LinkedIn laat Premium-abonnees profielen maken met GPT-4

LinkedIn test een generatieve-AI-tool voor Premium-abonnees waarmee het platform tekstsuggesties kan bieden voor het profiel van de gebruiker. Hiervoor gebruikt LinkedIn OpenAI's GPT-4-model. Daarnaast introduceert het platform een tool om vacatureteksten te schrijven.

De profieltool herkent en gebruikt de 'belangrijkste vaardigheden en ervaringen' om teksten te schrijven voor de About- en Headline-secties, zegt LinkedIns chief product officer Tomer Cohen. De tool zou bij het schrijven van de teksten rekening houden met de schrijfstijl van de gebruiker. De gebruiker wordt met de tool ook aangeraden om de tekst goed door te nemen en aan te passen voor publicatie.

Deze functie is vooralsnog alleen beschikbaar voor Premium-abonnees, een abonnement dat minstens 29 euro per maand kost. Daarbij gaat het om een gefaseerde release, waarbij alle Premium-abonnees de functie 'over de komende maanden' krijgen.

Voor het schrijven van vacatures gebruikt LinkedIn nog steeds een GPT-model van OpenAI, maar dan de 3.5-versie, meldt TechCrunch. Bij deze tool moet de gebruiker een functietitel, bedrijfsnaam 'en andere basisinformatie' opschrijven, waarna de tool een vacaturetekst schrijft.

Cohen zegt in de toekomst met meer generatieve-AI-tools te willen komen. Daarnaast introduceert het platform honderd AI-cursussen die tot 15 juni gratis zijn, inclusief enkele cursussen specifiek over generatieve AI.

OpenAI kondigde dinsdag GPT-4 aan, een verbeterde versie van het taalmodel dat beter om moet kunnen gaat met complexere taken en afbeeldingen als input laat dienen. Onder meer Duolingo heeft inmiddels een functie aangekondigd op basis van het GPT-4-model. LinkedIns moederbedrijf Microsoft heeft miljarden dollars geïnvesteerd in OpenAI en gebruikt het GPT-taalmodel voor zijn Bing-AI-chatbot. Voor die chatbot is volgens Microsoft nog een wachtrij, maar wie zich aanmeldt krijgt op het moment van schrijven direct toegang tot de Bing-AI-chatbot.