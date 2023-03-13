Microsoft investeerde honderden miljoenen dollars in supercomputer ChatGPT

Je kan ChatGPT vragen om met meerdere bronnen te komen.
voorbeeld
Geef me informatie over de 2e wereld oorlog met 5 verschillende bronnen op het internet.
antwoord
Bron 1: https://www.niod.nl/nl/tweede-wereldoorlog
Het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) biedt uitgebreide informatie over de Tweede Wereldoorlog, waaronder artikelen, documenten, archieven en foto's. De website behandelt verschillende onderwerpen, zoals de oorlogsvoering, het dagelijks leven tijdens de oorlog, de bezetting en de bevrijding.
Bron 2: https://www.oorlogsbronnen.nl/
Oorlogsbronnen.nl is een gezamenlijk initiatief van verschillende archieven, musea en herinneringscentra in Nederland. De website biedt een verzameling van bronnen, zoals foto's, films, documenten en voorwerpen, die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Bezoekers kunnen hier zoeken naar specifieke onderwerpen en locaties.
Bron 3: https://www.wereldoorlog2.com/
Deze website biedt een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, personen en wapens tijdens de Tweede Wereldoorlog. De informatie is ingedeeld per jaar en per strijdtoneel. Ook is er aandacht voor de Holocaust en de rol van Nederland in de oorlog.
Bron 4: https://www.bevrijdingsmuseum.nl/nl
Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek vertelt het verhaal van de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De website biedt informatie over de tentoonstellingen, educatieve programma's en activiteiten. Ook is er aandacht voor de verschillende aspecten van de oorlog, zoals de bezetting, de onderdrukking en het verzet.
Bron 5: https://www.history.com/topics/world-war-ii
History.com is een website die zich richt op de geschiedenis van de Verenigde Staten. De sectie over de Tweede Wereldoorlog biedt echter een breed scala aan informatie over de oorlog in Europa en Azië. Er is aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van de oorlog, de belangrijkste gebeurtenissen en personen, en de wapens en tactieken die werden gebruikt. Ook zijn er verschillende video's en interactieve elementen beschikbaar.