan actuele informatie opvragen zoals het weerbericht en actueel nieuws.
jiejie @Franckey14 maart 2023 14:03
Voor actueel nieuws is Bing chat beter, voor lange stukken code is ChatGPT beter, want die kan meer dan twee keer zoveel tokens aan als Bing chat.
Arjan P @r5d13 maart 2023 23:15
ChatGPT is getraind op data t/m 2021. Dus dat van die koptelefoon is verklaarbaar.
Natuurlijk is het verklaarbaar, maar wat dan superdom is van zo'n AI, dat íe niet gewoon zegt "Sorry, ik heb geen informatie van na 2021". Om Van Gaal te parafraseren: Of ben ik nu zo super intelligent?
youridv1 @Arjan P14 maart 2023 13:21
Dat zegt ChatGPT in zo'n geval gewoon letterlijk.
Arjan P @youridv114 maart 2023 23:48
Lees nog ff na, er wordt gequote over 'de toekomst'. Dat is dus na nu - en 2022 valt daar niet onder.
youridv1 @Arjan P15 maart 2023 06:57
chatgpt geeft dat antwoord ook gewoon als je iets over vandaag de dag vraagt. Dan zegt hij gelijk dat hij geen real time information heeft en een knowledge cutoff vanaf september 2021. Op de home pagina van ChatGPT staat daar ook nog eens een disclaimer over.

Ik kan je koptelefoon vraag ook stellen. Dan antwoordt hij met “ I'm sorry, but as an AI language model, I do not have information about the future. My knowledge cutoff is up to 2021, and I cannot predict which headphone model will be the best in 2022. ”

Dus dat is gewoon netjes. Als je een knowledge cutoff hebt in september 2021, dan is 2022 inderdaad de toekomst.
ChatGPT heeft geen concept van de huidige datum en tijd namelijk.

Daarbij is ChatGPT helemaal geen dienst ofzo. Het is een AI languagemodel uit een onderzoek. Overal staat “preview” “kan foute informatie geven” “mist kennis na…”
Het is een gratis demo en niet meer dan dat en dat staat heel duidelijk aangegeven op de site. Manage je verwachtingen een beetje

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 04:58]

youridv1 @Arjan P15 maart 2023 06:59
Er staat als je een chat begint een disclaimer “ Limited knowledge of world and events after 2021”

dus niet zo huilen
xzaz @Arjan P14 maart 2023 12:26
Ander voorbeeld, ik vraag wat de beste koptelefoon is van 2022. Zegt hij sorry ik kan niet in de toekomst kijken.
Dat zegt die toch ook?
Arjan P @xzaz14 maart 2023 23:46
Nee, dat zegt 'ie dus niet. De vraag die ik stel, stel ik in maart 2023. De toekomst is dus later dan maart 2023. Ik vroeg naar 2022 en dat is dus het verleden. ChatGPT zou toch op z'n minst moeten weten dat dat zo is. En daarom expliciet over 2022 (d.w.z. ná 2021) moeten antwoorden en niet over 'de' toekomst.
xzaz @Arjan P15 maart 2023 07:43
Maart 2023 is de toekomst. Als ik mijn programma op 2021 zet en ik compare dat met datetime.now is dat toekomst.
ChrisvanChip @r5d13 maart 2023 22:56
Over dat "bijtrainen", dat is nu eigenlijk al actief in ontwikkeling. Heb recent toegang gekregen tot de Bing Chat functie, dat is een combinatie van ChatGPT met zoekmachine dus dat lost het probleem van vergelijkingsvragen op. Ook factchecken blijkt het nu best goed in.
jiejie @ChrisvanChip14 maart 2023 14:05
Bing chat is juist beter in actuele feiten, maar vaak juist slechter in het bijtrainen dan ChatGPT. Er ontbreekt blijkbaar een stukje InstructGPT in Bing chat.
Tjeerd @bones13 maart 2023 20:06
Dus het werkt nog niet perfect helaas.
Ik blijf het maar vreemd vinden dat veel mensen verwachten dat de huidige AI overal het perfecte antwoord op kan en zal weten. Of dat het überhaupt perfect doet wat je vraagt. Nou is GPT al een aantal jaren in (door)ontwikkeling en zijn ze momenteel op een punt dat het goed bruikbaar is en het blijft links en rechts klachten regenen dat het niet perfect is. Het lijkt of er minimaal twee kampen zijn. Eentje die perfectie verwachten en daarom vooral de minpunten er uit weten te pikken. Het andere kamp weet dat het niet perfect is en weet door het slim te gebruiken heel veel profijt er uit te halen, verlichting van werk en verhoogde productiviteit.

Of er ooit perfectie komt weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat we nog maar aan het begin staan en niemand weet wat voor impact het zal hebben. Laat staan hoe goed de AI over pakweg vijf jaar zal zijn. Ik gok wel dat het nog beter wordt en steeds meer omarmd.
dmantione
@Tjeerd13 maart 2023 21:33
Nou, als ik als mens iets moet schrijven of programmeren maak ik ook fouten. Ik heb terugkoppeling nodig, bijvoorbeeld doordat anderen me op fouten wijzen, of doordat mijn programma niet werkt om te verbeteren en zo tot een beter resultaat te komen.

Als we kunsthersenen gaan maken op basis van gesimuleerde neuronen, moeten we ook niet verbaasd zijn dat KI's net als mensen niet onfeilbaar gaan zijn. En terugkoppeling nodig gaan hebben om hun fouten te verbeteren.

Mensen zien ChatGPT mijn inziens nog teveel als een traditionele computer op basis van algoritmen. Dat is hij niet, en dus kunnen we ook niet verwachten dat hij de perfectie heeft van een algoritme.
Mellow Jack @dmantione14 maart 2023 01:17
Algoritmes bevatten ook fout marges. Er worden zelfs meerdere algoritmes op dezelfde situatie geplot of juist hetzelfde algoritme meerdere keren gedraaid obv andere input variables. Ook hebben algoritmes vaak ruimte voor menselijke correcties. In alle gevallen is chatgpt hetzelfde
uiltje @dmantione14 maart 2023 08:09
Dat klopt, maar terugkoppeling geven werkt ook vaak niet. Ik heb meerdere keren om een lijstje algoritmen gevraagd, maar kreeg er te weinig terug. Dus ik vraag er 1 meer en ik krijg een protocol terug in plaats van een algoritme. Ik geef dit aan en het ding komt met een nieuw lijstje, nu met een tool in plaats van een algoritme. Ik geef dit aan en ik krijg hetzelfde lijstje met het protocol terug, ad infinitum. Da's niet leren zoals een mens het doet. Maar goed, het is vroeg dag...
Oon @Tjeerd13 maart 2023 21:38
Het probleem zit 'm ook juist in verwachtingsmanagement. Het is niet duidelijk genoeg wat deze 'AI' wel en niet kan, en mensen verwachten te veel. Vooral het 'confidently wrong' zijn dat nog veel voorkomt is erg schadelijk als mensen deze tools verkeerd toepassen, maar heel veel mensen (van alle generaties en achtergronden, zelfs IT'ers bij grote bedrijven) hebben niet door dat dit überhaupt een ding is.
GeeBee @Tjeerd14 maart 2023 18:58
Perfection is in the eye of the beholder.

Daarnaast denk ik dat wij als mens nooit een systeem kunnen bedenken/ bouwen dat complexer is dan wijzelf. Dus wat wij maken kan niet perfecter zijn dan wijzelf.
Verwijderd @bones13 maart 2023 22:08
Ander voorbeeld, ik vraag wat de beste koptelefoon is van 2022. Zegt hij sorry ik kan niet in de toekomst kijken. Dus ik zeg maar het is nu 2023, dan zegt hij: sorry je hebt gelijk. Maar vervolgend geen antwoord en bij opnieuw vragen zegt hij weer dat hij niet in de toekomst kan kijken.

Ander voorbeeld, ik vraag of hij verbonden is met het internet, zegt ie ja, moet ik wat opzoeken? Dus ik vraag hem wat op google te zoeken, zegt ie: ik ben niet verbonden met het internet. Ik confronteer hem daarmee en zegt hij weer: sorry je hebt gelijk, ik ben wel verbonden met het internet.

Dus het werkt nog niet perfect helaas.
Vind het maar bijzondere redenering. Chatgpt leert voor 99% uit een dataset uit 2021. Dit is algemeen bekend en het is wel aan jou om daar rekening mee te houden met hetgeen je aan chatGPT vraagt. Als jij vragen gaat stellen over een koptelefoon uit 2022+, dan gaat die nooit aan je verwachting kunnen voldoen. Dat je een fout of incompleet antwoord krijgt had je zelf ook kunnen voorspellen, dat kan je ChatGPT niet aanrekenen.

In je tweede voorbeeld net zo. Ja ChatGPT is verbonden met het internet anders zou die niet functioneren.. De vraag die jij eigenlijk wil stellen is of hij gegevens uit realtime internet kan halen. Hetzelfde antwoord als hierboven geld.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 04:58]

Netrunner @bones13 maart 2023 23:12
Misschien wordt het beter met chatgpt4
PB. @bones14 maart 2023 00:04
Als het om kennis gaat, zal het altijd belangrijk blijven om betrouwbare bronnen te raadplegen. Generative AI is daar niet geschikt voor. Dat is makkelijker te herkennen met het genereren van afbeeldingen. Je krijgt wat je omschrijft, maar soms zitten er wel rare fouten tussen (bijvoorbeeld een giraffe met 4 ogen), die zal je er altijd zelf uit moeten kunnen filteren.

Dezelfde soort fouten komen ook voor in de tekst uitvoer van ChatGPT: je krijgt wel waar je om vraagt, maar het hoeft feitelijk niet te kloppen. Alleen dat is voor mensen veel lastiger te herkennen, omdat je dan de individuele feiten (of bijvoorbeeld code, enz.) moet controleren en dat is soms lastig.

Bij ChatGPT zitten er wel wat extra's omheen om te voorkomen dat er onwenselijke uitvoer terug gegeven wordt, maar zelf verwacht ik niet dat het ooit feilloos zal zijn. Al zal het vast alleen maar beter worden...
Flaat @bones14 maart 2023 11:52
De mooiste die ik had was dat ik vroeg om sources voor data die het gaf, en toen kwam het met een source die niet bestond, de schrijver, de titel etc allemaal verzonnen.
jiejie @bones14 maart 2023 13:58
Woordaantal: het is een AI woord voorspeller: wil je meer woorden, dan moet je zelf betere inhoudelijke punten aanleveren als input!

Internet vergelijkingszoekopdrachten: typisch voorbeeld waar je Bing chat voor moet gebruiken en niet ChatGPT zelf.

[Reactie gewijzigd door jiejie op 24 juli 2024 04:58]

MarkS90 13 maart 2023 19:01
Nog ff en we hoeven helemaal niet meer na te denken.
gavinz @MarkS9013 maart 2023 19:09
Ik zie ChatGPT meer als een hulpmiddel. Iemand die goed kan googelen kan in sommige gevallen tot dezelfde resultaten komen. Het verschil is dat ChatGPT dit binnen enkele minuten kan bereiken in plaats van uren.
renecl @gavinz13 maart 2023 20:42
Waar je in google zelf als mens nog kan filteren van welke sites je de informatie haalt, geeft een ChatGPT maar 1 antwoord, Waar dat vandaan komt weet je niet, of het gemanipuleerd is weet je ook niet.
gavinz @renecl13 maart 2023 20:47
Je kan ChatGPT vragen om met meerdere bronnen te komen.
voorbeeld

Geef me informatie over de 2e wereld oorlog met 5 verschillende bronnen op het internet.

antwoord

Bron 1: https://www.niod.nl/nl/tweede-wereldoorlog
Het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) biedt uitgebreide informatie over de Tweede Wereldoorlog, waaronder artikelen, documenten, archieven en foto's. De website behandelt verschillende onderwerpen, zoals de oorlogsvoering, het dagelijks leven tijdens de oorlog, de bezetting en de bevrijding.

Bron 2: https://www.oorlogsbronnen.nl/
Oorlogsbronnen.nl is een gezamenlijk initiatief van verschillende archieven, musea en herinneringscentra in Nederland. De website biedt een verzameling van bronnen, zoals foto's, films, documenten en voorwerpen, die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Bezoekers kunnen hier zoeken naar specifieke onderwerpen en locaties.

Bron 3: https://www.wereldoorlog2.com/
Deze website biedt een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, personen en wapens tijdens de Tweede Wereldoorlog. De informatie is ingedeeld per jaar en per strijdtoneel. Ook is er aandacht voor de Holocaust en de rol van Nederland in de oorlog.

Bron 4: https://www.bevrijdingsmuseum.nl/nl
Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek vertelt het verhaal van de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De website biedt informatie over de tentoonstellingen, educatieve programma's en activiteiten. Ook is er aandacht voor de verschillende aspecten van de oorlog, zoals de bezetting, de onderdrukking en het verzet.

Bron 5: https://www.history.com/topics/world-war-ii
History.com is een website die zich richt op de geschiedenis van de Verenigde Staten. De sectie over de Tweede Wereldoorlog biedt echter een breed scala aan informatie over de oorlog in Europa en Azië. Er is aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de oorlog, de belangrijkste gebeurtenissen en personen, en de wapens en tactieken die werden gebruikt. Ook zijn er verschillende video's en interactieve elementen beschikbaar.
renecl @gavinz13 maart 2023 21:04
Maar dan moet je wel vragen om bronnen ;-)

Maar nog wat anders, nu zijn de bronnen "internet, reddit e.d.", dat zijn "echte" bronnen. Nu zijn we 10 jaar verder..... en nu zijn die bronnen inmiddels gevuld met informatie vanuit een andere AI. (want waarom nog uren typen als ChatGPT het ook kan)

Dit informatie wordt dus weer gebruikt door een andere AI en gezien als "waarheid"

Waar is de waarheid als de AI de gegevens gebruikt van een andere AI? (en die weer van een andere, en andere............)
latka @renecl14 maart 2023 01:57
En hopen dat de bronnen ook echt bestaan. Heb regelmatig dat de bron in kwestie (een of ander wetenschappelijk artikel) niet bestaat, de genoemde auteur fictief is en de URL naar het artikel niet bestaat. Het is mooie technologie, maar ik zou de kooktijd van een ei nog niet door GPT willen laten geven zonder een dubbelcheck in het kookboek in de kast. Zolang GPT (en aanverwante LLMs) geen bronnen bij de informatie geven die ik kan dubbelchecken is het qua niveau hulpmiddel zoals mijn Casio rekenmachine op de middelbare school: als daar 42 in beeld stond terwijl ik grote getallen aan het vermenigvuldigen ben dan klopt er duidelijk iets niet. Ik hoop dat mensen dat gevoel van het interpreteren van antwoorden nog even vasthouden.
Flaat @latka14 maart 2023 11:53
Ja heb het verzinnen van bronnen ook meegemaakt, dat is wel echt een probleem idd
dmantione
@renecl13 maart 2023 21:35
Vervang AI in jouw tekst door BI, biologische intelligentie en bedenken hoe in onze maatschappij feit van fictie wordt onderscheiden. En hoe het soms mis gaat met desinformatie.
therazo @gavinz14 maart 2023 00:05
Dit kan wel, maar werkt niet feilloos. GPT is een tekst voorspellings machine. URL's of sites die veelal voorkomen in de gevraagde context kunnen correct zijn, maar ChatGPT kan ook hallucineren als een malle. Hij heeft bij mij al papers en boeken geciteerd met niet bestaande titels, onderwerpen, uitkomsten, DOI's, auteurs, etc..

Voor een ChatGPT-like zoekervaring mét bronnen, zie Perplexity.ai. Die werkt erg prettig en is al publiekelijk toegankelijk, in tegenstelling tot de 'New Bing'. Perplexity werkt wel enkel in het Engels zover ik weet.
bw_van_manen @gavinz14 maart 2023 10:58
Het is leuk dat ChatGPT een lijst met bronnen bedacht heeft, maar deze lijst is dus wel gegenereerd en niet noodzakelijk de bron van de gebruikte informatie. De 3e website uit jouw lijst bestaat bijvoorbeeld helemaal niet. Zonder www bestaat de website wel, maar die site gaat alleen over gebeurtenissen in Zuidoost Azië. De beschrijving die ChatGPT geeft is dus totaal geen goede weergave van de inhoud van de website, wat komt omdat het model een focus heeft op een mooie tekst en niet op de waarheid.
jiejie @gavinz14 maart 2023 14:00
Voor bronnen op basis van internet zoekopdrachten kan je veel beter de “Bing Chat” opvolger van ChatGPT gebruiken.
Verwijderd @renecl13 maart 2023 20:53
Als je een persoon vraagt naar een goed restaurant krijg je ook maar een antwoord, je kan die persoon dan nogmaals vragen, met meer gerichtete vragen, zo ook met ai.
HKLM_ @gavinz13 maart 2023 19:46
Als ik iets gedaan wil hebben via Powershell (scriptje) en ik kom er niet helemaal uit dan kan ik op google gaan zoeken naar iemand die net zo iets wil als ik en dat op het net heeft gezet. Of ik vraag ChatGPT en die maakt voor mij het stukje script wat ik direct kan gebruiken.

Een interne handleiding maken voor een Microsoft product? dat laat ik tegenwoordig aan GPT over.
80% zijn vaak toch doc.microsoft dingen die je erin zet en GPT maakt hier gelijk een mooi verhaal van :)

*Uiteraard moet je wel snappen wat het script doet en niet zomaar kopiëren plakken en gaan.

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 24 juli 2024 04:58]

MarkS90 @gavinz13 maart 2023 19:15
Jouw reactie laat zien wat ik bedoel: Google heeft het hebben van geheugen overbodig gemaakt.

Het zijn allemaal handige hulpmiddelen maar het gevolg is dat er niet meer wordt nagedacht en doorgaans klakkeloos wordt aangenomen wat Google laat zien.
david-v @MarkS9013 maart 2023 19:26
Vervang Google door boeken. Wat is precies je punt? Er is werkelijk niemand die alles in zijn hoofd heeft. Je maakt altijd gebruik van hulpmiddelen (calculator?) Of van naslagwerk in de vorm van boeken, whitepapers, of andere internet bronnen.
Inoble @david-v13 maart 2023 20:00
Een doorsnee persoon inderdaad niet. Een vakman of professional daarentegen kan al veel meer profijt hebben van onderscheidende eigenschappen. Zelf zie ik het als theoriegerichte en praktijkgerichte mensen. Beide zullen niet per definitie ten onder gaan door Ai, maar zij die enkel hun kennis goed toepassen uit de theorie (die zoals jij aangeeft in meerdere vormen kan komen) zijn kansloos wanneer die kennis om welke reden dan ook niet beschikbaar is.

Edit: toevoeging ter verduidelijking van mijn punt.

De nieuwe generatie is een stuk beter met technologie, maar dus ook een stuk afhankelijker van diezelfde kennis.

[Reactie gewijzigd door Inoble op 24 juli 2024 04:58]

dasiro @david-v13 maart 2023 19:32
de ratio tussen eigen kennis tov consulteren van beschikbare kennis is tegenwoordig omgedraaid. Kinderen vragen hun home-assistant al om hun huiswerk te maken dat is ontworpen om hen zélf die kennis te laten vergaren of beter gezegd: de inzichten in hoe ze tot die kennis moeten komen. Hoewel het een vaardigheid is, was niet de bedoeling van dat huiswerk.
Marcellll @dasiro13 maart 2023 19:49
Naar mijn mening is reproduceren van feiten (makkelijk meetbaar) belangrijk in het onderwijs in plaats van het leren van kennis (waarom is iets belangrijk/ hoe werkt het)
Mathijs Kok @MarkS9013 maart 2023 20:49
Jouw reactie laat zien wat ik bedoel: Google heeft het hebben van geheugen overbodig gemaakt
In 1970 zou je encyclopedies gehaat hebben. Die werd toen zo goedkoop dat de meeste mensen er wel een in huis hadden. Snel, wat is de prijs zonder BTW van een broodje van 1.10 euro? Je hebt dat op school geleerd maar ik ken werkelijk niemand die daarvoor niet zijn telefoon pakt.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat ik gelukkiger, meer creatief en meer flexibel ben als ik niet een hoofd vol zelden bruikbare zaken heb. Mijn passwords onthoud 1Pass wel, mijn Tesla weet wel hoe ik bij een adres kom en ChatGTP heeft me net uitgelegd wat een pre-amp is. Als je pre-amp in Google typt krijg je 29 verkoop addressen, 122 videos en een zooi AliExpress.
YopY @Mathijs Kok13 maart 2023 21:05
skip Google, ga gewoon naar Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Preamplifier. Dat is ook het eerste Google resultaat bij mij.
latka @Mathijs Kok14 maart 2023 12:02
Zodra GPT achtige tools het stadium: nu moet er geld verdient worden, zal het eerste resultaat van GPT op de vraag: wat is een pre-amp ook gaan verwijzen naar Ali en andere verkoopadressen. Google was 10 jaar geleden ook een stuk beter in relevante teksten oplepelen omdat er nog geen SEO bestond. Geef het nog 5 jaar en de eerste AIEO bedrijven die datasets doelbewust gaan vervuilen met irrelevante informatie staan op samen met een een adsense achtige GPT integratie.
gavinz @MarkS9013 maart 2023 19:31
Nou, ik zou het knap vinden als jij alles wat op Google staat weet te onthouden. Google is een zoekmachine. Je zoekt naar een bepaald onderwerp en Google laat websites zien die mogelijk relevant zijn. Hoe zou jij het voor je zien zonder een zoekmachine?

Ik denk dat dit weer een geval zal worden van mensen die wel of niet meegaan met de tijd. Toen de smartphone uitkwam, stonden er genoeg mensen vooraan om er een te kopen, maar er waren ook genoeg mensen die het totale onzin vonden. Persoonlijk ken ik niemand meer zonder smartphone met WhatsApp.

Pak er je voordeel mee waar kan! (of niet)
MikeyMan @gavinz13 maart 2023 19:16
Ja, en als je constant alleen maar op AI vertrouwt, zul je zelf nooit goed leren googlen. Of überhaupt zelf vaardigheden opdoen zoals logisch redeneren. Laat de computer het maar bedenken.

Wat mij betreft geen goede richting.

[Reactie gewijzigd door MikeyMan op 24 juli 2024 04:58]

david-v @MikeyMan13 maart 2023 19:31
Leren googlen is de juiste vraag stellen, met voldoende input om vervolgens door en lijst van links te gaan om een mogelijk antwoord te vinden. Met chatgpt moet je nog steeds je vraag heel goed formuleren wil je tot het gewenste resultaat komen.

Logisch redeneren doe je nog steeds, of je nou een mogelijk antwoord via een link van Google krijgt of via chatgpt.

Bovendien, je kan het ook omdraaien, als je alleen tot een mogelijk antwoord kan komen via Google weet je straks niet hoe je met AI en de antwoorden om moet gaan.
Rembert @MikeyMan13 maart 2023 20:24
En door Google zijn de meesten ondertussen verleerd om in de bibliotheek (of archief) te zoeken met met kast- en boekcodes, registers en microfiches.

Maar je hebt wel een punt. Het alfabet blijkt voor steeds meer mensen al best lastig, een woord opzoeken in een woordenboek is voor een VWO-leerling al lastig. Even intikken op Google Translate is veel gemakkelijker.
kuurtjes @MikeyMan13 maart 2023 21:43
Probleem is dat de AI niet uitlegd hoe deze tot bepaalde conclusies komt en van waar de "feiten" komen.
Mathijs Kok @MikeyMan13 maart 2023 20:37
Ja, en als je constant alleen maar op AI vertrouwt, zul je zelf nooit goed leren googlen.
Mmmmmm.... dat is een wiebelig argument. Wat is 'goed' Googlen?

Zonder disrespect, maar ik moest leren on met de indexbakken van de openbare blibliotheek om te gaan om informatie te vinden. Ik heb als 'test' twee weken Google niet gebruikt en alleen ChatGTP gebruikt (behalve als ik recente informatie moest hebben). Nu denk ik dat ik goed kan 'Googlen', doe het al 20 jaar en ken alle parameters en truckjes. Maar ChatGTP werkte gewoon beter. Niet een beetje beter maar veel beter.

Ik wil niet zoeken, ik wil iets weten. Ik wil geen links naar plekken waar Google denkt dat ik iets kan vinden maar weten of de gemiddelde citroen uit Marokko zwaarder is dan die uit Portugal,

Persoonlijk denk ik dat 'Googlen' over een paar jaar iets is als de kaartenbakken van weleer. De bot zoekt, jij laat weten wat je weten wil.
MikeyMan @Mathijs Kok13 maart 2023 21:21
Ja en de gemiddelde leerling wil ook niet naar school. Toch is het nuttig en noodzakelijk. Je zult vaardigheden moeten aanleren. En dat doe je niet door alles maar aan een computer te vragen.

Lezen, schrijven en rekenen beginnen tegenwoordig al een steeds grotere uitdaging te worden. En dit draag alleen maar bij aan het verergeren van dat probleem.
YopY @MikeyMan13 maart 2023 21:03
Grappig, dat is precies wat mensen zeiden over Google, dankzij Google kunnen mensen nooit goed leren zoeken in een bilbiotheek.
Scriptkid @gavinz13 maart 2023 20:23
Het grootste verschil is dat een google query maar enkele watt aan energy kost waas een ChatGPT query meteen 300WH kost ,

echt economische gezien totaal niet rendable voor meerendeel wat men er nu mee doet.
gavinz @Scriptkid13 maart 2023 20:24
Sorry maar dit vind ik toch wel heet meest slechte argument wat ik gehoord heb om ChatGPT niet gebruiken....
Scriptkid @gavinz13 maart 2023 20:28
Dus jij vind +- 600 keer zo veel enrgy verstoken voor het zelfde antwoord in de zelfde tijd totaal onzin in het huige economische en mileu klimaat ??


De integratie overal instoppen voorn end user interfaces waar iedereen meer domme dongen gaat vragen en doen dat daadwekelijk verantwoorde capaciteit gebruiken ,

??
gavinz @Scriptkid13 maart 2023 20:35
Zelfde antwoord in dezelfde tijd? ChatGPT is geen zoek machine. Google verbeterd mijn teksten niet en ik heb nu een uitgebreid antwoord op mijn vraag zonder dat ik zelf een half uur het internet moet afzoeken voor een antwoord.

wanneer is het wel verantwoord om zoveel energie te gebruiken voor iets ?

Dan kunnen we net zo goed Facebook, Tiktok en Instagram verplichten hun servers maar uit te zetten. Want wat is het nut van een foto van mijn kat op instagram?

Wat mij betreft kunnen alle fastfood ketens ook wel sluiten, Ik eet liever gezond en ongezond eten is toch ook alleen maar slecht voor je. Die macdonals die maar 24/7 hun lichten aan heeft staan en de hele avond burgers bakt. We kunnen die energie beter gebruiken om de straat mee te verlichten.
Scriptkid @gavinz14 maart 2023 15:25
sinds waneer is het verbeteren van teksten een google query ?
dieguyvanit @Scriptkid14 maart 2023 11:07
"echt economische gezien totaal niet rendable voor meerendeel wat men er nu mee doet."

van watt naar 300WH

schoenmaker blijf bij je leest
Of lever in ieder geval bronnen.....
Scriptkid @dieguyvanit14 maart 2023 15:26
ik zou zeggen vraag het aan chatPGT of beter google even genoeg sources.
dragnar12 @gavinz13 maart 2023 19:41
als je google gebruikt als.

xxxxx reddit.
Waarbij xxx je vraag is zeker.
Mathijs Kok @dragnar1213 maart 2023 20:51
En waarom klik je dan niet op de search bar van Reddit? Geloof me, dan krijg je VEEEEEEEEL betere resultaten en veel minder BS.
dieguyvanit @gavinz14 maart 2023 11:03
Iemand die zoals je zegt goed kan googlen heeft geen uren nodig voor dezelfde informatie....
vinkjb @MarkS9013 maart 2023 19:16
we zakken niet voor niets in al de bekende lijstjes.
DamirB 13 maart 2023 18:49
Benieuwd hoeveel winst er te behalen valt (qua performance/watt) met fixed-function hardware. Op ARM laten draaien bijvoorbeeld
Wolfos @DamirB13 maart 2023 19:12
De tensor cores waar dit grotendeels op draait zijn al fixed function. Het CPU deel van de software is nauwelijks interessant qua tijdswinst en word veelal in Python geïmplementeerd (misschien wel de langzaamste mainstream programmeertaal?).
Caelorum @Wolfos13 maart 2023 20:06
Veel van die python libraries gebruiken anders een hoop c-code juist om de snelheid er nog in te houden.
qless @DamirB13 maart 2023 18:59
Niet veel, dit soort berekeningen lopen beter op GPU's dan op CPU's.
bilbob 13 maart 2023 18:55
Op zich geweldig dat er bedrijven zijn die dit soort onbereikbare bedragen uitgeven aan dit soort speeltjes.
Ik maak er graag gebruik van.
david-v @bilbob13 maart 2023 19:24
Nou, speeltjes, ik maak er ook regelmatig gebruik van om stukjes code te genereren die ik als basis kan gebruiken. Scheelt me vaak een hoop tijd in vergelijking met zoeken via Google bijvoorbeeld.
bassiej19 13 maart 2023 19:20
Ik vraag me af; is er in de toekomst nog wel voldoende ruimte voor kleine startups als enkel de grote bedrijven voldoende geld hebben om erin te inversteren?

Vroeger waren bedrijven de eerste. Maar tegenwoordig lijken de nieuwe technieken (aanbieders), enkel de bedrijven met vele miljoenen/ miljarden budget in staat zijn om zulke grootschalige producten neer te zetten.

Elk bedrijf zal straks diensten als chatgpt gebruiken, echter zullen er maar een paar aanbieders zijn die in staat zijn zulke producten aan te bieden.

Hoe is jullie kijk hierop?
xxtremexx @bassiej1913 maart 2023 19:35
OpenAI is of was een startup en Microsoft heeft het lef gehad om er een berg dollars tegen aan te gooien. Er zullen altijd nieuwe bedrijven opgericht worden, nieuwe ideeen ontstaan en beiden zullen opgekocht worden. De mens is creatief en voorlopig zal er aan “onze” collectieve creativiteit geen einde komen.
svane @xxtremexx14 maart 2023 11:21
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAI
In December 2015, Sam Altman, Greg Brockman, Reid Hoffman, Jessica Livingston, Peter Thiel, Elon Musk, Olivier Grabias, Amazon Web Services (AWS), Infosys, and YC Research announced[11] the formation of OpenAI and pledged over $1 billion to the venture.
Zo'n beetje de rijkste mensen / grootste bedrijven ter wereld, die er gezamenlijk meer dan een miljard tegenaan gooien. Ik zou dat niet echt een 'kleine' start-up noemen. :Y)

@bassiej19 z'n observatie klopt volledig. OpenAI is juist door deze grote bedrijven met een flinke berg geld gestart. Dit in tegenstelling tot de 'bekende voorbeelden' van start-ups die vanuit iemands slaapkamer of garage begonnen zijn (Apple).
xxtremexx 13 maart 2023 19:07
Ik ben benieuwd hoeveel tijd het kost om een nieuwe versie te trainen. Zelf aan het knutselen met Stable Diffusion, de gemeenschap levert elke dag nieuwe modellen en het resultaat van de gegenereerde afbeeldingen wordt steeds beter. MS heeft hier een hele goeie deal aan. Slecht een paar miljard van de enorme kasreserve is geinvesteerd. Het management kan eenvoudig besluiten om nog een paar van dit soort machines bouwen en het bedrijf kan dan elke paar dagen een beter versie beschikbaar stelllen aan hun gebruikers. De gebruikersaantallen groeien en meer server worden toegevoegd zodat er een continue flow van nieuwe modellen uitgerold kan worden. Omzet ... abonnementen, services en advertenties. MS gaat Google voorbij.
lololig @xxtremexx13 maart 2023 23:39
Commercieel is het waarschijnlijk helemaal niet interessant om heel vaak nieuwe modellen te lanceren, behalve als er flinke concurrentie is. Maar die is er op dit moment nauwelijks. Volgens mij komt er nu zo elke paar weken een nieuwe versie. Ik vermoed dat die niet telkens opnieuw getraind wordt maar alleen instellingen wijzigen. Of de training wordt uitgebreid waardoor de modifiers net een klein beetje anders worden en de kans dus net iets groter dat de AI het juiste antwoord geeft en minder (taal)fouten maakt.
whersmy 13 maart 2023 19:09
Weet iemand in hoeverere Intel`s nieuwe Sapphire Rapids loopt t.o.v. een H100? Die werden toch ook voor AI ingezet?
FicoF 13 maart 2023 20:21
Ik heb niet heel veel verstand van hardware momenteel. Wat mij wel opvalt is dat er 10000 nvidia's zijn gebruikt. In de industrie waar ik werk heb je warmtepompen voor woningen, grootte warmtepompen voor de industrie. Zijn er dan niet dit soort kaarten die een veel grotere capaciteit hebben? Of is dit gewoon goedkoper en eenvoudiger te schalen?
GeeBee 14 maart 2023 07:25
Zoveel GPU’s gebruikt en dan nog krijg je terug dat het niks grafisch kan doen omdat het een textbased systeem is… ;)
I'm sorry, as an AI language model, I don't have the capability to create images.
wdelange @GeeBee14 maart 2023 08:04
Kan je niet om code vragen die iets grafisch genereert?
GeeBee @wdelange14 maart 2023 18:54
FF testen:
can you write some code to output a picture of a balloon?

As an AI language model, I don't have the capability to generate visual content directly. However, I can suggest some code in Python using the PIL (Python Imaging Library) module to create a simple image of a balloon. Here's an example:[/li]


from PIL import Image, ImageDraw

# Create a new image with a white background
img = Image.new('RGB', (300, 300), color='white')

# Draw a red balloon shape on the image
draw = ImageDraw.Draw(img)
draw.ellipse((50, 50, 250, 250), fill='red', outline='black')

# Save the image as a PNG file
img.save('balloon.png')


This code creates a 300x300 image with a white background and draws a red balloon shape using the ellipse() method of the ImageDraw module. The balloon shape is defined by the (50, 50, 250, 250) rectangle, and the fill parameter sets the color of the balloon to red. The outline parameter sets the color of the balloon outline to black.

After running the code, a file named balloon.png will be created in the current directory, which will contain the image of the red balloon.

[Reactie gewijzigd door GeeBee op 24 juli 2024 04:58]

gavinz 13 maart 2023 18:55
Ik gebruik sinds kort ook Chatgpt, Ik moet zeggen het is echt een fantastisch hulp middel. Ik gooi al mijn teksten erin en zeg verbeter ... voor.....

Advertenties voor Marktplaats
CV
Mailtjes op het werk
Studie plan maken
Trainings schema
majetta @gavinz13 maart 2023 19:03
Kon je deze reactie er niet veen doorheen gooien :9
gavinz @majetta13 maart 2023 19:07
Ik gebruik sinds kort ChatGPT, en ik moet zeggen dat het een fantastisch hulpmiddel is. Ik gooi al mijn teksten erin en vraag om correcties voor diverse doeleinden, zoals het maken van advertenties voor Marktplaats, mijn CV, werkmails, het opstellen van een studieplan en het maken van een trainingschema.

Stuk beter!
Full_hyperion @majetta13 maart 2023 19:39
weg, @gavinz was me voor.

[Reactie gewijzigd door Full_hyperion op 24 juli 2024 04:58]

Verwijderd @gavinz13 maart 2023 20:56
Wij gebruikten altijd diverse marketing bedrijven voor teksten voor social media, flyers, website etc en doen nu 80% via chatgpt. Met goede vragen, soms opnieuw laten doen komen er al hele goede teksten uit.

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