Sony: Final Fantasy XVI blijft zes maanden PlayStation 5-exclusief - update

Sony laat in een trailer weten dat Final Fantasy XVI zes maanden exclusief voor de PlayStation 5 beschikbaar zal zijn na de release in de zomer van 2023. Uit dezelfde trailer blijkt dat Forspoken twee jaar exclusief voor die console blijft.

In beide gevallen noemt Sony de games 'PS5 Exclusive', maar laat in het midden of hiermee ook de pc-versies van de betreffende spellen voor de vermelde periodes zijn uitgesloten. Het is in het geval van Final Fantasy XVI en Forspoken respectievelijk gedurende de zes maanden en twee jaar wel zeker dat deze games niet voor andere consoles uit zullen komen.

De bewoording van de aanduiding van de exclusiviteitsperiode roept vragen op; PlayStation Studios-hoofd Hermen Hulst liet eerder weten dat er 'tenminste een jaar tussen de release van een game op de PlayStation en de daaropvolgende release voor het pc-platform zit'. Dat zou in het geval van Final Fantasy XVI niet kloppen, mits PS5 Exclusive een release op de pc niet uitsluit.

In het geval van Square Enix' Forspoken werd er in eerder promotiemateriaal en op de officiële website gesproken over console-exclusiviteit, waardoor een pc-versie niet nadrukkelijk uitgesloten werd. Nu zegt Sony dat de game PS5-exclusief blijft to 23 januari 2025, wat geïnterpreteerd zou kunnen worden als dat de game twee jaar na de oorspronkelijke release pas voor de pc uitkomt. Overigens wordt er op de verscheidene productpagina's van Forspoken nog steeds gesproken over een pc-releasedatum van 24 januari 2023, gelijktijdig met de PS5-release. Sony heeft nog niet gereageerd op vragen van Tweakers over de details rondom PS5-exclusiveit.

Update, 11.55 uur: Er zijn enkele bronnen toegevoegd die opheldering lijken te geven over de releasedatum van de pc-versie van Forspoken. Met dank aan ASNNetworks.