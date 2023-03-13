Gerucht: Dell brengt volgend jaar laptops met Qualcomm-soc uit

Technisch gezien heb je gelijk, sinds de M1 zijn alle apple laptops en desktops ARM, maar: A: apple is helemaal niet zo ongelofelijk groot op de non-telefoon markt, B: voor wie geen apple is is zijn er enkele chromebooks en misschien anderhalve windeows meukbook maar die alternatieven kun je eigenlijk geen van alle serieus noemen: 1: omdat het geen serieuze operatingsystems bevatten, 2: omdat de optimalisatie doorgaans zo slecht is dat je ze simpelweg niet met appels kunt vergelijken.
en nu dan ook met Dell, Die hebben helemaal geen eigen software-divisie en dus zullen ze moeten vertrouwen op 3rd-party software waardoor hun laptops NOOIT de integratie gaan krijgen die apple wel kon realiseren. De enige reden namelijk waarom de M1 overgang zo goed ging was namelijk dat apple zijn software ontwikkelaars zo klem heeft in de tang dat de vraag of porten naar m1 (dus arm) simpelweg een kwestie was van tijd.
het voelt allemaal eigenlijk een beetje alsof apple destijds voor elkaar heeft gekregen wat MS nooit is gelukt, en waardoor MS ook nooit die transitiestap kan verplichten die apple wel kon.. anders gezegd, alle MacOS apps draaien feitelijk zo'n beetje in het Apple equivalent van het .NET framework. Zou dat ook bij windows zijn geweest dan had MS simpelweg dat framework kunne porten naar ARM. en hadden ze vervolgens tegen de app-makers gezegt.... dit is nu windows en als je klanten wilt behouden zul je tegen deze nieuwe .net-versie moeten testen (en debuggen) have a nice one... bye.
vervolgens kom je met het punt of telefoons geschikt zijn als desktop. en ik raad je sterk aan een apple ipad air m1 eens te vergelijken met een aple macbook air m1 draai bijvoorbeeld eens een paar browsertest op beide en je zult zien hoeveel (precies dezelfde chip) te lijden heeft aan een lager powerbudget, minder effectieve koeling etc. en dan is een ipad uiteindelijk gemiddeld nog 2x groter dan je reguliere telefoon.
voorlopig kun je dus nog wel stellen dat het formaat, een desktop-performance simpelweg nog in de weg staat. Hoe leuke en niche het dus ook moge lijken, een GSM is simpelweg (nog) geen desktopkiller
als ik dan kijk naar de opmerkingen van @Coolstart
dan denk ik dat MS dat eigenlijk al eens heeft geprobeert met windows RT. we hebben daarbij gezien dat de windows 8 (store) apps eigenlijk op geen enkel vlak voldoende waren om een realistische conurent te worden voor de andere spelers in de markt. en ook nu zie je wederom bij apple hoe het eigenlijk niet werkt... kijk voor de grap dan nogmaals naar de verschillen tussen de ipad air m1 en de macbook air m1... Zelfs als je het powerbudget buiten beschouwing laat en die performance hit voor lief neemt... raad ik iedereen aan om eens een ipad als laptop in te zetten. dat werkt in heel veel gevallen echt wel aardig, maar in veel andere gevallen ook gewoon helmaal NIET. iOS apps (of moet ik ipadOS apps zeggen) zijn simpelweg geen desktop-apps en de gebruiks-ervaring is eigenlijk helemaal niet an- par met de desktop... en dat terwijl beide platforms op dezelfde hardware draaien en er dus geen enkele (technische) reden meer is voor ontwikkelaars om niet gewoon de desktop-app touch-friendly te maken en die versie te releasen.
of vergelijk de android of chromOS (web) versies van MS office eens met die in windows.
wil dell hun arm laptops tot een succes maken dan zou ik ze bijna smeken om eens ECHT op een profesionele manier (zoals je dat van dell mag verwachten) in te zetten op een linux desktop. om support staff op te leiden die in staat is om gebruiker feiloos door de migratie-leercurve te helpen, om te investeren in een bid waarin MS office volledig compatible in een een snapstore image draait inclusief compatibiliteits garanties (vanuit dell), of om bijvoorbeeld colabora zo enorm te steunen dat deze LibreOffice fork, op een aantal punten substantieel verbeterd wordt: bijvoorbeld samenwerken dmv desktop-versies (in plaats van web-only) of het standaard aanbieden van features zoals languagetool pro. als onderdeel van je aankoop (licenties).
[Reactie gewijzigd door i-chat op 28 juli 2024 11:47]