Kabinet: AI geeft onderwijs kansen en bedreigingen, net als rekenmachine

Kunstmatige intelligentie leidt in het onderwijs tot kansen voor leuker en beter onderwijs, maar brengt ook veel bedreigingen met zich mee. Dat zegt de Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen in antwoord op vragen van D66-Kamerleden.

Het is voor het eerst dat een lid van het kabinet reageert op de gevolgen van de opmars van generatieve AI zoals ChatGPT voor het onderwijs. Volgens Van Huffelen is de situatie vergelijkbaar met andere keren dat technologie het onderwijs veranderde. "AI is echter niet de eerste technologie die zijn intrede doet in het onderwijs die een impact achterlaat. Zo hadden de rekenmachine en computers bijvoorbeeld ook veel gevolgen, maar worden deze nu veelvuldig gebruikt in de klas."

De voordelen van kunstmatige intelligentie kunnen zijn dat het leren motiverender wordt en dat het docenten kan helpen. Er zijn meer voordelen. "ChatGPT kan bijvoorbeeld teksten schrijven makkelijker maken, en kan zelfs bijdragen bij programmeren. Individuen zijn er ook relatief makkelijk mee in staat tekst te genereren voor doeleinden als vermaak of taalverwerving."

Van Huffelen ziet als schaduwzijde onder meer de bias van AI als risico. "Daardoor kunnen groepen leerlingen en studenten om onterechte redenen benadeeld worden. ChatGPT kan ook op andere wijzen en in andere domeinen negatieve effecten hebben. Deze effecten kunnen voortkomen uit de werking van de tool, waar het ondanks ingebouwde waarborgen mogelijk is om bevooroordeelde of discriminerende antwoorden te krijgen. Generatieve AI zoals ChatGPT kan ook gebruikt worden voor schadelijke doeleinden. Zoals het makkelijker maken van desinformatie en phishing. Ook kunnen AI-toepassingen als ChatGPT ingezet worden door lerenden om fraude te plegen bij schrijfopdrachten."

De inzet van AI in het onderwijs komt onder meer uit het Nationaal Onderwijslab AI. "In co-creatieprojecten werken zij aan een goede inzet van AI in het onderwijs, vanuit een pedagogisch en didactisch verantwoorde basis, met oog voor risico’s als privacy en autonomie van leerlingen en leraren."

Van Huffelen citeert in het antwoord op de Kamervragen ook ChatGPT zelf, die zegt dat de impact van de chatbot op de Nederlandse arbeidsmarkt nog niet bekend is, omdat die nog niet op grote schaal wordt toegepast. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een antwoord van de chatbot gebruikt is voor de inhoudelijke beantwoording van een Kamervraag. Het gaat wel alleen om een citaat dat de staatssecretaris voorziet van veel meer context.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-03-2023 20:01
115 • submitter: Anonymoussaurus

13-03-2023 • 20:01

115

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (115)

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Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 13 maart 2023 20:10
AI geeft onderwijs kansen en bedreigingen, net als rekenmachine
Ik zie ten opzichte van een rekenmachine wel een heel groot verschil. Een rekenmachine spreekt de waarheid; je kan er hooguit verkeerde invoer in stoppen. Wat we nu zien is dat AI echt niet altijd de waarheid spreekt en soms met misinformatie aankomt alsof het feiten zijn. Daar schuilt niet alleen een verschil maar ook een groot risico.
rbr320 @Bor13 maart 2023 20:15
Wat we nu zien is dat AI echt niet altijd de waarheid spreekt en soms met misinformatie aankomt alsof het feiten zijn. Daar schuilt niet alleen een verschil maar ook een groot risico.
Maar ook een kans om te leren misinformatie en nepnieuws te onderscheiden van feiten door middel van (bron)onderzoek en verder kijken dan de informatie die je op een presenteerblaadje krijgt aangeboden. Begrijp me niet verkeerd, ik ben sceptisch over de inzet van AI in het onderwijs, maar doorvragen en onderzoeken zijn vaardigheden die ik bij de huidige jeugd vaak wel een beetje mis.
RobertPeterson @rbr32013 maart 2023 20:31
Juist, volgens mij komen hier ook de grote groepen complotdenkers vandaan. Het onderzoek dat zij doen gaat niet verder dan wat ze facebook / tiktok lezen en de onderliggende (nep)nieuwswebsite.

Even doorzoeken, andere bronnen er bij pakken oid kan bijna alles verklaren. Het is natuurlijk ook wel wat dat we in 20 jaar tijd letterlijk alle informatie door een paar klikken kunnen vinden. Waar je vroeger al snel betrouwbare bronnen had heb je tegenwoordig een wir war aan informatie. Ik denk ook dat de oudere garde nog het internet gebruikt als een online encyclopedie. Maar dan alleen antwoorden willen vinden die hun uitkomt.

Ik denk ook dat het kansen brengt, maar natuurlijk ook bedreigingen. De bedreigingen zitten volgens mij echter vooral bij de bedrijven en de methodes achter de AI en niet zozeer de techniek. Daarnaast zou er denk ik een AI database moeten komen waar scholen en instanties snel een "plagiaat" check kunnen doen.

Ook zou het mij goed lijken dat de AI bij alle antwoorden de directe bronnen of trainingspool meegeeft.
bilbob @RobertPeterson13 maart 2023 20:52
Sterker nog: als ik mijn best doe op chatgpt vertelt hij me precies wat ik Wil horen. En dat is niet (persé) de waarheid.
RobertPeterson @bilbob13 maart 2023 21:10
Zeker niet, maar zat dus wel in de trainingspool van chatGPT lijkt mij? Dat zou openbaar moeten zijn om in te kunnen zien hoe chatGPT dus op dit antwoord komt.
Hatseflats @RobertPeterson13 maart 2023 22:09
Ik denk dat hier onbewust wat anders gaande is dan simpelweg bronnen raadplegen.

Er heerst sinds iig Pim Fortuyn een veenbrand onder de bevolking die alleen maar groter aan het worden is. Sommigen kunnen dit duiden, anderen niet. Daarbij wordt alles erbij gehaald om de antipathie tegen wat er nu op overheidsvlak gaande is te uiten.

Er zitten natuurlijk ook gewoon domme mensen bij met dwaze verhalen. Maar ook slimme. In alle lagen van de bevolking.

Zie het als zand in de motor gooien op sociologisch vlak.

Het internet is de boekdrukkunst van nu. Je kan op alle mogelijke manieren informatie tot je nemen. Dit was vroeger de monopolie positie van de staat.

PS. Waar blijkt uit dat chatGPT de waarheid spreekt? Ik heb al verscheidene malen ( o.a. met openbsd ) gehad dat het de verkeerde antwoorden gaf. Compleet verkeerd.

Dit is net zoals die mensen die je al dan niet bewust lopen te bedotten als je weer eens opbelt over het een en ander met vragen, dat er mogelijk iets niet klopt aan hun kant. "Maar het staat in de computer."

Alleen is hier ChatGPT de computer.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 17:52]

RobertPeterson @Hatseflats13 maart 2023 23:11
Ik vind wat je hier schetst ontzettend gevaarlijk en totaal niet gefundeerd

Dus jij beweert eigenlijk dat de Nederlandse overheid een vinger in de pap heeft in de antwoorden die ChatGPT geeft?

Dat ChatGPT onjuiste antwoorden geeft prima, OpenAI is de eerste die toegeeft dat er veel mis mee is. Dat staat ook letterlijk overal op de website. Wanneer je chatGPT opstart geeft het direct een prompt die het volgende zegt:
While we have safeguards in place, the system may occasionally generate incorrect or misleading information and produce offensive or biased content. It is not intended to give advice.
Misschien nog eens met openbsd proberen en deze keer de prompt wel even lezen voordat je je afvraagt waaruit blijkt dat ChatGPT de waarheid spreekt..
Ik denk dat hier onbewust wat anders gaande is dan simpelweg bronnen raadplegen.
Bedoel je de manier waarop AI getraind wordt? Dit kan in principe met een supervised of unsupervised learning algoritme. Wat stomweg zegt dat het data gevoerd krijgt, gecontroleerd of niet.

Ik weet niet echt wat er anders onbewust aan de hand is? Onbewust voor ons? Of is de AI onbewust wat anders aan het doen?
Er heerst sinds iig Pim Fortuyn een veenbrand onder de bevolking die alleen maar groter aan het worden is. Sommigen kunnen dit duiden, anderen niet. Daarbij wordt alles erbij gehaald om de antipathie tegen wat er nu op overheidsvlak gaande is te uiten.

Er zitten natuurlijk ook gewoon domme mensen bij met dwaze verhalen. Maar ook slimme. In alle lagen van de bevolking.

Zie het als zand in de motor gooien op sociologisch vlak.

Het internet is de boekdrukkunst van nu. Je kan op alle mogelijke manieren informatie tot je nemen. Dit was vroeger de monopolie positie van de staat.
Hier ben ik je helemaal kwijt. Boeken is nooit een informatie monopolie geweest voor van de staat. Het enige boek wat in Nederland verboden is is Mein Kampf.

Daarnaast de veenhaard sinds Pim Fortuyn, dat zou allemaal prima kunnen. Volgens mij valt het allemaal wel wat mee. Het overgrote deel van Nederland staat nog niet in brand zo te zien.

Als jij hier trouwens cijfers, onderzoeken voor hebt, alsjeblieft stuur het door. Maar wat ik zo in de peilingen en vorige verkiezingsuitslagen zie, zie ik geen land wat echt in vuur en vlam staat. Ik zie het platteland zich afzetten van het CDA en kiezen voor een alternatief. Maar dit heeft toch niks met het gedachtegoed van de LPF te maken?
Dit is net zoals die mensen die je al dan niet bewust lopen te bedotten als je weer eens opbelt over het een en ander met vragen, dat er mogelijk iets niet klopt aan hun kant. "Maar het staat in de computer."
Hier is voor mij ook geen touw aan vast te knopen? Wie zijn die mensen die al dan niet bewust lopen te bedotten als ik ze weer eens opbel?

Ik zou dolgraag willen lezen hoe de Nederlandse overheid een vinger in de pap heeft in de learningpools van OpenAI om zo een informatiemonopolie te houden op haar bevolking. Lijkt me geweldig leesvoer.

Ik zou mijn complottheorien voor me houden als ik jou was, en anders deze beter onderbouwen, want volgens mij wordt hier niemand beter van.

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 17:52]

Hatseflats @RobertPeterson14 maart 2023 00:14
Ik vind wat je hier schetst ontzettend gevaarlijk en totaal niet gefundeerd
Bedankt!
Dus jij beweert eigenlijk dat de Nederlandse overheid een vinger in de pap heeft in de antwoorden die ChatGPT geeft?
Interessant. Wat maakt dat je tot deze conclusie komt?
Misschien nog eens met openbsd proberen en deze keer de prompt wel even lezen voordat je je afvraagt waaruit blijkt dat ChatGPT de waarheid spreekt.
Je weet dat openbsd een OS is en dat dat gebaseerd is op wetenschap? Dus het werkt zo of niet. Dan moet je als chatGPT mij geen verkeerde info geven. Een package uit de repo bestaat nl. of niet.

@ari3 snapt beter waar ik op doel. Leest het ff. Ik bewonder dan ook je inzicht, maar de rest van je relaas komt mij niet over alszijnde redelijk en weldenkend.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 17:52]

RobertPeterson @Hatseflats14 maart 2023 00:40
Ik zie nu dat je je reactie hebt aangepast.

Wat heeft jouw OS te maken met de antwoorden de ChatGPT geeft? Daarnaast OpenBSD gebaseerd op de wetenschap? Waar heb je het over? Het is een Unix-achtige OS die erg veilig wordt geacht.
Wat doet een OS dat gebaseerd is op wetenschap, in principe is elk OS gebaseerd op computerwetenschap.

Wat @ari3 zegt klopt natuurlijk. Maar dit is vroeger. Zelfs in een tijd waarbij het grootste gedeelte niet konden lezen en wetenschap nog niet bestond. Wat heeft in een tijd van wetenschap en openbare informatie ChatGPT te maken met een vroegere monopolie op informatie?

Vroeger werd informatie nog gedeeld in een kerk, en stonden mensen op de hoek van de straat nieuws te schreeuwen. Sloegen gladiatoren elkaar de hersenen in een colosseum en bestonden er nog geen Amerikanen. Ik zie het verband totaal niet met de juistheid van ChatGPT.
Hatseflats @RobertPeterson14 maart 2023 00:45
Ik zie het verband totaal niet met de juistheid van ChatGPT.
Daar heb ik het ook niet over. Lees mijn berichtje van 0:43 hierboven.
RobertPeterson @Hatseflats14 maart 2023 00:53
Je hebt het letterlijk over de juistheid van chatGPT.

Dat je in een ander stukje over iets compleet anders begint is prima. Maar je eerste reactie heb je het er letterlijk over:
Ik denk dat hier onbewust wat anders gaande is dan simpelweg bronnen raadplegen....
....Het internet is de boekdrukkunst van nu. Je kan op alle mogelijke manieren informatie tot je nemen. Dit was vroeger de monopolie positie van de staat.

PS. Waar blijkt uit dat chatGPT de waarheid spreekt? Ik heb al verscheidene malen ( o.a. met openbsd ) gehad dat het de verkeerde antwoorden gaf. Compleet verkeerd.

Dit is net zoals die mensen die je al dan niet bewust lopen te bedotten als je weer eens opbelt over het een en ander met vragen, dat er mogelijk iets niet klopt aan hun kant. "Maar het staat in de computer."

Alleen is hier ChatGPT de computer.
Maar als jij steeds geen antwoorden wilt geven dan is het denk ik beter dat we deze discussie stoppen. Maar dat hoogmoed waanzin dat je alles wel snapt, en dat het jouw gesneden koek is. Dat je een OS hebt dat gebaseerd is op Wetenschap en dat dat er voor moet zorgen dat een chatAI die draait op servers (extern van jouw OS) er voor moet zorgen dat je geschikte antwoorden krijgt.

Dat verteld mij dat je er echt geen koek van gegeten hebt.
RobertPeterson @Hatseflats14 maart 2023 00:23
Die conclusie maak ik uit het feit dat wij het hier hebben over de betrouwbaarheid van ChatGPT en dat jij suggereert dat er meer aan de hand is bij de AI dan alleen maar het normale bronnen voeren aan een AI.

Je suggereert, of ik interpreteert het door je volgende uitlatingen:
Ik denk dat hier onbewust wat anders gaande is dan simpelweg bronnen raadplegen....
....Daarbij wordt alles erbij gehaald om de antipathie tegen wat er nu op overheidsvlak gaande is te uiten.

Het internet is de boekdrukkunst van nu. Je kan op alle mogelijke manieren informatie tot je nemen. Dit was vroeger de monopolie positie van de staat...
Hierin zeg jij, of ik interpreteer het als, de overheid had een monopolie of informatie, deze zijn ze kwijt en ze doen er nu alles aan om empathisch te zijn tegenover de staat.

Dat jij dit reageert op een artikel over een AI chatbot, en zelf ook zegt dat ChatGPT compleet verkeerde antwoorden geeft suggereer jij dat de chatbot er iets aan doet om empathisch te zijn tegenover de staat. Dit doet die chatbot natuurlijk niet uit pure liefde, maar daar zit wat achter.

Ik zou echt niet weten wat jij anders bedoeld.
Hatseflats @RobertPeterson14 maart 2023 00:43
Neuh, het is meer dat je mensen beschuldigt van complot denken. En ik ga vaak van dingen uit die voor mij gesneden koek zijn maar voor anderen wellicht niet. Je haalt aan dat de complotdenkers bronnen raadplegen die na wat uitgebreider onderzoek zo onderuit gehaald kunnen worden.

Dat spreek ik ook niet tegen. Maar ik bekijk het meer vanuit het grote plaatje. Wat zijn de beweegredenen van deze mensen?

Dan werp ik naar voren dat de veenbrand die iig al sinds Pim woedt, een van de grote oorzaken is. Mensen grijpen al dan niet onbewust naar dit soort dingen om hun antipathie jegens de overheid te duiden.

Je weet wel, lekker rellen, de hekken in!

Zoals je misschien niet weet had de kerk een monopolie positie op lezen en schrijven in de middeleeuwen. Deze verdween door de uitvinding van de boekdrukkunst. Meer mensen begonnen te lezen en schrijven en konden verifieren dat wat de priester / monnik / kerk zei dat wat in de bijbel stond, soms pertinent een leugen was om het eigen belang te rechtvaardigen.

Het is voor jou misschien moeilijk voor te stellen, maar waardoor denk je dat het Vaticaan een stadstaat is en onnoemelijk rijk is geworden in deze tijd en daar tot op de dag van vandaag alsnog de vruchten van plukt? Het zou zomaar te maken kunnen hebben met mijn alinea hiervoor. En natuurlijk het gebruik van geweld hierbij. Dat hoort ook bij deze principes.

Na de kerk kwam de landstaat op. Deze heeft de functie van de kerk min of meer overgenomen. Dat kon zij doen omdat zij op vele vlakken een monopolie positie had. Onder andere die op informatie voorziening.

Nou is mijn theorie dat het internet hetzelfde doet voor de staat als wat de boekdrukkunst deed voor de kerk.
RobertPeterson @Hatseflats14 maart 2023 00:48
Neuh, het is meer dat je mensen beschuldigt van complot denken. En ik ga vaak van dingen uit die voor mij gesneden koek zijn maar voor anderen wellicht niet.
Nou is mijn theorie dat het internet hetzelfde doet voor de staat als wat de boekdrukkunst deed voor de kerk.
Je gelooft letterlijk in een complot. Ik beschuldig je niet, ik geef aan dat wanneer je hier geen enkel bewijs voor hebt dat dit gevaarlijk is.

Nogmaals als je hier bewijzen voor hebt, alsjeblieft deel ze, maar ik zie ze niet.

Daarnaast steeds steken, dat ik niet weet wat er in de middeleeuwen is gebeurd etc.. Denigrerend doen is niet nodig hoor. Dat dingen voor jou gesneden koek zijn en dat jij alles wel zo goed weet.

Onderbouw het dan.
Hatseflats @RobertPeterson14 maart 2023 00:50
Je gelooft letterlijk in een complot.
Oh mooi, en welk complot is dat dan?

Misschien onstaat de verwarring omdat je mijn PS in de oorspronkelijke reactie over het hoofd hebt gezien?

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 17:52]

RobertPeterson @Hatseflats14 maart 2023 00:54
Nou is mijn theorie dat het internet hetzelfde doet voor de staat als wat de boekdrukkunst deed voor de kerk.
Definitie complottheorie:

De definitie van een complottheorie is de overtuiging dat een groep mensen in het geheim samenzweert om immorele of zelfs criminele doelen na te streven.
Hatseflats @RobertPeterson14 maart 2023 00:58
Ok, als dat de definitie is, zweer ik dan in het geheim samen met jou om immorele en criminele doelen na te streven? Wij zijn nu de enige twee die het hier over hebben.

En wat is het immorele of criminele doel aan mijn stelling? Ik zou zelfs willen stellen dat dit een beetje een rare definitie is.

Ufo's waren ook complot enzo, nu geeft men toe dat er toch wat meer aan de hand is dan wat men deed vermoeden. Zijn Ufo's ook immoreel en crimineel?

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 17:52]

RobertPeterson @Hatseflats14 maart 2023 01:01
Dit meen je toch niet… jij hebt een hele theorie over de overheid en een informatiemonopoly die het internet heet…

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 22 juli 2024 17:52]

Hatseflats @RobertPeterson14 maart 2023 01:07
Als mensen als @ari3 nu wel begrijpen waar ik op doel, aan wie zou het dan liggen?

Bovendien ontwijk je de hele tijd mijn terechte vragen aan jou.
Nou is mijn theorie dat het internet hetzelfde doet voor de staat als wat de boekdrukkunst deed voor de kerk.
Lees het nou eens opnieuw. Ik weet dat het al laat is, maar toch.
RobertPeterson @Hatseflats14 maart 2023 01:10
Jij snapt er echt bar weinig van.. ufo’s zijn geen complottheorie. Dat de overheid deze informatie achterhoudt is het complottheorie. Dit is namelijk immoreel.
Hatseflats @RobertPeterson14 maart 2023 01:15
Ja, nu heb ik er wel genoeg van. Het is alsof Aristoteles staat te discussieren met de beste ezel op stal.

Je schiet er uiteindelijk niets mee op. Dit is wat men noemt, de hak op de tak redenering oftewel drogredenen.

Het is nu 14 graden in Barcelona.

Om met een leuke quote af te sluiten: "I don't see no plants growing outta no toilet."

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 22 juli 2024 17:52]

MilanSxD @RobertPeterson14 maart 2023 14:56
Wat Hatseflats probeert te zeggen met deze zin:
Nou is mijn theorie dat het internet hetzelfde doet voor de staat als wat de boekdrukkunst deed voor de kerk.
Is dat het internet het EINDE is van de informatiemonopolie van de staat.
Net zoals dat de boekdrukkunst het EINDE was van de informatiemonopolie van de kerk.

Het feit dat iedereen nu gemakkelijk informatie kan plaatsen betekent dat het veel moeilijker is voor de staat om dingen onder het tapijt te vegen. Vandaar dus het einde van de informatiemonopolie van de staat.

Zonder denigrerend te klinken, probeer dingen iets beter te lezen en beter de link te leggen tussen verschillen teksten. Dat zal je heel veel helpen in de rest van je leven.
RobertPeterson @MilanSxD14 maart 2023 16:14
hatseflats had er gisteren een handje van om na het reageren zijn reactie weer aan te passen. Maakte het erg lastig discussiëren. Ik zie nu ook dat in mijn frustratie hierover bepaalde stukken langs me zijn gegaan.

Al betwist ik echt dat onze staat een informatiemonopolie heeft gehad voor het internet.
ari3 @Hatseflats13 maart 2023 23:29
Het internet is de boekdrukkunst van nu. Je kan op alle mogelijke manieren informatie tot je nemen. Dit was vroeger de monopolie positie van de staat.
Het is al duizenden jaren het monopolie van religie om de leugens als waarheid te duiden. Het is daar helaas heel succesvol in geweest. De halve planeet gelooft dat Jezus letterlijk uit de dood opstond of dat Mohammed opdrachten van een bovennatuurlijke dictator ingefluisterd kreeg. Religie heeft het geloven in complottheorieën daarmee genormaliseerd. We zijn het gewoon gaan vinden als iemand zegt: dat geloof ik nu eenmaal... We hebben zelfs een grondwet die mensen duurzaam in staat stelt kinderen te indoctrineren en te mishandelen op basis van religieuze waanzin. Desnoods met bijzonder onderwijs waarmee kinderen afzijdig worden gehouden van seculier en op wetenschap gestoeld onderwijs. Het trainen van mensen om kritisch te denken (analyse), te leren redenen (filosofie) en waarschijnlijkheden te kwalificeren (wetenschap) en kwantificeren (statistiek) is daarom van groot belang. Helaas faalt het onderwijs hier totaal in.
GameNympho @ari313 maart 2023 23:50
offtopic; Het gaat nog een stap verder; een ieder lid van de koninklijke familie heeft het Lyceum gedaan (zouden er geen lagere hersenen zijn die lager onderwijs horen te volgen of zelfs erger, gewoon te dom, maar toch Lyceum).
Zelfde geldt ook deels voor mijzelf, hoog begaafd en 100% atheïst, maar kath. MAVO moest gevuld worden, daar ging ik, kon klagen wat ik wou of mijn ouders.

Ontopic; Het kan een welkome uitbreiding zijn voor de scholen, maar wel goed onderbouwd en in de gaten gehouden, want het gaat tenslotte om onze kinderen en hun toekomst.
Hatseflats @GameNympho14 maart 2023 01:11
Ben je geen agnost?
GameNympho @Hatseflats14 maart 2023 02:05
Heb ik geen kennis over O-)
GeertBoer @RobertPeterson13 maart 2023 23:23
Dat is niet waar en niet logisch. Het grappige is dat je nu in feite een soort fake news verspreid. Klopt het dat je 65 plusser bent? 65 plussers verspreiden namelijk 7x meer nepnieuws dan dertigers.

Bron (want ik kan wel "onderzoek" doen): https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aau4586
RobertPeterson @GeertBoer13 maart 2023 23:42
Waar reageer je precies op?
Ik denk ook dat de oudere garde nog het internet gebruikt als een online encyclopedie. Maar dan alleen antwoorden willen vinden die hun uitkomt.
Ik zeg hier toch ook dat de oudere garde het internet gebruikt als een online encyclopedie, dus alles wat er op staat klopt en kunnen we delen.

Dat ik grote groepen complotdenkers noem in combinatie met tiktok / facebook haal ik bijvoorbeeld hier vandaan, en ik bedoel ook geen 30tigers, ik heb het over 18-:

https://www.youtube.com/watch?v=8I2GZiG3l0s

https://www.rtlnieuws.nl/...om-internet-misinformatie
Dat is niet waar en niet logisch. Het grappige is dat je nu in feite een soort fake news verspreid. Klopt het dat je 65 plusser bent? 65 plussers verspreiden namelijk 7x meer nepnieuws dan dertigers.
Verspreiden? dat is niet de conclusie toch, delen op social media is de conclusie. Ik val bijvoorbeeld in de doelgroep 18-29. Als ik online iets interessants vind dan kopieer ik de link en zet ik dit op whatsapp. Dit doen zowat al mijn vrienden, niemand deelt iets op social media. Wellicht dat het in Amerika anders is, dat weet ik niet.

Maar een interessant onderzoek! waarvoor dank!
Coolstart
@rbr32013 maart 2023 21:43
ben sceptisch over de inzet van AI in het onderwijs, maar doorvragen en onderzoeken zijn vaardigheden die ik bij de huidige jeugd vaak wel een beetje mis.
Complotdenkers zijn meestal actief bij oudere generaties. Die vaardigheden zijn voor iedereen belangrijk. Zonde om de ‘huidige jeugd’ hier te viseren terwijl het een breed maatschappelijk probleem is.

Ai is een zegen en een vloek tegelijk. Dat is duidelijk. Het komt er op aan om het zo goed mogelijk in te zetten.

De jeugd is het product van hun opleiding en hun ouders. Als we kritisch zijn moeten we eerst naar onszelf kijken en dan pas naar ‘de huidige jeugd’.

Wij organiseren immers het onderwijs en voeden kinderen op. ‘De huidige jeugd’ volgt ons voorbeeld.
rbr320 @Coolstart14 maart 2023 10:08
Je hebt natuurlijk helemaal gelijk en het was zeker niet mijn bedoeling om dit te typeren als een probleem dat uitsluitend de jeugd heeft. Jong geleerd is oud gedaan tenslotte en zo bedoelde ik het ook, "de jeugd" is het product van onderwijs en opvoeding door de oudere generatie. Ik heb gelukkig persoonlijk niet zoveel te maken met mensen van mijn leeftijd en ouder die ten prooi zijn gevallen aan complotdenken of in een (mis)informatiesilo zitten, maar ik heb de groep die wel zo is een beetje opgegeven om eerlijk te zijn. Ik heb juist mijn hoop gevestigd op de huidige jeugd en hun vermogen om te leren van onze fouten en het beter te doen dan hun ouders.
svelthuis @rbr32015 maart 2023 16:28
Mja, ik vind dat nog wel een naïeve benadering. De praktijk die ik nu vooral zie is dat het handig is om in notime (profiel)werkstukken te genereren. Da's niet zo zeer een 'kans om te leren', maar meer een vette pleister op een foute planning en aanpak. En dat doorvragen en onderzoeken zie ik er ook nog niet één, twee, drie beter op worden. Het bespaart vooral tijd die voor andere dingen dan onderwijs gebruikt kan worden.
Cergorach
@Bor13 maart 2023 20:37
Een rekenmachine spreekt de waarheid; je kan er hooguit verkeerde invoer in stoppen.
Kijk eens hier als voorbeeld:
https://www.wisfaq.nl/show3archive.asp?id=42577&j=2006
Hallo, met mijn grafisch rekenmachine (Texas TI-83) krijg ik met de tangens, sinus en cosinus helemaal verkeerde antwoorden
En ja het antwoord is inderdaad dat het in de rekenmachine verkeerd staat ingesteld, de rekenmachine wordt dus verkeerd gebruikt.

Dat is niet anders dan met AI/neural net, als je die verkeerd gebruikt dan krijg je ook verkeerde antwoorden. En het gros van de mensen gebruikt ChatGPT verkeerd. Als jij je rekenmachine vraagt wie wiskunde heeft uitgevonden, zal je ook een verkeerd antwoord krijgen. Wanneer leren mensen nu dat ChatGPT (in zijn huidige vorm) een verhalenverteller is en niet een onfeilbare vragen beantwoorder.

Als jij van op het Internet zoekt via bv. Google, dan heb je daar ook bepaalde vaardigheden in nodig om je zoekopdracht goed te verwoorden op een manier waarmee de zoekmachine (correct voor jou) kan werken. Zo werkt communicatie met mensen ook, je heb hier ook vaardigheden nodig om voor jou vakgebied correct en duidelijk te communiceren. En dan nog gaat er een hele hoop fout...
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Cergorach13 maart 2023 20:42
Dat is niet anders dan met AI/neural net, als je die verkeerd gebruikt dan krijg je ook verkeerde antwoorden.
Hier is echt wel een verschil op te merken vanuit de gebruiker. Wat je stelt is niet de gehele waarheid. Je kan bv chatGPT een valide vraag stellen maar feitelijke onjuistheden als feit gepresenteerd terug krijgen mede doordat chatGPT uit niet geverifieerde informatie put om zijn antwoorden op te stellen. Dat is bij een rekenmachine, welke voor een foutief antwoord bij valide input echt een bug moet bevatten, echt wel iets anders.
Als jij je rekenmachine vraagt wie wiskunde heeft uitgevonden, zal je ook een verkeerd antwoord krijgen.
Wat bedoel je hier :?

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:52]

Cergorach
@Bor13 maart 2023 20:56
Een rekenmachine is niet gebouwd om vragen te beantwoorden, het is gebouwd om te rekenen. We weten dit allemaal, we zouden het allemaal bijzonder stupide vinden als je een vraag in je rekenmachine probeert in te voeren zoals "Wie heeft wiskunde uitgevonden?". Waarom vinden we het dan opeens vreemd als we dat wel doen bij ChatGPT? Op het moment de meest toegankelijke AI/neural net die iedereen probeert te gebruiken of te integreren.

En omdat het model niet gemaakt is om te doen wat mensen er nu mee proberen, vragen stellen en dan correcte antwoorden verwachten is precies waarom de vergelijking juist zo goed is. En imho ook geschikt is in verschillende delen van het onderwijs, niet omdat het alle antwoorden zou weten, maar juist omdat het niet alle antwoorden weet en liegt alsof het gedrukt staat (op een LCD)! Dat betekend dat je inhoudelijk de stof moet beheersen, zodat je de tekst kan controleren. Modellen zoals ChatGPT maken er alleen een heel mooi verhaaltje van. En zo zijn er zat mensen die prima de materie begrijpen maar bagger slecht zijn in het mooie verhaaltje maken.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Cergorach13 maart 2023 20:58
Waarom vinden we het dan opeens vreemd als we dat wel doen bij ChatGPT?
Omdat je o.a. chatGPT op deze manier krijgt aangeboden? Het wordt o.a. in de markt gezet om je te helpen vragen te beantwoorden. Dat is totaal anders bij de aangehaalde rekenmachine. Je vergelijking gaat mank.

Een paar voorbeelden rond hoe AI en hiervan gebruik makende techniek nu wordt aangeboden:

"Stel echte vragen. Krijg volledige antwoorden."
"Stel een willekeurige vraag. Stel uw vragen – kort, lang of alles ertussen. Hoe nauwkeuriger uw vraag, hoe beter het antwoord."
"ChatGPT is een kunstmatige intelligentie, die snelle, goed geformuleerde antwoorden op uiteenlopende soorten vragen biedt. "

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:52]

Cergorach
@Bor13 maart 2023 21:12
Omdat je o.a. chatGPT op deze manier krijgt aangeboden?
De reclame zij dat "Red Bull geeft je vleugels!"... Hoeveel mensen zijn Red Bull gaan drinken om zo vleugels te krijgen?
"Stel echte vragen. Krijg volledige antwoorden."
"Stel een willekeurige vraag. Stel uw vragen – kort, lang of alles ertussen. Hoe nauwkeuriger uw vraag, hoe beter het antwoord."
"ChatGPT is een kunstmatige intelligentie, die snelle, goed geformuleerde antwoorden op uiteenlopende soorten vragen biedt. "
En dat doen ze ook! Alleen wordt er nergens in je stuk tekst gerept over of het gegeven antwoord wel klopt. Je krijgt prachtige en vaak absoluut geloofbare antwoorden!

ChatGPT is een zoekmachine met mythomanie... ;)
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Cergorach13 maart 2023 21:18
De reclame zij dat "Red Bull geeft je vleugels!"... Hoeveel mensen zijn Red Bull gaan drinken om zo vleugels te krijgen?
Je begrijpt dat de slogan van Red Bull figuurlijk is bedoelt? Je trekt de discussie nu net absurde in wat het geen goed doet.
Alleen wordt er nergens in je stuk tekst gerept over of het gegeven antwoord wel klopt. Je krijgt prachtige en vaak absoluut geloofbare antwoorden!
Zo kan je alles uit verband proberen te trekken. De boodschap dat je goede antwoorden krijgt" geeft wel een bepaalde belofte weer of wekt tenminste de verwachting dat je goede en kloppende antwoorden krijgt. En dat is niet zo. En nee, je kan de foutieve antwoorden niet altijd direct en even makkelijk identificeren, zeker niet bijvoorbeeld jonge leerling.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:52]

Cergorach
@Bor13 maart 2023 21:38
En nee, je kan de foutieve antwoorden niet altijd direct en even makkelijk identificeren, zeker niet bijvoorbeeld jonge leerling.
Ik zou willen stellen dat je nooit de foutieve antwoorden kan identificeren als je de materie niet beheerst. En als je die wel beheerst zal je die ook moeten leren toepassen/corrigeren.

Hoe vaak ik wel niet een developer/ITer een stuk code heeft gevraagd aan ChatGPT en vervolgens zegt "Dit ziet er wel goed uit!" en ik ga dan inwendig van "NOOOooo!!!!!". Zelfs mensen die de materie horen te beheersen checken niet goed of ze correcte code krijgen uit een onbetrouwbare bron!

En als jonge leerlingen dan niet willen luisteren en onjuiste antwoorden krijgen uit ChatGPT en die gebruikt, zou je die dan niet moeten bestraffen omdat ze het antwoord niet hebben gecheckt? Als ik op m'n werk wat oplever en dat verkeerd is, kom ik ook niet weg door ChatGPT de schuld te geven...
renecl @Bor13 maart 2023 20:22
100% mee eens, waar je google hebt en zelf als mens nog kan filteren van welke sites je de informatie haalt, geeft een ChatGPT maar 1 antwoord, Waar dat vandaan komt weet je niet, of het gemanipuleerd is weet je ook niet.
Orangelights23 @renecl13 maart 2023 20:25
En dat is precies wat op school geleerd moet worden: hoe beoordeel ik of informatie klopt?

Kennis is al niet meer uniek, aangezien je bijna alles wel kunt vinden op internet. Met dit soort taalmodellen wordt kennis nog minder waard, dus het gaat nu om het verifiëren, beoordelen en toepassen van informatie in plaats van ouderwets stampen.
Triblade_8472 @Orangelights2313 maart 2023 20:52
Precies!

Net als met Wikipedia waar scholen heeeel bang voor waren. Want boeken waren toch echt heilig.
En wat bleek? Boeken bleken onaanpasbare fouten te bevatten, welke pas minimaal met een herdruk hersteld konden worden terwijl Wikipedia direct verbeterd kon worden.

Hetzelfde geld voor boeken, Google resultaten en ChatGPT results. Verifier je data!
Deodorex @Triblade_847213 maart 2023 21:29
Met als resultaat dat scholen nu geen boeken meer gebruiken. Onderwijs goeroe’s hebben precies dat argument gebruikt: je kunt alle kennis gewoon opzoeken op internet. Waarom dan nog boeken gebruiken of waarom zou je nog een leraar nodig hebben dan. Tja, en nu vinden we het raar waarom kinderen door de bomen het bos niet meer zien… Misschien dat ChatGPT kan worden gebruikt om het krititsch denken te stimuleren, want het kraait een boel onzin uit. Met een leraar als begleider, kun je mooie lessen eromheen bouwen!
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Deodorex13 maart 2023 21:37
Met als resultaat dat scholen nu geen boeken meer gebruiken.
Hetgeen aangehaald is helemaal de reden niet dat er geen boeken meer worden gebruikt. Fouten in boeken kunnen ook gewoon worden opgelost zonder een complete herdruk door bv een mailing, een addendum online etc. Redenen zijn o.a. kosten, efficiëntie etc.
Waarom dan nog boeken gebruiken of waarom zou je nog een leraar nodig hebben dan.
Er is geen onderwijs goeroe die dit stelt.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:52]

Coolstart
@renecl13 maart 2023 21:52
Bing geeft al bronnen mee. Chat GTP staat in zijn kinderschoenen. We zien nu een beta of een eerste release.

Informatie is sinds het internet niet het probleem. Informatie beoordelen is iets anders. Google en het internet ten spijt, desinformatie blijft een groot probleem.

Nog nooit waren er zoveel mensen die zweren bij foute informatie. Trump, flat earth, 5G, Putin, etc.

Misschien kan een AI ons ook behoeden van alle ‘crap’ die mensen uitspuwen. Al is het maar dat AI een inzicht geeft wat een wetenschappelijk consensus heeft en wat niet. Niet iedereen geloofd dat de maanlanding bestaat en dat een vaccin nut heeft.
/\/\|) @Yzord13 maart 2023 22:32
Een aantal beweringen maken zonder die te onderbouwen, vind ik niet erg geloofwaardig. Ik zal geen voorbeelden noemen.
sdziscool @Bor14 maart 2023 00:20
Je kan een rekenmachine evengoed misbruiken als een AI, het is uiteindelijk een tool en de verantwoordelijkheid is en blijft bij de gebruiker.
Smuggler @Bor14 maart 2023 14:29
De rekenmachine geeft ook niet altijd de waarheid.
En het is goed dat er op school wordt geleerd wat de beperkingen zijn van de rekenmachine en dat er aandacht is hoe je zo'n apparaat gebruikt en hoe je dit kan controleren of de verwachting goed is.
Zeer simpel voorbeeld over rekenmachines:
6 - 6 * 5 = -24 (want eerst vermenigvuldigen en dan aftrekken).
rekenmachines waar ja alles na elkaar invult gaat dit nooit goed.

Het grootste probleem is dat degene die nu les moeten geven hier nooit training in hebben gehad, net zoals ik geen training heb gehad in alle uitzonderingen van rekenmachientjes daarom dit ene stomme voorbeeld, zijn er vast genoeg hier die betere voorbeelden weten te vinden.

Ik begin nu langzaam AI te gebruiken en ben vrij sceptisch. ik kom continue verkeerde antwoorden tegen.
maar wie leert al die uitzonderen aan docenten, en hoe gaan we dit op dit moment bijhouden nu AI elke maand wel een spectaculaire update krijgt.

Mooi dat het als kans wordt gezien, want dat is het zeker. hoe meer werk we kunnen uitbesteden aan computers hoe meer focus we kunnen hebben op de dingen die dan nog blijven liggen.
Pompidompi @Bor14 maart 2023 21:22
Met een rekenmachine moet je ook gewoon verstandig omgaan en uitkomsten kritisch beschouwen. Het komt bijvoorbeeld vaak genoeg voor, dat studenten c.q. scholieren het apparaat ingesteld hebben op graden en dan een hoek in radialen ingeven in één van de goniometrische functies of vice versa, om vervolgens klakkeloos het antwoord te noteren.
IStealYourGun @Bor13 maart 2023 20:24
Als je daar rekening mee houdt en dus AI als onderdeel van je lessenpakket opneemt, hoeft dat geen probleem te zijn. Het is een technologie die je maar beter kan omarmen zodat studenten goed met AI kunnen werken, want het gaat sowieso blijven.
Gladiator5 13 maart 2023 20:08
Er zijn meer voordelen. "ChatGPT kan bijvoorbeeld teksten schrijven makkelijker maken,

Wat is hier het voordeel van? Je typt het dan toch niet zelf?
Waardoor zou een kind hierdoor beter in schrijven worden?
Cergorach
@Gladiator513 maart 2023 20:27
Door een rekenmachine te gebruiken wordt je toch ook niet beter in rekenen... Maar door het niet te gebruiken en het zelf te doen betekend ook niet per definitie dat je er beter van wordt.

Het is niet alsof spontaan iedereen vroeger een hoofdrekenwonder was, de meeste mensen deden het gewoon niet. En zij die wel moesten, maar er niet goed in waren deden er enorm lang over, maakte meer fouten en gebruikte andere hulpjes zoals bv. een abacus.

Nu ben ik zelf bijzonder goed in hoofdrekenen, maar heb de hand/oog coördinatie van een baksteen... Dat heeft betekend dat van kinds af aan ik een vreselijk handschrift had. Een typmachine was een enorme uitkomst! Een elektrische typmachine nog beter en een tekstverwerker met een dot-matrix printer nog veel meer. Maar naast een vreselijk handschrift, maakte ik ook redelijk wat spelfouten in het Nederlands, spelcorrectie zorgde er voor dat ik voor verslagen ipv. net voldoende, een heel stuk beter scoorde. Ik werd toen nog alleen beoordeeld op inhoud ipv. of ik iets met een d, een t of een dt spelde...

Ik heb vrij slechte ogen, ik gebruik een bril. Ik gebruik een fiets om mij sneller voort te bewegen of de bus/trein voor langere afstanden... Om een vuurtje aan te steken gebruik ik een aansteker of een lucifer... We gebruiken allemaal hulpstukken om dingen beter/sneller te kunnen doen dat we zelf zouden kunnen doen. AI/neural net is daar niet anders in!
koelpasta
@Cergorach13 maart 2023 20:54
Ik snap je betoog, maar dit soort taalmodellen gaan een heel stuk verder dan een rekenmachine.
Je kunt hele redeneringen, motivaties, onderbouwingen uit die systemen halen.
In principe kun je voor alle vakken slagen zonder ook maar iets van de materie te hebben begrepen als je je laat leiden door een (mischien nog iets betere) AI.
Je kunt aan een rekenmachine ook niet vragen om al je huiswerk te maken. Dat gaat vrij binnenkort wel mogelijk zijn met deze taalmodellen.
En dat is problematisch als je mensen wilt leren na te denken.
Cergorach
@koelpasta13 maart 2023 21:06
In principe kun je voor alle vakken slagen zonder ook maar iets van de materie te hebben begrepen als je je laat leiden door een (mischien nog iets betere) AI.
Hoe is dit anders dan een uitgebreide encyclopedie te gebruiken? Je kan daar ook al je antwoorden uit halen.

Mensen laten nadenken is iets anders dan mensen domweg de materie keer op keer te laten herhalen volgens een vaste formule? En mensen laten nadenken is niet iets waar ons leersysteem om bekend staat (zeker niet de afgelopen 3-4 decennia niet), althans niet op de middelbare school. Ik heb mensen door de middelbare school zien gaan die de materie botweg in hun hoofd propte, maar deze nooit echt begrepen en dan kan je verbazingwekkend een heel eind komen! En als ik eerlijk ben, ook niet op het hoger onderwijs, waar je uren achterelkaar in een ruimte wordt gestopt en je alleen de leraar moet aanhoren...
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Cergorach13 maart 2023 21:21
Hoe is dit anders dan een uitgebreide encyclopedie te gebruiken? Je kan daar ook al je antwoorden uit halen.
Als voorbeeld staat een encyclopedie bekend als een betrouwbare bron van informatie. De informatie in een goede encyclopedie is gefact checked. Daarvan is bij het gebruik van AI geen sprake.
Bunga @Cergorach14 maart 2023 09:41
Die encyclopedie gaat het antwoord niet genereren. Je moet nog altijd zelf zoeken en nadenken of de info die je gevonden hebt is wat jij nodig hebt. Met AI zal je blindelings vertrouwen op het antwoord, misschien zelfs niet eens meer nalezen. Dan heeft het helemaal geen zin meer om de opdracht uit te voeren.

Je mag niet de vaardigheid uit het oog verliezen die je hoort te leren door de opdracht uit te voeren. Het resultaat van de opdracht is bedoelt als meting van die vaardigheid. Hier verschuif je die van opzoeken, analyzeren, compositie, validatie naar simpelweg vraag formuleren terwijl de vraag reeds geformuleerd is door de leerkracht.
michielvz @koelpasta13 maart 2023 21:23
In een gecontroleerde omgeving zoals een school waarbij er een (schriftelijke) toets moet worden gemaakt heb je niets aan AI. Zolang bepaald wordt dat jongeren kennis en vaardigheden moeten leren, is het mogelijk om ze dat ter plekke te laten demonstreren.

Ik ben zelf docent maatschappijwetenschappen. Vwo 5 leerlingen doen nu een sociaal wetenschappelijk onderzoek. Ze zoeken hun bronnen oa mbv perplexity (gebaseerd op gpt). Van deze bronnen maken ze een spreadsheet waarin ze per bron o.a. uiteenzetten wat de inhoud is en hoe dit zich verhoudt tot hun onderzoek. Ze worden gedwongen kennis te nemen van de literatuur. Op basis hiervan schrijven ze een theoretisch kader en ontwerpen ze een onderzoek (enquete/experiment/etc.). Voor dat onderzoek hebben ze nu meer tijd omdat het zoeken naar bronnen een stuk eenvoudiger is geworden. Daarnaast denkt ai met hen mee over hoofd en deelvragen, relaties tussen concepten, wijze van operationaliseren, etc. Er is daarom meer tijd voor het echte onderzoekswerk. De kwaliteitseisen gaan daarom omhoog. Daarnaast moeten leerlingen hun werk tijdens een presentatie uiteenzetten en "verdedigen".

Het is voor mij uiteraard nog steeds heel nieuw en we leren nu vooral door experimenteren maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ai een goede plek kunnen geven binnen het onderwijs.
koelpasta
@michielvz14 maart 2023 12:15
Daarnaast denkt ai met hen mee over hoofd en deelvragen, relaties tussen concepten, wijze van operationaliseren, etc. Er is daarom meer tijd voor het echte onderzoekswerk.
Maar zijn die dingen waar de AI mee helpt dan niet de eigenlijke dingen die de leerlingen moeten leren en is de onderzoeksvraag op dit nivo niet een secundair doel?
Weicool @koelpasta27 maart 2023 16:19
Moeten we niet gewoon het curriculum aanpassen, zodat leerlingen op VWO met behulp van AI ook kunnen gaan kijken naar de beperkingen van de nieuwste stand van de techniek, net zoals de onderzoekers op de universiteit?
koelpasta
@Weicool27 maart 2023 16:30
Zou het niet doen.
Die leerlingen zullen zich dan baseren op informatie uit de AIs die ze proberen te onderzoeken, wat op zich al vrij disputabel is.
Ze zullen zelf niet (of in ieder geval minder goed) leren nadenken (bijvoorbeeld verbanden leggen, omdat dat uit handen wordt genomen door AI) en daardoor niet meer goed in staat te beoordelen wat de AI ze allemaal vertelt.

Het lijkt me juist zaak om AI ver weg te houden van het eigenlijke denkwerk, juist in de formerende periode op school en uni.
Weicool @michielvz27 maart 2023 16:16
Wat stopt de leerlingen ervan om de resultaten van de enquetes en experimenten ook erbij te verzinnen met ChatGPT/BingChat? Deze tools kunnen zulke geloofwaardige nep resultaten en nepnieuws verzinnen dat de helft niet eens het verschil kan zien tussen echte en neppe resultaten!
De AI kan daarbij voor de nepresultaten zelfs een presentatie maken en en deze verdedigen.
divvid @Cergorach13 maart 2023 20:59
Door een rekenmachine te gebruiken wordt je toch ook niet beter in rekenen... Maar door het niet te gebruiken en het zelf te doen betekend ook niet per definitie dat je er beter van wordt.
Ben ik niet met je eens. In de pré computer tijd zat ik achter een kassa. Kortingen, geld terug geven, kas opmaak. Alles ging uit het hoofd. Ik merk nog steeds dat ik vaker sneller ben dan mijn collega’s die simpele lab berekening op hun mobiel uitrekenen. Om eerlijk te zijn ben ik gewoon te lui om dat ding te pakken. Doe het zo wel.
Zonder die kassa tijd had ik dit nooit gekund
Cergorach
@divvid13 maart 2023 21:49
Ik heb ook een aantal jaar op een afdeling kassa gewerkt (Makro) en bij het sollicitatie gesprek werd ook zeker het geld teruggeven behandeld. En ja, zij die goed waren in hoofdrekenen hadden een flink voordeel hierin. Maar ook heel veel mensen niet aangenomen omdat het een drama was of al in hun proeftijd laten gaan. Bij kassa opmaak zag je ook duidelijk, zelfs met een rekenmachine (met bonnetjes), zij die er moeite mee hadden en zij die er snel mee klaar waren...

Wellicht ben je zelfs aangenomen omdat je al goed was met rekenen... ;)
divvid @Cergorach14 maart 2023 10:52
Wellicht ben je zelfs aangenomen omdat je al goed was met rekenen...
nope, kwam daar als zaalwacht. (rommel opruimen dus)
slaay @Gladiator513 maart 2023 20:22
Het geeft mensen die niet schrijfvaardig zijn een kans om bijvoorbeeld zelf brieven te schrijven. Ze kunnen nu aan ChatGPT de gegevens verstrekken die ze in een brief willen hebben staan en ChatGPT maakt vervolgens de brief.

Dat is wat er bedoeld wordt met 'kan bijvoorbeeld teksten schrijven makkelijker maken'.
langestefan @Gladiator513 maart 2023 20:50
Wat is hier het voordeel van? Je typt het dan toch niet zelf?
Waardoor zou een kind hierdoor beter in schrijven worden?
Het is een fantastisch middel om een persoon met dyslexie te helpen rapporten schrijven. Je zet de AI dan niet in als schrijfmiddel, maar als correctie middel. Probeer het zelf maar eens bij ChatGPT, type een tekst express fout en vraag of ChatGPT het wil corrigeren. De tekst komt er dan foutloos uit.
IStealYourGun @Gladiator513 maart 2023 20:25
Het kan voor inspiratie zorgen, als je even niet weet hoe je aan iets begint, kan je de AI een aanzet geven.
Inkjet 13 maart 2023 20:19
Is het niet zo dat ongeveer alle nieuwe ontwikkelingen kansen en bedreigingen opleveren?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Inkjet13 maart 2023 20:21
Ja natuurlijk maar de kans en / of impact zal wel per keer verschillen. De ene nieuwe ontwikkeling is meer "disruptive" dan de andere natuurlijk.
dez11de 13 maart 2023 20:43
Hoe is de rekenmachine een bedreiging?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @dez11de13 maart 2023 20:48
De hedendaagse "grafische" rekenmachine kan een bedreiging zijn doordat je er vaak informatie op kwijt kan welke je uit je hoofd zou moeten kennen tot zelfs complete programma's die wiskundige vraagstukken compleet voor je oplossen zonder dat je hoeft te weten hoe het werkt terwijl het vak wiskunde (o.a.) juist draait om het begrip hoe je een vraagstuk oplost. De rekenmachine zou een hulpmiddel moeten zijn om je te helpen efficient zelf het probleem op te lossen in plaats van dat het een "black box" oplosmiddel is.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 17:52]

IrBaboon79 @Bor13 maart 2023 21:38
Agree, maar gewoon die grafische dingen niet goedkeuren voor de middelbare school lost dat toch heel makkelijk op? In mijn tijd was het of een Casio fx82 of zo’n blauwgele TI30 (dacht ik, is al wat jaren geleden :) )

Geen iPads, laptops, digitaal huiswerk e.d. gewoon lekker ouderwets met de hand - dingen uittekenen of een idee schetsen is belangrijke ervaring; wat betekent een integraal of differentiaal nu eigenlijk en hoe teken je zoiets uit? Hoe loopt een lijn of een curve? Hoe ziet een sinus/cosinus, kubus, kegel, kwadraat, logaritme, Etc…uit? Dat zelf tekenen geeft een enorm inzicht.

Grafisch doe je maar lekker op het Hbo of de Uni (afhankelijk van je richting natuurlijk).
Heb heel de HTS elektro doorlopen met m’n fx82; grafisch ding was soms handig geweest maar nooit noodzakelijk.
langestefan @dez11de13 maart 2023 20:55
Volgens mij wordt er nergens gezegd dat de rekenmachine een 'bedreiging' (van wat?) was. Kinderen gebruiken een grafische rekenmachine onder andere om formules e.d. in op te slaan (was er vroeger zelf ook schuldig aan, was gewoon té makkelijk). Er zit wel een groot verschil tussen de grafische en de normale rekenmachine, die eerste kan veel meer.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @langestefan13 maart 2023 21:24
Volgens mij wordt er nergens gezegd dat de rekenmachine een 'bedreiging' (van wat?) was.
Dat is een oudere discussie die af en toe weer (deels) opnieuw begint. Het is niet voor niets dat scholen voorschrijven welke rekenmachines wel en niet gewenst zijn en dat sommige rekenmachines een examenstand hebben waar scholen hele procedures omheen schrijven. Een voorbeeld: EXAMENSTAND GRAFISCHE REKENMACHINE (GR) TIJDENS WISKUNDE A of B SETS
langestefan @Bor13 maart 2023 21:27
Ik refereer alleen naar de inhoud van het artikel, er wordt nergens gezegd dat de rekenmachine een bedreiging is. Overigens vind ik het allemaal maar zwaar overdreven die regels omtrent de rekenmachine, op de uni heb ik dat ding nooit meer nodig gehad.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @langestefan13 maart 2023 21:28
De rekenmachine wordt direct aangehaald in de bron onder "Volgens Van Huffelen" c.q. "Antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie".
langestefan @Bor13 maart 2023 21:32
Ja, maar het wordt niet neergezet als negatieve ontwikkeling, en specifiek een 'bedreiging'. Dat was mijn antwoord op de originele reactie van @dez11de.
dez11de @langestefan14 maart 2023 11:04
Zie titel.
langestefan @dez11de14 maart 2023 11:06
Die klopt dus niet
FreakGIB 13 maart 2023 21:07
Er zijn echter momenten waarop het gebruik van ChatGPT zeer nuttig kan zijn.
Stel je voor dat je thuis je wiskundehuiswerk maakt en een bepaalde berekening in je boek niet begrijpt. In zo'n scenario kun je de vraag aan ChatGPT stellen en vragen om de uitleg op verschillende manieren te geven.
Het is belangrijk op te merken dat, hoewel ChatGPT begeleiding kan bieden, de berekening toch zelfstandig moet worden uitgevoerd.
Desalniettemin kan de uitleg van ChatGPT verhelderend zijn en bijdragen aan een beter begrip van het betreffende concept.
Roel1966 13 maart 2023 21:59
Ik ben er zelf totaal niet kapot van dat kinderen al zo vroeg bezig zijn met tablets, smartphones, laptops en pc's en dergelijke. Als daar dan ook nog eens zoiets als ChatGPT boven op komt dan leren kinderen eigenlijk niet meer zelf na te denken. Dit kan ook weer leiden tot saaiheid en het dan gezocht gaat worden in de foute dingen te gaan doen.

Denk dat het veel beter is dat kinderen ook leren praktische dingen te doen en met de handen leren werken en dus ook met hun handen leren schrijven. Iets als ChatGPT moet beperkt blijven tot een vorm van digitale encyclopedie zoals b.v. Wiki.
Tejoh 13 maart 2023 22:27
Voordat mensen gaan roepen dat het kabinet of de minister achter de feiten aanloopt, het ministerie heeft in een veel eerder stadium al opdracht gegeven om de risico's en kansen van AI in het onderwijs te onderzoeken.

Dit onderzoek is in september 2022 al afgerond en gepresenteerd.

https://www.onderwijsraad...-intelligente-technologie
MisterData @Tejoh14 maart 2023 11:27
Er is zelfs al in 2019 naar gekeken in opdracht van het ministerie van OCW: https://www.dialogic.nl/w...et-onderwijs-v1.0.116.pdf (inmiddels is AI alweer een stuk verder, maar bijvoorbeeld de verhandeling over het gebruik van data van studenten is nog altijd actueel)
7ven 13 maart 2023 20:08
Vraagje voor de redacteur: "Is dit een zelf geschreven artikel" of is het met AI gegenereerd? (incl. de tikfout) :Y)
Cergorach
@7ven13 maart 2023 20:40
https://gptzero.me/
Your text is likely to be written entirely by a human
Maar dergelijke tools zijn niet feilloos (one way or the other)...
koelpasta
13 maart 2023 20:42
net als rekenmachine
|:( |:( |:( |:( |:(
Verwijderd 13 maart 2023 21:21
Southpark bestede er zelfs aandacht aan :)

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