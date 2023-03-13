Kabinet: AI geeft onderwijs kansen en bedreigingen, net als rekenmachine

Kunstmatige intelligentie leidt in het onderwijs tot kansen voor leuker en beter onderwijs, maar brengt ook veel bedreigingen met zich mee. Dat zegt de Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen in antwoord op vragen van D66-Kamerleden.

Het is voor het eerst dat een lid van het kabinet reageert op de gevolgen van de opmars van generatieve AI zoals ChatGPT voor het onderwijs. Volgens Van Huffelen is de situatie vergelijkbaar met andere keren dat technologie het onderwijs veranderde. "AI is echter niet de eerste technologie die zijn intrede doet in het onderwijs die een impact achterlaat. Zo hadden de rekenmachine en computers bijvoorbeeld ook veel gevolgen, maar worden deze nu veelvuldig gebruikt in de klas."

De voordelen van kunstmatige intelligentie kunnen zijn dat het leren motiverender wordt en dat het docenten kan helpen. Er zijn meer voordelen. "ChatGPT kan bijvoorbeeld teksten schrijven makkelijker maken, en kan zelfs bijdragen bij programmeren. Individuen zijn er ook relatief makkelijk mee in staat tekst te genereren voor doeleinden als vermaak of taalverwerving."

Van Huffelen ziet als schaduwzijde onder meer de bias van AI als risico. "Daardoor kunnen groepen leerlingen en studenten om onterechte redenen benadeeld worden. ChatGPT kan ook op andere wijzen en in andere domeinen negatieve effecten hebben. Deze effecten kunnen voortkomen uit de werking van de tool, waar het ondanks ingebouwde waarborgen mogelijk is om bevooroordeelde of discriminerende antwoorden te krijgen. Generatieve AI zoals ChatGPT kan ook gebruikt worden voor schadelijke doeleinden. Zoals het makkelijker maken van desinformatie en phishing. Ook kunnen AI-toepassingen als ChatGPT ingezet worden door lerenden om fraude te plegen bij schrijfopdrachten."

De inzet van AI in het onderwijs komt onder meer uit het Nationaal Onderwijslab AI. "In co-creatieprojecten werken zij aan een goede inzet van AI in het onderwijs, vanuit een pedagogisch en didactisch verantwoorde basis, met oog voor risico’s als privacy en autonomie van leerlingen en leraren."

Van Huffelen citeert in het antwoord op de Kamervragen ook ChatGPT zelf, die zegt dat de impact van de chatbot op de Nederlandse arbeidsmarkt nog niet bekend is, omdat die nog niet op grote schaal wordt toegepast. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een antwoord van de chatbot gebruikt is voor de inhoudelijke beantwoording van een Kamervraag. Het gaat wel alleen om een citaat dat de staatssecretaris voorziet van veel meer context.