Gerucht: Dell brengt volgend jaar laptops met Qualcomm-soc uit

Computermaker Dell gaat volgend jaar laptops met Qualcomm-socs uitbrengen. Dat meldt de Taiwanese website UDN. De fabrikant zou met een hele divisie werken met een nog niet aangekondigde soc die als codenaam Oryon heeft.

Het gaat om laptops met de eerste soc die Qualcomm heeft gemaakt op basis van het werk van Nuvia, meldt UDN. Dell zou met de divisie werken aan laptops die begin volgend jaar op de markt moeten verschijnen en die draaien op de Oryon-soc.

Er zijn al jaren laptops met ARM-socs, maar de markt daarvoor lijkt relatief klein. Er zijn modellen van onder meer Lenovo, HP, ASUS, Acer en Samsung met socs van de Amerikaanse processorontwerper. Ook Microsoft werkt met Qualcomm aan socs voor zijn Surface-producten. De Surface Pro 9 heeft naast een Intel-versie ook een ARM-variant.

Het is al langer bekend dat die Oryon-soc dit jaar zou moeten uitkomen. Qualcomm nam Nuvia twee jaar geleden over voor 1,4 miljard dollar. Nuvia is een bedrijf van ex-chipontwerpers van Apple dat werkt aan eigen ARM-cores voor servers. Qualcomm wil Nuvia's ontwerpen vanaf dit jaar gebruiken in zijn eigen Snapdragon-socs voor laptops. Daarmee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met processormakers als Intel, AMD en Apple. Qualcomm maakt al laptop-cpu's, maar die maken gebruik van door ARM ontworpen kernen.