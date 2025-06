Gerucht: Qualcomm werkt aan pc-cpu met twaalf cores onder codenaam Hamoa

Qualcomm werkt naar verluidt aan een 'veelbelovende' desktop- of laptop-cpu met twaalf cores op basis van Nuvias Phoenix-ontwerp. De chipset zou in 2024 op de markt komen en zou geheugen- en cacheconfiguraties hanteren die vergelijkbaar zijn met die van de Apple M1-soc.

De Snapdragon-maker werkt volgens leaker Kuba Wojciechowski aan de desktop-cpu met de codenaam Hamoa, wat de doorgaans goed geïnformeerde WinFuture-journalist Roland Quandt bevestigt. Het zou gaan om een chipset bestaande uit acht prestatiecores en vier energiezuinige kernen. Er zou daarnaast ondersteuning voor dgpu's aanwezig zijn. Overigens liet Qualcomm in 2021 zelf al weten aan een M1-concurrent te werken, al bleef het sindsdien stil rondom de toetreding tot de pc-markt.

Dat heeft naar verluidt te maken met de overname van Nuvia, een chipontwerper met meerdere ex-Apple-medewerkers in topposities. Qualcomm werd namelijk recentelijk voor de rechter gesleept door Arm; door Nuvia over te nemen zou Qualcomm informatie in handen krijgen over Arms chipontwerp, wat eerdere licentieovereenkomsten zou schenden.

