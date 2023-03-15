LinkedIn laat Premium-abonnees profielen maken met GPT-4

LinkedIn test een generatieve-AI-tool voor Premium-abonnees waarmee het platform tekstsuggesties kan bieden voor het profiel van de gebruiker. Hiervoor gebruikt LinkedIn OpenAI's GPT-4-model. Daarnaast introduceert het platform een tool om vacatureteksten te schrijven.

De profieltool herkent en gebruikt de 'belangrijkste vaardigheden en ervaringen' om teksten te schrijven voor de About- en Headline-secties, zegt LinkedIns chief product officer Tomer Cohen. De tool zou bij het schrijven van de teksten rekening houden met de schrijfstijl van de gebruiker. De gebruiker wordt met de tool ook aangeraden om de tekst goed door te nemen en aan te passen voor publicatie.

Deze functie is vooralsnog alleen beschikbaar voor Premium-abonnees, een abonnement dat minstens 29 euro per maand kost. Daarbij gaat het om een gefaseerde release, waarbij alle Premium-abonnees de functie 'over de komende maanden' krijgen.

Voor het schrijven van vacatures gebruikt LinkedIn nog steeds een GPT-model van OpenAI, maar dan de 3.5-versie, meldt TechCrunch. Bij deze tool moet de gebruiker een functietitel, bedrijfsnaam 'en andere basisinformatie' opschrijven, waarna de tool een vacaturetekst schrijft.

Cohen zegt in de toekomst met meer generatieve-AI-tools te willen komen. Daarnaast introduceert het platform honderd AI-cursussen die tot 15 juni gratis zijn, inclusief enkele cursussen specifiek over generatieve AI.

OpenAI kondigde dinsdag GPT-4 aan, een verbeterde versie van het taalmodel dat beter om moet kunnen gaat met complexere taken en afbeeldingen als input laat dienen. Onder meer Duolingo heeft inmiddels een functie aangekondigd op basis van het GPT-4-model. LinkedIns moederbedrijf Microsoft heeft miljarden dollars geïnvesteerd in OpenAI en gebruikt het GPT-taalmodel voor zijn Bing-AI-chatbot. Voor die chatbot is volgens Microsoft nog een wachtrij, maar wie zich aanmeldt krijgt op het moment van schrijven direct toegang tot de Bing-AI-chatbot.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-03-2023 20:43 58

15-03-2023 • 20:43

58

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Reacties (58)

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Martinspire 15 maart 2023 20:45
Vacatureteksten geschreven door AI, alsof die nog niet genoeg gevuld zijn met bullshit regels.
Unstable Element @Martinspire15 maart 2023 21:10
Wellicht dat er nu minder onzin in komt te staan?
latka @Unstable Element15 maart 2023 23:34
Nee, de AI is getrained met data op het internet, dus nu nog meer: "full-stack ninja super-developer met brede kennis van JavaScript, Lisp, Prolog, XML, Microservices, AWS en Google Cloud. Proven trackrecord met managen van teams. Max 25 jaar oud en 15 jaar werkervaring". Joepie!
holoduke51 @latka15 maart 2023 23:50
nee, want je kan ook vragen om een vacature tekst zonder die specifieke zaken.
Schrijf de tekst op een grappige manier, schrijf de tekst op een jan modaal begrijpbare manier, schrijf de tekst in een rijm vorm.
The Zep Man
@holoduke5116 maart 2023 06:06
nee, want je kan ook vragen om een vacature tekst zonder die specifieke zaken.
Degene die dat moet vragen is een mens. Mensen vullen nu vacaturetekst met onzin. Waarom zou een mens aan een AI vragen om die onzin te verwijderen?

Garbage in = Garbage out
latka @holoduke5116 maart 2023 01:03
Maar het moest goedkoop. Dus meer van hetzelfde.
B64 @holoduke5116 maart 2023 09:53
Dat gaat dan over de vorm, niet over de inhoud. Een AI-model wordt gevoed met teksten van (in dit geval) vacatures, en de output daarvan zal dus meer van hetzelfde zijn. Als je vraagt het op een grappige of begrijpelijke manier te omschrijven zal de chatbot dat doen, maar als die geleerd heeft (op basis van referentieteksten) dat de ideale kandidaat voor een bepaalde functie max 25 jaar oud is met 15 jaar werkervaring, dan zal dat er zonder meer in terug komen.
holoduke51 @B6416 maart 2023 15:01
Dan vraag je vervolgens om dat aan te passen. Je kan altijd je prompt aanpassen. Vragen om 20 jaar werkervaring en een leeftijd van 20 jaar kan ook prima. De AI geeft altijd antwoord.
FilipSP @Martinspire15 maart 2023 21:30
"we zoeken een ambitieuze [naam functie]. Heb jij een echte hands-on mentaliteit, ben je geen nine-to-five type en ben je toe aan nieuwe uitdaging. Neem dan nu contact op".....Zo hoort het toch meestal ? Alsof ze daar ChatGPT voor nodig hebben.
Habbekrats_NL @FilipSP15 maart 2023 22:33
Vergeet niet om abstract te zijn over de arbeidsvoorwaarden. Maar we betalen wel boven marktconform! :'( :'(
HKLM_ @Habbekrats_NL15 maart 2023 23:16
Marktconform is een leugen! Een partij die zegt geen salaris indicatie in de vacature heeft staan betaalt 9/10 keer ruk :+
NoobishPro @HKLM_16 maart 2023 00:24
Mwah. Heb dit ooit zien staan en kreeg er 4 keer zoveel als bij m'n werkgever ervoor! (Toegegeven, dit was wel een amerikaans bedrijf, die betalen aanzienlijk meer voor programmeurs).

Tegelijkertijd ooit aangeklopt bij een bedrijf waar de vacature voor €5.500 euro p/m was. Toen ik ze hier ook aan wilde houden bij de sollicitatierondes werd het toch een nee, omdat ik dan meer zou verdienen dan mijn senior daar. Vervolgens hebben ze een ander aangenomen voor €3.500.

Dus weet niet of je er echt zo'n logica aan vast kunt binden haha. Het is zeer waarschijnlijk hoe dan ook onzin.
lenwar
@FilipSP15 maart 2023 23:13
En dat zit er aan vroeg in:
https://www.kakhiel.nl/posts/48059-droomberoep
;)
jpsch @FilipSP16 maart 2023 10:36
Geen nine-to-five, kom om half 11 binnen en vertek om 16 uur?
FilipSP @jpsch16 maart 2023 17:38
Beter toch.....
teek2 @Martinspire15 maart 2023 21:12
Ach ja, aan de andere kant kan een LLM het weer voor je samenvatten.
ArcticG @Martinspire15 maart 2023 21:53
Onze organisatie is op zoek naar een getalenteerde professional met een passie voor het beschermen van informatie en systemen. De ideale kandidaat heeft uitstekende analytische vaardigheden en een scherp oog voor detail. Als onderdeel van ons team zal je verantwoordelijk zijn voor het identificeren van potentiële bedreigingen voor onze organisatie en het implementeren van oplossingen om deze bedreigingen tegen te gaan. Je werkt nauw samen met andere afdelingen om de beveiliging van onze systemen te optimaliseren en de risico's te minimaliseren.

Kwalificaties:

Een afgeronde opleiding in IT, technische informatica, of vergelijkbare discipline.
Ervaring met het beveiligen van informatiesystemen en netwerken.
Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe informatie duidelijk te communiceren aan een niet-technisch publiek.
Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om problemen op te lossen.
Een proactieve houding ten opzichte van risicobeheer en het vermogen om snel te reageren op potentiële bedreigingen.
Ervaring met het werken in een teamomgeving en het vermogen om effectief samen te werken met andere afdelingen.
Als je geïnteresseerd bent in deze uitdagende functie en voldoet aan de bovengenoemde kwalificaties, dan willen we graag van je horen. Stuur je CV en motivatiebrief naar ons en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.
maxkranendijk 15 maart 2023 21:33
Krijg je dadelijk sollicitanten die solliciteren met AI geschreven 'brieven' op via AI geschreven vacatures die via AI hulp worden beoordeeld. Ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Wellicht een beetje zoals bij Southpark --> https://www.youtube.com/watch?v=0TmcYIbDyTA
Sp3ci3s8472 @maxkranendijk16 maart 2023 00:30
Je zou maar iemand inhuren die veel moet communiceren via mail, etc en zelf nauwelijks een zin kan vormen zonder hulp van een AI.
Boy @Sp3ci3s847216 maart 2023 04:51
Als hij het kan afhandelen via AI en daardoor tijd over houdt voor andere zaken waar hij/zij wel sterk in is, kan het ook wel weer positief zijn.

Het is wel een ding om hier eerlijk over te zijn, maar ik weet niet of iemand durft te zeggen dat de sollicitatie geschreven is door AI ipv hunzelf.
vDorst @maxkranendijk16 maart 2023 09:08
Maar LinkedIn zal daar straks een mooi totaal pakket met betaalde opties voor aanbieden:
Voor de profiel houder
* AI profiel
* AI CV en sollicitatie brief generator
Voor HR en recruiters weer een extra opties
* Profiel detectie die gemaakt is met AI
* Sollicitatie en CV gemaakt door hun AI
Dus voor LinkedIn een win-win situatie.
maxkranendijk @vDorst16 maart 2023 09:55
Eens, maar wat voor gekke wereld wordt dat. Dat we voornamelijk 'computer kracht' inzetten om jezelf te promoten, een baan te krijgen en deze uit te voeren (voor sommige rollen was dit al maar dit gaat enorm toenemen). Voelt alsof het dadelijk draait om wie de krachtigste computers kan betalen en/of toegang heeft tot de beste software/programma's. Dadelijk krijg je weer ouderwetse interviews in een hokje met pen en papier om te ontdekken wat je echt kan (zonder hulp). Maar wellicht wordt de enige waardevolle skill hoe je software (en hardware) kan inzetten om werk gedaan te krijgen i.p.v. zelf content & adviezen te generen. Iedereen wordt een soort programmeur en reviewer van computers generen.
Ik heb altijd al raar gewonden dat sommige mensen 'slecht' zijn met IT (weinig sneltoetsen, snel clicken/ handigheden om snel te typen/ mailen en automatiseren) en dat mensen dat 'ok' vonden. Nu lijkt dit steeds belangrijker te worden omdat met een kleine beetje extra handighied/snelheid je productiviteit wellicht enorm toeneemt.
himlims_ @maxkranendijk16 maart 2023 08:39
lijkt me wel leuk; ik ga dat eens avonturen, solliciteren via AI geschreven tekst/motivatie :)
JEightyFive @maxkranendijk16 maart 2023 09:10
Geldt ook voor bijvoorbeeld de dataset productinformatie voor de e-commerce wat straks allemaal uit AI komt rollen en weer de bron is als nieuwe set. AI gaat zichzelf voeden :P
_nethack @maxkranendijk16 maart 2023 09:30
Dan halen we de zinloze AI communicatie er tussenuit, en kun je gewoon een random bedrijf binnenlopen en er gaan werken.
(En daarna meteen maar heel de HR/recruitment afdeling vervangen voor een AI, aangezien mensen daar dan blijkbaar niet meer nodig zijn)
Verwijderd 15 maart 2023 22:21
Ik word een beetje GPT nieuwsberichten moe....
Sieginator @Verwijderd15 maart 2023 23:26
Laat je een samenvatting schrijven van alle nieuwsberichten door chat GPT.
PerAspera @Verwijderd16 maart 2023 10:46
De kranten zullen ook vol hebben gestaan toen stoomkracht, elektriciteit, en de computer werden uitgevonden. It's a big deal en mensen zijn er nu druk mee.
vverbeke @Verwijderd16 maart 2023 07:52
Geef het nog een jaar en het is voorbij. Tegen dan zijn VR brillen of zo de nieuwe hype.
jpsch @vverbeke16 maart 2023 13:06
Curved monitors komen er weer aan.
Terrestrial 15 maart 2023 21:56
Die hele AI bullshit gaat de situatie betreffende communicatie tussen mensen onderling alleen maar verslechteren. Bedrijven zullen dit aangrijpen om simpele communicatieve functies te vervangen door AI omdat het goedkoper is, daar draait het allemaal om. Wordt de inhoud beter of krijg je betere antwoorden, nee natuurlijk niet.

Dat ding zal nooit vlekkeloos gaan werken en misschien is dat maar beter ook.
klonic @Terrestrial16 maart 2023 00:04
Maar je krijgt van mensen ook geen foutloze antwoorden.
UnrealThing @klonic16 maart 2023 00:32
Het gaat niet over of de vraag foutloos of niet wordt beantwoord, wat hoogst waarschijnlijk met ai wel vaker gaat gebeuren. Het gaat hier om de bugs, verbinding, en slechte datasets. Hoogst waarschijnlijk zullen de antwoorden wel goed zijn of je verder komt dan een ja of nee vraag ik me af, vooral bij bedrijven zoals de belastingdienst. Een mens is nou eenmaal beter in het beredeneren van een vraag, ook al is het fout.
Mario 15 maart 2023 21:03
Moet toch zeggen dat ik er enorm naar uitkijk om naar AI gegenereerde vacatures te kijken zeg! Vooral als je dan in gesprek bent met HR dat ze niet weten wat er in de vacature staat! Of dat je een kandidaat krijgt die niet weet wat er in zijn/haar profiel staat!

Die vacatures en profielen zijn toch allemaal volgepompt met sierwoorden en onzin beschrijvingen, hiermee gaat LinkedIn het volgend niveau aan onzin behalen. Hartstikke goed GPT maar waarom is er een drang om het overal te gebruiken? Voor veel taken is er menselijk contact nodig.
GeenBergTeHoog @Mario16 maart 2023 08:44
Daar is geen AI voor nodig. Ben eens bij een bank op bezoek geweest en informeerde naar wat zij precies verstonden onder die "échte development cultuur". reactie: "Ehhh... de wat?". Oké dan 2 regels verder uit de vacaturetekst, wat versta je daaronder? "Oh, dat zegt me ook al niks". Bedankt. Mooi salaris, maar geen idee wat jullie echt willen dat ik ervoor ga doen, dus nee bedankt.
Verwijderd 15 maart 2023 20:50
Als men GPT gebruikt om alles op te vullen op het web, krijgen we straks nog een equilibrium waar we GPT verwerken in browsers om het weer de-bloaten voor de gebruiker. 8)7

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:15]

AOC 15 maart 2023 21:07
Ach, linked-in profielen hebben zonder AI al een hoog telsell gehalte. Ziet er mooi uit maar in de praktijk moet het nog maar bewezen worden

Onlangs een advocaat om de arm moeten nemen. 15 jaar ervaring, hoop referenties en ander blabla gehalte op diegene zijn linked-in.

Werkelijkheid: Spelfouten, slordigheden en meer. Dat voor 200€ per uur. Top ervaring

Moet overigens zeggen dat mijn scherpheid, spelling etc ook achteruit lijkt te gaan mede door alle automatische checks waar je blindelings op vertrouwt, alleen reken ik geen uurtarief door :+

[Reactie gewijzigd door AOC op 23 juli 2024 01:15]

DUX 15 maart 2023 21:38
* DUX wijst naar de kalender en meent dat 1 april eraan komt stormen ;)
mrbullet 15 maart 2023 21:55
Het zou wat zijn als de AI een ad-hoc profiel kon genereren obv diegene die je profiel bekijkt. Uiteraard wel binnen een bepaald context.

- kijkt een hardcore devver naar je profiel, toon dan jouw dev skills
- is het een manager, toon dan minder geeky stuff

Omgekeerd gericht targetten.
kuurtjes 15 maart 2023 22:54
Eindelijk een manier om op gelijke voet te staan met recruiters en hun copy pasta. :+

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