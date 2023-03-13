Gerucht: Dell brengt volgend jaar laptops met Qualcomm-soc uit

Computermaker Dell gaat volgend jaar laptops met Qualcomm-socs uitbrengen. Dat meldt de Taiwanese website UDN. De fabrikant zou met een hele divisie werken met een nog niet aangekondigde soc die als codenaam Oryon heeft.

Het gaat om laptops met de eerste soc die Qualcomm heeft gemaakt op basis van het werk van Nuvia, meldt UDN. Dell zou met de divisie werken aan laptops die begin volgend jaar op de markt moeten verschijnen en die draaien op de Oryon-soc.

Er zijn al jaren laptops met ARM-socs, maar de markt daarvoor lijkt relatief klein. Er zijn modellen van onder meer Lenovo, HP, ASUS, Acer en Samsung met socs van de Amerikaanse processorontwerper. Ook Microsoft werkt met Qualcomm aan socs voor zijn Surface-producten. De Surface Pro 9 heeft naast een Intel-versie ook een ARM-variant.

Het is al langer bekend dat die Oryon-soc dit jaar zou moeten uitkomen. Qualcomm nam Nuvia twee jaar geleden over voor 1,4 miljard dollar. Nuvia is een bedrijf van ex-chipontwerpers van Apple dat werkt aan eigen ARM-cores voor servers. Qualcomm wil Nuvia's ontwerpen vanaf dit jaar gebruiken in zijn eigen Snapdragon-socs voor laptops. Daarmee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met processormakers als Intel, AMD en Apple. Qualcomm maakt al laptop-cpu's, maar die maken gebruik van door ARM ontworpen kernen.

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Surface Pro 9 vs Surface Pro 9

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

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13-03-2023 • 19:43

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Reacties (17)

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Keypunchie 13 maart 2023 19:54
Er zijn al jaren laptops met ARM-socs, maar de markt daarvoor lijkt relatief klein.
Technisch gesproken hebben alle Apple laptops ook ARM-socs, maar ik snap dat dit net iets anders ligt (andere fabrikanten kunnen geen A-series aanschaffen)

Overigens ligt duidelijk wel de toekomst bij ARM: goedkoop, zuinig en meer dan krachtig genoeg.

Verbaas me zelfs nog wel eens over het feit dat “telefoon als laptop” (a la Samsung Dex of net een andere implementatie) nog niet echt is doorgebroken.
Verwijderd @Keypunchie13 maart 2023 20:05
Het draait allemaal om software. Apple heeft dat op orde, Google redelijk en Samsung simpelweg nog niet.

Microsoft heeft daarnaast een enorm probleem. Men koopt Windows omdat men Windows apps wil draaien (anders ga je wel voor een Chromebook of MacBook). En Windows op Arm is het gewoon niet gezien de x86 emulatie niet tof is. Waarom dan ook het risico nemen en dan niet voor een normale x86 laptop gaan.
ochhanz @Verwijderd13 maart 2023 23:50
Waarom dan ook het risico nemen en dan niet voor een normale x86 laptop gaan.
, omdat de emulatie wel beter is geworden over de recente jaren en tegen het punt aan zit dat het werkbaar is (ik bedoel dan ook met printers wat eerst nogal veel problemen gaf). Het voordeel is dat je betere batterijduur krijgt bij WoA laptops(vooral als je bijvoorbeeld veel Office of Teams gebruikt, wat natuurlijk veel gebruikt wordt). Performance is uiteraard nog wel een stuk beter bij Intel (waarschijnlijk maakt Nuvia het verschil wel kleiner).

"As you can see, based on the specs and numbers shared above, the Intel Surface Pro 9 handily beats the ARM Surface Pro 9 in all performance tests. The only advantage the SQ3 Surface Pro 9 has is with battery life, and it is a significant difference at about 1.5 hours."
https://www.tomsguide.com...this-is-a-huge-difference
Coolstart @Keypunchie13 maart 2023 20:12
Idd Qualcom bouwt ook soc’s op de ARMv8-A-architectuur. Dus technisch gezien bestaan die al even.

De M1 was een schot in de roos voor Apple en merken zoals Dell willen natuurlijk ook heel graag zo’n mobiele soc’s die veel rekenkracht kunnen bieden voor weinig energiegebruik. Langere accuduur, kleinere of passieve koeling, meer ruimte voor andere zaken zoals speakers of travel voor je toestenbord etc.

In zeker zin voelen bedrijven zoals Dell zich wat gehandicapt omdat ze vasthangen aan een minder efficiënte X86 architectuur. Een ARM alternatief in combinatie met een ARM windows (zonder limitaties) zou een hele verbetering zijn.

Ik vraag me vooral af hoe Intel en AMD hier gaan op inspelen want plots ligt de markt open voor concurrenten.
Verbaas me zelfs nog wel eens over het feit dat “telefoon als laptop”
Dat komt waarschijnlijk omdat Microsoft geen mobiel besturingssysteem heeft. Zodra ze Android apps native ondersteunen en devs met twee klikken apps kunnen aanbieden in de Microsoft mobile store kan dat misschien wel.

Misschien ziet Microsof hier een 2de kans om zich te positioneren met een Mobile OS zoals iOs en Android. Geen idee maar volgens mij bestaat de kans.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 28 juli 2024 11:47]

_Pussycat_ @Coolstart14 maart 2023 13:19
In zeker zin voelen bedrijven zoals Dell zich wat gehandicapt omdat ze vasthangen aan een minder efficiënte X86 architectuur. Een ARM alternatief in combinatie met een ARM windows (zonder limitaties) zou een hele verbetering zijn.
Maar Dell weigert AMD ooit te gebruiken, terwijl die vaak veel efficiënter waren (op moment is het verschil geloof ik niet zo groot). Schijnbaar was dat dus meestal niet belangrijk.
i-chat @Keypunchie13 maart 2023 22:16
Technisch gezien heb je gelijk, sinds de M1 zijn alle apple laptops en desktops ARM, maar: A: apple is helemaal niet zo ongelofelijk groot op de non-telefoon markt, B: voor wie geen apple is is zijn er enkele chromebooks en misschien anderhalve windeows meukbook maar die alternatieven kun je eigenlijk geen van alle serieus noemen: 1: omdat het geen serieuze operatingsystems bevatten, 2: omdat de optimalisatie doorgaans zo slecht is dat je ze simpelweg niet met appels kunt vergelijken.

en nu dan ook met Dell, Die hebben helemaal geen eigen software-divisie en dus zullen ze moeten vertrouwen op 3rd-party software waardoor hun laptops NOOIT de integratie gaan krijgen die apple wel kon realiseren. De enige reden namelijk waarom de M1 overgang zo goed ging was namelijk dat apple zijn software ontwikkelaars zo klem heeft in de tang dat de vraag of porten naar m1 (dus arm) simpelweg een kwestie was van tijd.

het voelt allemaal eigenlijk een beetje alsof apple destijds voor elkaar heeft gekregen wat MS nooit is gelukt, en waardoor MS ook nooit die transitiestap kan verplichten die apple wel kon.. anders gezegd, alle MacOS apps draaien feitelijk zo'n beetje in het Apple equivalent van het .NET framework. Zou dat ook bij windows zijn geweest dan had MS simpelweg dat framework kunne porten naar ARM. en hadden ze vervolgens tegen de app-makers gezegt.... dit is nu windows en als je klanten wilt behouden zul je tegen deze nieuwe .net-versie moeten testen (en debuggen) have a nice one... bye.


vervolgens kom je met het punt of telefoons geschikt zijn als desktop. en ik raad je sterk aan een apple ipad air m1 eens te vergelijken met een aple macbook air m1 draai bijvoorbeeld eens een paar browsertest op beide en je zult zien hoeveel (precies dezelfde chip) te lijden heeft aan een lager powerbudget, minder effectieve koeling etc. en dan is een ipad uiteindelijk gemiddeld nog 2x groter dan je reguliere telefoon.

voorlopig kun je dus nog wel stellen dat het formaat, een desktop-performance simpelweg nog in de weg staat. Hoe leuke en niche het dus ook moge lijken, een GSM is simpelweg (nog) geen desktopkiller

als ik dan kijk naar de opmerkingen van @Coolstart dan denk ik dat MS dat eigenlijk al eens heeft geprobeert met windows RT. we hebben daarbij gezien dat de windows 8 (store) apps eigenlijk op geen enkel vlak voldoende waren om een realistische conurent te worden voor de andere spelers in de markt. en ook nu zie je wederom bij apple hoe het eigenlijk niet werkt... kijk voor de grap dan nogmaals naar de verschillen tussen de ipad air m1 en de macbook air m1... Zelfs als je het powerbudget buiten beschouwing laat en die performance hit voor lief neemt... raad ik iedereen aan om eens een ipad als laptop in te zetten. dat werkt in heel veel gevallen echt wel aardig, maar in veel andere gevallen ook gewoon helmaal NIET. iOS apps (of moet ik ipadOS apps zeggen) zijn simpelweg geen desktop-apps en de gebruiks-ervaring is eigenlijk helemaal niet an- par met de desktop... en dat terwijl beide platforms op dezelfde hardware draaien en er dus geen enkele (technische) reden meer is voor ontwikkelaars om niet gewoon de desktop-app touch-friendly te maken en die versie te releasen.

of vergelijk de android of chromOS (web) versies van MS office eens met die in windows.

wil dell hun arm laptops tot een succes maken dan zou ik ze bijna smeken om eens ECHT op een profesionele manier (zoals je dat van dell mag verwachten) in te zetten op een linux desktop. om support staff op te leiden die in staat is om gebruiker feiloos door de migratie-leercurve te helpen, om te investeren in een bid waarin MS office volledig compatible in een een snapstore image draait inclusief compatibiliteits garanties (vanuit dell), of om bijvoorbeeld colabora zo enorm te steunen dat deze LibreOffice fork, op een aantal punten substantieel verbeterd wordt: bijvoorbeld samenwerken dmv desktop-versies (in plaats van web-only) of het standaard aanbieden van features zoals languagetool pro. als onderdeel van je aankoop (licenties).

[Reactie gewijzigd door i-chat op 28 juli 2024 11:47]

Keypunchie @i-chat13 maart 2023 23:07
Met zoveel woorden is wat je zegt in de kern: de OS'en zijn niet toereikend.

Want dat is echt zo'n beetje het enige verschil tussen een iPad + toetsenbord en een Macbook Air. En dat gaat blijkbaar ook op voor Windows RT.

Maar dat is niet het probleem van de chip/rekenkracht. De huidige implementaties hebben beperkingen, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is om de CPU/SoC van een telefoon als de "compute" voor een volwaardig OS te gebruiken.

Want Apple Silicon heeft dat al bewezen: Apple Silicon *heeft* namelijk die stap van 'mobiel' naar 'laptop/deskop' al gemaakt.

(Zelfde geld natuurlijk voor Cloud. Op dit moment is er een mooie beweging gaande waarbij compute loads op Cloud van x86 naar ARM instances worden geschoven. Scheelt bakken met geld. Heb je je Cloud landschap al in hoge mate gecontaineriseerd? Gaan met die banaan, zou ik zeggen!)
brabbelaar @i-chat14 maart 2023 08:53
De kern van het succes van Apples transitie lijkt me toch wel: snellere processoren, fantastische emulatie.

Apple is normaal erg duur, maar toen de M1 Air uitkwam voor 1100 euro of iets van die orde was er weinig concurrentie op prijs - prestatie en kwaliteit. Dus iedereen was dolenthousiast. De reviews WoA-hardware zijn altijd matig. Want de prestatie valt tegen.
SPee @i-chat14 maart 2023 12:08
alle MacOS apps draaien feitelijk zo'n beetje in het Apple equivalent van het .NET framework. Zou dat ook bij windows zijn geweest dan had MS simpelweg dat framework kunne porten naar ARM. en hadden ze vervolgens tegen de app-makers gezegt.... dit is nu windows en als je klanten wilt behouden zul je tegen deze nieuwe .net-versie moeten testen (en debuggen) have a nice one... bye.
MS had dat met hun eerste ARM versie moeten doen. Aangeven dat enkel het .NET framework wordt ondersteund (op alle versies) en dan zou met tijd een deel van de fabrikanten zijn overgegaan. Dus geen emulatie oid.
Alleen MS gaat veel uit van hun backwards compatibiliteit, waardoor dit niet is gedaan.
Apple is wat dat betreft daar harder in.

Maak een speciale versie voor die backwards compatibiliteit en maak een nieuwe moderne Windows. Niet iedereen heeft het oude nog nodig.
RobertPeterson 13 maart 2023 20:41
Meh, x86 wordt al jaren als een bedreigde architectuur gezien, maar ze verliezen geen aandeel. Dit komt ook omdat Windows zakelijk veel wordt gebruikt en daar moet het gewoon werken. Ook voor gamen is ARM nog totaal geen alternatief.

Hoe goed Apple silicon ook is, op heel veel vakgebieden draait heel wat software gewoon nog niet goed. Op heel veel vakgebieden ook wel, juist in de sectoren waar macbook het goed doen is de optimalisatie goed.

Ik verwacht dat er steeds meer naar een goede translation/compatibility layer wordt gezien zoals bijvoorbeeld Wine. Wanneer dit klopt kan ARM inderdaad grond maken. Maar het is en blijft nu het kip en het ei verhaal voor Windows.
Keypunchie @RobertPeterson13 maart 2023 23:17
x86 verliest misschien geen marktaandeel, maar laptops/desktops zitten wel al jaren in een neergaande lijn (met een kleine opleving tijdens Corona, vanwege vervroegde investeringen).

Heel veel mensen schaffen geen laptop/desktop meer aan, omdat hun telefoon/tablet wel voldoet.

En een compatibility layer is inderdaad iets voor Windows. Maar vergeet niet dat x86 nog op een andere plek groot is: Cloud computing. En daar zie je een enorme bedreiging, die samenhangt met zogenaamde "cloud native" technologien: app containerisatie.

(Heel kort gezegd: in plaats van een virtuele server, worden nu applicaties gevirtualiseerd, wat betekent dat net zoals een server van de onderliggende hardware ontkoppeld werd, dat de applicatie van de onderliggende server ontkoppeld wordt)

Vrij makkelijk is het nu mogelijk om met wat klikken van de knop, je hele applicatie-landschap van x86 compute instances naar ARM instances te gaan. En dit gebeurt ook (want kostenbesparend).

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 28 juli 2024 11:47]

RobertPeterson @Keypunchie13 maart 2023 23:24
maar laptops/desktops zitten wel al jaren in een neergaande lijn (met een kleine opleving tijdens Corona, vanwege vervroegde investeringen).
Ik kan me niet echt vinden in deze conclusie, waaruit blijkt dat laptops in een neerwaartse spiraal zitten?

Volgens Statista is juist het tegenovergestelde aan de hand en worden er zo'n 100 miljoen laptops meer verkocht als bijvoorbeeld in 2018

https://www.statista.com/...-laptops-and-desktop-pcs/

Klopt appvirtualisatie is een groeiend iets, maar ik ken nog geen clouddienst die haar software op ARM virtualiseert? Jij wel? Voorzover ik weer worden Azure, Office365 etc gewoon op x86 gehost in bijvoorbeeld middenmeer.

En virtualisatie is natuurlijk een soort van compatibiliteitlayer, je zorgt ervoor dat je applicaties makkelijk op een andere architectuur draait.
Keypunchie @RobertPeterson13 maart 2023 23:41
Klopt appvirtualisatie is een groeiend iets, maar ik ken nog geen clouddienst die haar software op ARM virtualiseert?
Dit baseer ik momenteel op anecdata, dus ik kan dit niet met publieke bronnen onderbouwen.

Maar het zou mij verbazen als over 10 jaar x86 nog steeds de grootste architectuur voor gecontaineriseerde app-loads is. Daarvoor is de energiezuinigheid van ARM gewoon onovertroffen. En het gemak van een migratie naar ARM te makkelijk.

Ik zie nu al vrij vaak dat het alleen maar een kwestie is van container bouwen met vinkje "ARM" aan en vervolgens het node-type ARM als target selecteren in EKS. Deployen. Klaar.

(Ja, het kost meestal *net* iets meer moeite dan dat, maar de besparingen zijn significant genoeg om het het waard te maken).

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 28 juli 2024 11:47]

RobertPeterson @Keypunchie13 maart 2023 23:49
Interessante ontwikkeling zou mooi zijn als servers wat zuiniger draaien. Volgens mij is dat voor iedereen goed!

2 Vrienden van mij werken bij Microsoft op het datacenter als emergency engineers (geloof ik, kan ook net anders heten daar) Moet echt ongeloofelijk zijn hoeveel stroom dat daar neemt.

Maar x86 in consumenten hardware zie ik niet snel weggaan. Bijv SolidWorks, Photoshop(al draait die wel native op Apple Silicon) etc zul je niet snel virtualiseren en houd je toch liever geinstalleerd op je laptopje

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 28 juli 2024 11:47]

Ferdinand Oeinck 13 maart 2023 21:56
Als die Oryon Dell laptop net zo snel en zuinig is als Win11 met Parallels op een m1 dan koop ik hem gelijk.

Parallels is een leuk speeltje maar heeft toch (o.a. door Apple) beperkingen. Zo ondersteunt de m1 geen ARMv8 PMUv3 hardware counters maar heeft Apple een eigen PMU ontwerp. Daar merkt een gewone Windows gebruiker weinig van. Maar als je de ARM64 versie van Visual Studio 17.5 gebruikt, dat native draait op de m1 kom je er al snel achter dat de 'Diagnostic Tools' niet werken. De m1 hardware profiler wordt niet ondersteunt door Windows 11 on ARM.

Ook ondersteunt de Apple Hypervisor geen 'nested' VM's.

Voor een ontwikkelaar is derhalve de m1 (of m2) met Parallels niet optimaal en kan de Oryon Dell wellicht een verschil maken.
Roel1966 13 maart 2023 22:20
Wanneer ik dit zo allemaal bekijk qua ontwikkelingen dan denk ik toch dat voor een deel ook commercie een rol erin mee speelt. Kijk ik b.v. naar de Microsoft Surface RT series is het deels misgelopen doordat de appstore niet op gang kwam. Mede was daarbij de oorzaak dat zowel de Apple store als Android store meer konden bieden en het dus wonnen van de Microsoft Store. Misschien was het anders gelopen als alle 3 tegelijkertijd van start waren gegaan en dan iets als een Surface RT wel een succes was geworden.

Je ziet nu b.v. dat het Apple wel gelukt is met hun M1 en M2 sock's werkend te krijgen, ten dele ook wel omdat alles 'binnenshuis' ontwikkelt is. Daarbij genomen dat de Apple appstore al heel uitgebreid is en dat ook in hun voordeel heeft gewerkt. En tja ook na de 2de poging van Microsoft met hun Surface Pro X is het weer niet gelukt.

Vind het zelf dan ook best wel jammer want ARM heeft best wel vele voordelen vooral qua verbruik, koeling en noem maar op. Als je alleen al kijkt naar de kracht van een simpele smartphone die je in principe nu al als volwaardige pc gebruiken kan.
kdekker 14 maart 2023 08:20
Het is wel grappig dat Dell als soort van early adopter met ARM aan de slag wilt gaan. Met AMD hebben ze jaren niet willen werken o.a. agv de invloed van Intel. Kennelijk staat Intel (en AMD ook?) daar nu anders in?

Een chip/platform is een ding, adoptie door alle andere (nu vaak Windows/x86) software huizen is dan ook nodig. Voor heel veel kleine apps en programma's gaat dat nooit komen, omdat bij die bedrijven er geen voordeel aan zit (maar alleen nadelen, nl tijd, geld, ondersteuning). Ik weet dat er ARM (of zelfs RISC) 'gelovers' zijn dat er een doorbraak gaat komen. Ik zie dat zelf niet zo zitten. Daarvoor is (native) platform support een te kostbare zaak voor een softwareontwikkelaar.

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