Pc-ports van PlayStation-games komen op zijn vroegst een jaar na PS-release uit

Er zit voortaan 'ten minste een jaar' tussen de release van games voor PlayStation-consoles en een eventuele port naar de pc. Dit geldt niet voor liveservice- games; dergelijke spellen moeten gelijktijdig op alle platformen uitkomen.

PlayStation Studios-hoofd Hermen Hulst zegt in een interview met Julien Chièze: "Vanaf nu denk ik dat er tenminste een jaar tussen de release van een game op de PlayStation en de daaropvolgende release voor het pc-platform zit." Liveservicegames die gedurende een langere periode na de release nog van nieuwe content worden voorzien, zijn een uitzondering: "Liveservicegames zijn van een andere aard omdat deze spellen een stevige community moeten hebben en meteen actieve betrokkenheid moeten creëren wanneer ze live gaan. In dat geval komen dergelijke projecten gelijktijdig voor de pc en PlayStation-consoles uit", aldus Hulst.

Sony liet eerder weten dat vanaf 2025 grofweg de helft van al zijn first party-games ook voor de pc en smartphones moeten uitkomen. In een interview met Axios stelt dezelfde PlayStation-topman: "Veel van onze grote teams zijn de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. [Het uitbrengen van PlayStation-games voor de pc] maakt het mogelijk om extra veel te investeren in hun projecten."

Tot dusver zijn er slechts enkele PlayStation Studios-titels die oorspronkelijk voor de PlayStation 4 werden gemaakt, maar later voor de pc werden uitgebracht. Vooralsnog zijn er geen mobiele games uitgebracht onder PlayStation Studios, al is Sony volgens Hulst van plan om 'interne mogelijkheden' voor het maken van mobiele games uit te breiden. Daarnaast verwijst de Nederlander naar externe partners en de eerste aankoop van een studio voor de deze zomer opgerichte PlayStation Studios Mobile Division.

God of War
Onder meer God of War, Horizon: Zero Dawn, Spider-Man en Days Gone werden naar de pc geport

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 05-10-2022 12:03
118 • submitter: Verwijderd

05-10-2022 • 12:03

118

Submitter: Verwijderd

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Reacties (118)

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lordawesome 5 oktober 2022 12:18
Vreemd dat Sony niet zoals Microsoft kiest voor een gelijktijdige release op zowel de console als de pc. Misschien heeft Sony nog niet de knowhow in huis om dat te realiseren.
Verwijderd @lordawesome5 oktober 2022 12:23
Die know how is er zeker wel. Ze hebben kort geleden nixxes overgenomen. Die staan bekend om de goede pc ports. Microsoft heeft gewoon een andere strategie. Voor hun maakt het niet uit of ze op Windows (ook Microsoft) of Xbox gamen. Sony wil uiteraard de spelers zoveel mogelijk op hun eigen platform houden.
Muna34 @Verwijderd5 oktober 2022 13:23
En vergeet niet dat de PS5 op architectuur niveau deze generatie ook vrijwel gelijk staat aan die van de moderne PC. Porten van de game zal dus makkelijker zijn. Dit was ook de reden waarom PS3 games moeilijker te poorten waren.

Ik denk, aside van de PS5 graphics api er weinig "vreemds" is aan architectuur waar developers rekening mee moeten houden. Nu ben ik uiteraard geen game developer, wel een programmeur, dus lijkt mij dat dit vandaag de dag ook een stuk makkelijker moet zijn. Ook gezien de rijke engines die poorten makkelijker maken.
Rexus @Muna345 oktober 2022 13:31
Zelf denk ik dan weer dat dit niet een technisch maar commercieel besluit is.

De marge PS5 games is waarschijnlijk hoger, deels om de relatief lage winst (als die er al is) op de console te compenseren.
Nyarlathotep @Rexus5 oktober 2022 13:43
Vergeet piraterij niet. Op de PC nog steeds een probleem. Op de PS5 (voor zo ver ik weet) nog steeds niet mogelijk.
!mark @Nyarlathotep5 oktober 2022 14:05
Wellicht dat het is omdat zowel ikzelf als mijn vriendenkring ouder zijn geworden, maar ik ken echt niemand meer die sinds dat Steam de defacto standaard is geworden op de PC nog games illegaal download.

De man achter Steam zei het ruim 10 jaar geleden al, zorg voor een goede dienstverlening en buiten een kleine groep die het echt niet kan betalen (waar je dus hoe dan ook geen omzet op zou genereren) en de massa zal voor de legale optie kiezen. Zeker sinds dat je op Steam spellen tot en met 2 uur spelen kosteloos kunt inleveren is het laatste argument voor piraterij - eerst proberen voor je wat koopt - ook vervallen.
nullbyte @!mark5 oktober 2022 15:33
Dan ken je er nu 1. Al heb ik 300+ games in mijn Steam account. Ik download deze PS poort PC games op Spider-Man na vrijwel allemaal illegaal. Waarom? Ik heb er al dik voor betaald op de PS en weiger dit nogmaals te doen. Ik heb te weinig op de de bankrekening en Sony te veel. Verder bevalt het bedrijf Sony me niet echt meer, ze hebben in mijn optiek een groot imago probleem. En voeren zaken door die ik persoonlijk als "anti-consumer" beschouw.

Verder wil ik ze vaak enkel even testen waarna ik ze dan waarschijnlijk weer neerleg, been there done that. Beste zou zijn om ze direct op Steam bij release uit te brengen, heb ik die Playstation 5 ook niet meer nodig waar het gros van de games die ik al had overigens ook op 60 fps draait. Weer een reden die een PC game minder interessant maakt als je al een PS5 hebt.

Verder download ik zat illegale PC games, meestal puur om eventueel langer dan 2 uur te reviewen. Als iets me echt bevalt koop ik de game altijd, al dan niet in een Steam Sale.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 06:19]

Armselig @nullbyte5 oktober 2022 20:51
Verder download ik zat illegale PC games, meestal puur om eventueel langer dan 2 uur te reviewen. Als iets me echt bevalt koop ik de game altijd, al dan niet in een Steam Sale.
Ik probeer je niet van het downloaden af te praten ofzo, moet je lekker zelf weten maar tegenwoordig heb je echt geen excuus meer om games te downloaden om te eh... reviewen *kuch*. Had je me dat eind jaren 90 / begin jaren 2000 verteld dan had ik je geloofd. Vroeger was je afhankelijk van gamemagazines, daar stonden dan hopelijk de games in die je interessant vond, met screenshots en als je geluk had zat er een demo disc bij met trailers en demo's. Anno 2022 open je een steam of youtube pagina en daar kan je alles vinden van screenshots tot gameplay/review filmpjes en links naar websites van de game zelf.

De enige reden die ik kan bedenken wat downloaden nog rechtvaardigd is als je misschien zo iemand bent die echt de game even moet spelen om te weten of het wat is. Maar dan ook alleen als er geen demo beschikbaar is. Dat je er dan vervolgens maar liefst twee uur voor nodig hebt vind ik vrij lang eerlijk gezegd en wel heel specifiek. Is één uur te kort? Drie uur te lang? :P
Waarom? Ik heb er al dik voor betaald op de PS en weiger dit nogmaals te doen.
Kleutergedrag, wacht dan op de PC port. Je geeft zelf al aan dat je de PS5 liever kwijt dan rijk bent, het is jouw eigen keus dat je niet kan of wil wachten. Ik zie tegenwoordig vaak de afkorting FOMO langskomen, denk dat dat op jou wel van toepassing is. Is de port er nog niet dan is tweedehands misschien een optie, of een actie/aanbieding. Nieuwe (console) releases worden tegenwoordig vrij snel tweedehands aangeboden, ook de toppers. Da's sneller dan wachten op een PC port.
nullbyte @Armselig6 oktober 2022 09:17
Alles geëvalueerd, maar denied. Ik ga gewoon door met het schenden van het auteursrecht als dat mij uitkomt.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 23 juli 2024 06:19]

Armselig @nullbyte6 oktober 2022 22:20
Heh.. "denied". Stoere jongen ben jij of niet? Je maakt je naam in ieder geval waar. Ik bespeur ook wel een beetje een geval van superioriteitscomplex. Maar helemaal prima, zoals ik al zei probeerde ik je niet te overtuigen om ermee te stoppen. Piratenhoedje weer op en ik wens je een behouden vaart.
Travelan @Nyarlathotep5 oktober 2022 13:50
kwestie van dagen voor dat ook gaat gebeuren: nieuws: Mod-ontwikkelaar publiceert beperkte jailbreak voor PlayStation 5-con...
Joeri.Bijlsma @Travelan5 oktober 2022 14:01
ja, een kleine 1000+ dagen.
Travelan @Joeri.Bijlsma5 oktober 2022 14:03
We zullen zien. Gok dat de eerste backup dit jaar nog gespeeld gaat worden.
phray @Travelan5 oktober 2022 17:19
En dan patchen ze het en kan je geen nieuwe spellen meer spelen zonder te updaten. We zitten niet meer in de tijd van simpele modchips en r4 kaartjes.
JakkoFourEyes @Nyarlathotep5 oktober 2022 15:56
Misschien zeg ik iets heel doms, maar wat lost het uitbrengen van de game op PC een jaar na de release op qua piraterij? Piraterij is dan niet ineens verdwenen ofzo.
Bulls @JakkoFourEyes5 oktober 2022 20:19
Omdat dan de meeste omzet wel gehaald is.
JakkoFourEyes @Bulls5 oktober 2022 20:29
Ja, maar zou dat minder zijn als er een gelijktijdige release is dan? De PS5 versie verkoopt wel door.
Raven57 @JakkoFourEyes6 oktober 2022 11:03
Raar dat je die logica hier niet van in ziet. Sony wil Playstations verkopen, als je onmiddellijk een release ook gaat uit brengen op PC is uw exclusiviteit weg en hebben mensen geen reden om nog Playstations te kopen.
Een jaar na de release is de verkoop op Playstation grotendeels stil gevallen en kunnen ze geld verdienen aan de pc port.
Voor Microsoft (Xbox) is dat natuurlijk anders alle game pc's draaien op hun software.
JakkoFourEyes @Raven576 oktober 2022 21:07
Nouja, genoeg redenen om een Playstation te kopen zonder exclusiviteit hoor. Zelfs met de huidige scalper prijzen is een PS5 (volgens mij) nog redelijk goedkoop in vergelijking met een degelijke gaming PC. Al helemaal voor de mensen die gewoon alleen een game willen spelen zonder de poespas van een PC

Ik snap dat argument verder opzich wel hoor, maar ik snap nog steeds de link met piraterij niet zo dat ze het daarom niet op de PC uitbrengen

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 23 juli 2024 06:19]

MGsubbie @Muna345 oktober 2022 13:40
En vergeet niet dat de PS5 op architectuur niveau deze generatie ook vrijwel gelijk staat aan die van de moderne PC. Porten van de game zal dus makkelijker zijn.
Ik zou daar niet al te zeker over zijn. Porten van games die niet op PS4 uitkwamen zal heel wat moeilijker zijn dan cross-gen of PS4 exclusives. Zeker om ze vlot te doen draaien voor een grote hoeveelheid van PC gamers.

PS5 heeft één geheugenpoel voor zowel CPU als GPU. Die heel snel kan gevuld worden met hun custom SSD + IO chip. Op PC heb je je systeemgeheugen voor je CPU, en VRAM voor je GPU. Dat zijn twee geheugenpoelens die gevuld moeten worden. Daarbovenop is er actief communicatie tussen de twee, en zal heel wat data via de PCIe bus heen en weer gestuurd moeten worden. En zonder DirectStorage is het ook nog eens de CPU die verantwoordelijk is voor data streaming en decompressie.

Deze video die Spider-Man op een PC die gelijkwaardig aan PS5 zou moeten zijn draait, laat zien hoe het al moeilijk is voor een game die op PS4 begon : https://youtu.be/tL2jQaZvQGw?t=259

Ik ben er redelijk zeker van dat de combinatie van DirectStorage via RTX IO en AMD's equivalent met PCIe 5.0 NVMe SSD's en PCIe 4.0 x16 voor de GPU al deze problemen zal kunnen overkomen. Maar als je games daar gebruik van moeten maken, laat je een hele hoop PC gamers achter.
Caayn @MGsubbie5 oktober 2022 13:52
Deze video die Spider-Man op een PC die gelijkwaardig aan PS5 zou moeten zijn draait, laat zien hoe het al moeilijk is voor een game die op PS4 begon :
Die video is al op diverse plekken volledig ontkracht. Zijn PC vertoond gek gedrag en is, ondanks zijn claims, niet gelijkwaardig aan een PS5. Al is het maar door de vreemde CPU keuze met o.a. hoge inter-ccx latency. NXgamer is meer een kwakzalver, die regelmatig verkeerde conclusies trekt, dan iemand met echt verstand van de materie.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 06:19]

MGsubbie @Caayn5 oktober 2022 13:59
Het zware CPU gebruik is zeker bevestigd. Is er een video ofzo die die van NX gamer tegenspreekt? Ben zeer geïnteresseerd daarin.
batjes @MGsubbie6 oktober 2022 13:10
Wat is zwaar? Op mijn 1700X verbruikt het ~60-80% met af en toe wat uitschieters naar de 90% van mijn CPU. Die ondertussen antieke CPU draait het prima. Het is wel 1 van de eerste games (welke ik speel) die consistent zo'n hoge load heeft.
Travelan @MGsubbie5 oktober 2022 13:53
Die vergelijking tussen PS4 en PC is niet helemaal eerlijk, het zijn 2 verschillende games. Op PC is het de remaster die best wel wat zwaarder is. PS4 heeft de remaster niet, officieel omdat de PS4 niet sterk genoeg is. Of er daarnaast commerciële redenen zijn is niet bekend, maar dat zal ook wel.
MGsubbie @Travelan5 oktober 2022 13:56
Ik vergelijk niet tussen PS4 en PC, ik vergelijk tussen PS5 en PC.
Travelan @MGsubbie5 oktober 2022 13:59
Deze video die Spider-Man op een PC die gelijkwaardig aan PS5 zou moeten zijn draait, laat zien hoe het al moeilijk is voor een game die op PS4 begon
De Remaster is niet een game die op PS4 begon. Anders is appels met peren vergelijken.
MGsubbie @Travelan5 oktober 2022 14:04
Maar het is wel een game die op PS4 begon... Het is letterlijk een remaster. Het fundament van het spel is PS4 technologie. Ze hebben dat origineel spel genomen en er dan Raytracing bij gestoken, andere grafische verbeteringen, en dan hogere resolutie en frame rates. Een remaster van een game van een vorige generatie is niets in vergelijking met een game die vanuit niets rond PS5 is gebouwd.

TLOU Remastered op PS4 vs UC4 en TLOU2 is een voorbeeld. GTAV vs RDR2.

[Reactie gewijzigd door MGsubbie op 23 juli 2024 06:19]

Travelan @MGsubbie5 oktober 2022 14:06
Ja maar dan is de nieuwe Call of Duty Modern Warfare 2 ook een game die in 2009 begon. En dan klagen dat die versie uit 2009 beter draait...
MGsubbie @Travelan5 oktober 2022 14:11
Dat is absoluut geen vergelijking. MW 2019 was geen remaster, het was een reboot. Weer vanuit niets (voor zover dat COD dat doen) begonnen met een moderne engine en moderne assets. Ze hebben dezelfde titel, maar dat is het dan ook.
nullbyte @MGsubbie5 oktober 2022 15:46
PS5 heeft één geheugenpoel voor zowel CPU als GPU
Er zijn PC's te bouwen met enkel een APU. En kant en klare systemen zoals de Steam Deck die ook nog eens door Proton/Wine Windows games op een Linux OS draait. Daar lijken de meeste games ook prima op te werken. Het enige voordeel dat een PS5 heeft is dat er specifiek voor die AMD hardware in de PS5 geoptimaliseerd kan worden. Dat neemt niet weg dat het sinds de PS4 idd een stuk simpeler is om games te poorten naar de PC.
MGsubbie @nullbyte5 oktober 2022 19:06
Er zijn PC's te bouwen met enkel een APU.
Met betreurenswaardige geheugenbandbreedte omdat het moet rekenen op hetzelfde geheugen als de CPU. 51.2GBps met 3200Mhz dual channel.

Misschien als AMD hun 3D V-Cache implementeert voor hun APU's op DDR5...
MGsubbie @lordawesome5 oktober 2022 12:34
Ik denk dat het meer vanuit financiële reden is. Hogere kans dat mensen een dubble-dip doen, eerst het spel op PS kopen en later nog eens op PC.
raro007 @MGsubbie5 oktober 2022 12:56
Of eerst console sinds daar de meest legaale gebruikers zitten en ook 1 hardware 1 probleem.
Dan de mensen die over blijven en geen console hebben een spel verkopen.
Travelan @MGsubbie5 oktober 2022 13:54
waarom zou je in godsnaam een game op PS kopen en later dezelfde op PC? Denk dat er uberhaupt maar weinig mensen zijn die een PS5 én een game PC hebben...
MGsubbie @Travelan5 oktober 2022 13:56
GTAV zegt hoi.
Travelan @MGsubbie5 oktober 2022 13:58
Heb ik op Xbox 360 gespeeld. Waarom zou ik hem opnieuw willen spelen? Behalve online, maar die kwestie is niet relevant voor de discussie, want in deze context heeft Sony gezegd dat het de Liveservice games wel tegelijkertijd wil uitbrengen.
MGsubbie @Travelan5 oktober 2022 14:00
Jij misschien niet... Maar er zijn heel wat mensen die het spel verschillende keren hebben gekocht. Ik heb hem op PS3 en PC gekocht. En als je vraag waarom is : Omdat het een enorm superieure versie is.

[Reactie gewijzigd door MGsubbie op 23 juli 2024 06:19]

kever678 @Travelan5 oktober 2022 14:13
GTA V: PS3 -> PC -> PS5
Elden Ring: PC -> PS5
Bulls @Travelan5 oktober 2022 20:18
Het gaat meer om spelers te bereiken buiten de console. Er zijn genoeg mensen die wachten om de ps exclusives te kunnen spelen maar geen ps hebben. Ik lees vaak dat Bloodborne al waard is om een ps4 aan te schaffen.
Travelan @Bulls5 oktober 2022 20:24
Dat was dus precies mijn punt. Ik reageerde op iemand die beweerde dat dit vanwege de "dubbel-dip" is, zodat ze een product 2 keer kunnen verkopen. Neen, het is wat mij betreft (zoals jij dus ook zegt) veel logischer dat ze een extra markt aanboren dan voor een dubbel-dip gaan.
Bulls @Travelan5 oktober 2022 20:28
Ik zie ook vaak dat mensen het raar vinden dat ze nog een keer Skyrim of gta5 “moeten” kopen terwijl ze die al 3 gekocht hebben voor verschillende platvormen. Wie is er dan de gek :z
nullbyte @MGsubbie5 oktober 2022 15:56
Ik denk dat ze toch zoveel mogelijk Playstations willen verkopen en het platform zelf zoveel mogelijk in de hand willen houden. Als deze vaak instant klassiekers "PS exclusives" direct op PC uit zouden komen dan had ik geen PS5 gehad. Dubbel dippen heb ik 2 keer gedaan, met Red Dead Redemption en met Spider-Man Remastered. Daar blijft het bij, Returnal en de Nathan Drake collection haal ik wel via Fitgirl, had ze anders toch niet gekocht/gespeeld.
Parrotmaster @lordawesome5 oktober 2022 13:05
Ze willen nogsteeds hun console verkopen. Ze kunnen doen wat Microsoft doet, maar dan competen ze weer direct met Microsoft.
Freakiebeakie @lordawesome5 oktober 2022 12:49
Vergeet niet dat Microsoft daar meer baat bij heeft, Windows en Xbox is beide van Microsoft dus voor hen maakt het niet uit. Sony playstation is in de console wereld al jaren leider omdat ze goeie exclusives hebben en als ze die gelijk op pc zouden releasen zou dat een negatief effect hebben voor ze want dan hebben mensen hun console niet meer nodig.
Wolfos
@Freakiebeakie5 oktober 2022 13:14
Microsoft vangt geen comissie op Windows games. Het grootste deel van die markt is in handen van Valve.

Ook laten ze zien dat de consoles toch wel door verkopen. De Series X is immers nog steeds met regelmaat uitverkocht (momenteel heeft maar één winkel 'm op voorraad). Mensen die liever op PC gamen kopen toch geen console en andersom ook niet.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 06:19]

MissMe NL @Wolfos5 oktober 2022 13:41
Microsoft hoeft geen commissie. Maar willen gebruikers in hun eco systeem hebben. Daar zorgen sony exclusives dus ook voor. Iemand die dus geen PlayStation koopt maar een pc omdat daar ook alles gelijk op komt. Neemt misschien ook de tijd om gamepass te proberen. En dat wil Microsoft al te graag.

Edit: en dus ook valve, ea en elk bedrijf eigenlijk zorgen daar voor.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 23 juli 2024 06:19]

Wolfos
@MissMe NL5 oktober 2022 14:38
Volgens mij is Microsoft's overweging om games op de PC uit te brengen pure noodzaak geweest. De verkopen van de Xbox One vielen aanvankelijk zo tegen dat het niet meer economisch was om hier exclusieve games voor uit te brengen.

Maar dat neemt niet weg dat ze hun games ook op Steam uitbrengen. Overal tegelijk releasen is gewoon wat het meeste opbrengt.
ASNNetworks @Wolfos5 oktober 2022 13:44
Je vergeet dat Microsoft ook games verkoopt via hun eigen Store en nog een veel belangrijkere reden: Game Pass. Microsoft heeft baat bij PC games, zeker als het hun eigen titels zijn. Die voegen ze namelijk toe aan Game Pass, waardoor iemand zonder Xbox maar wel een PC ook Game Pass afsluit, wat dus kassa is.
Travelan @Wolfos5 oktober 2022 13:55
Microsoft vangt wel commissie op Microsoft games, want die brengt het via de eigen stores uit (met een enkele uitzondering op Steam, voornamelijk AoE).
Wolfos
@Travelan5 oktober 2022 14:36
Ze staan inmiddels allemaal op Steam.
Travelan @Wolfos5 oktober 2022 14:42
oh dat is wel goed om te weten! Koop ze liever daar dan in die gare MS shop
nullbyte @Wolfos5 oktober 2022 16:02
Da's niet helemaal waar Microsoft wil gamepass abonnementen verkopen. Het platform is irrelevant, al gebruik je een Playstation om Halo naar te streamen, het boeit MS totaal niet. Verder gebruiken PC gamers niet 1 platform. Was het maar waar, ik heb zo'n 15 launchers op de PC. Ja, van al die launchers is Steam de grootste, echter de markt is wat anders verdeeld. MS snapt dit en zet daarom massief in op het Gamepass abonnement. Laatst weer 3 jaar gehaald via een omweg voor 90€.
Driekant @lordawesome5 oktober 2022 12:26
Inderdaad.

Stel dat Microsoft hetzelfde zou doen met Call of Duty;
Eerst op Xbox en PC uitbrengen en een jaar later naar andere consoles.
davince72 @lordawesome5 oktober 2022 14:19
Microsoft is van oudsher behoorlijk dominant op PC met Windows en Office etc.
Er zijn dus indirecte inkomsten door spel gelijktijdig uit te brengen op PC (los van aankoopbedrag spel). Als PC als platform groeit groeien ook de inkomsten van Microsoft.
Sony heeft daar totaal geen baat bij om iets snel naar PC te brengen, omdat er naast aankoopprijs van het spel niets te halen valt.
Daoka @lordawesome5 oktober 2022 14:55
Ik denk dat het meer komt om zoveel mogelijk mensen op de PS te houden. Als ze op de PC een game verkopen hebben ze 1 keer verdiensten aan. Als je een andere game koopt (niet van Sony) verdienen ze niets aan. Maar koop je voor de PS games verdienen ze elke keer ondanks dat ze het niet gemaakt hebben.
Verwijderd 5 oktober 2022 12:13
Februari 2023, Horizon Forbidden West dan? ;)

Ben blij dat ik recentelijk nog een leuke upgrade gedaan heb van mijn hardware.
De port van Zero Dawn naar de PC was in het begin ook niet vooruit te branden.
Maar na diverse updates en fixes kwam dat gelukkig goed. Hopelijk draait de rest dan ook lekker soepel, of gaat men alvast developen met ook de pc in het achterhoofd.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 06:19]

Freakiebeakie @Verwijderd5 oktober 2022 12:53
Het zullen natuurlijk altijd ports blijven, Sony wil dat hun games goed op hun console draaien en pc zal dan altijd 2e keus zijn voor ze. Maar ik denk dat dat wel goed gaat komen, zoals je zelf al zegt had hzd paar updates nodig en toen draaide het als een zonnetje op pc.
Xypod13 @Verwijderd5 oktober 2022 13:04
Hoop het ook. Heb leaks gezien dat ze sinds November 2021 al met de Pc versie bezig waren, dus duimen maar!
TepelStreeltje @Verwijderd5 oktober 2022 12:14
Yes please!

Hoewel ik het vermoeden heb dat ze deze wat langer PS5 exclusive willen houden, want stimuleert misschien weer de verkoop van de PS5. Zeker ivm met de schaarste van de consoles.
batteries4ever @TepelStreeltje5 oktober 2022 13:56
He? Als de consoles schaars zijn moet je er eerst meer maken om te verkopen, de vraag dan nog verder opjagen helpt dan niets. Gefrusteerde kopers wijken wellicht zelfs uit naar XBOX of PC!
TepelStreeltje @batteries4ever5 oktober 2022 14:17
Eens, maar denk niet de baasjes bij Sony en Microsoft zo denken.
MissMe NL @Verwijderd5 oktober 2022 13:50
Denk het niet. Hij is nog geen eens op psplus. Wishful thinking.
El crabbbo 5 oktober 2022 12:07
Mooi dat PS games ook op PC komen. Dan is PC echt de central hub voorzewel Xbox games en playstation games. En natuurlijk games voor alleen PC
lordawesome @El crabbbo5 oktober 2022 12:15
Yep, de pc is de alleskunner. Alle xbox games, alle playstation games, simulatie voor de nintendo games, plus alle ooit uitgebrachte games. En dan de pc exclusive games zoals muis afhankelijke games en kleinere games die de moeite niet nemen een console port te maken.

De hardware verschilt van traag to vele malen sneller dan een console. Van de desktop tot laptop tot tv of handheld. Het kan allemaal. De pc kan alles.
WllmZ @lordawesome5 oktober 2022 12:33
En vergeet niet alle emulators die je ook nog op een pc kan draaien zoals voor android. :)
Dieks77 @El crabbbo5 oktober 2022 13:56
Nee, dat zeggen ze niet, maar:
"Indien er een pc-port komt, dan minimaal een jaar later"
VonDudenstein 5 oktober 2022 12:18
Mooie opties om nog meer fidelity uit die games te persen.
Zou helemaal mooi zijn als Sony voor bepaalde titels nog wat verder gaat met feature set.
Ik geef weinig om resolutie, maar als je hiermee lighting (bijv RT) naar een hoger niveau kan tillen, dan kan dit baanbrekend zijn.

Een game als GT7 in VR met zowel de hoge framerate als in game RT?
TheKmork @VonDudenstein5 oktober 2022 13:29
Hoewel ik het je help hopen (zou het ook wel graag willen) is het niet waarschijnlijk dat ze geheel nieuwe features zoals VR naar de PC ports gaan brengen.
Tenzij GT7 PSVR2 ondersteuning gaat krijgen zie het niet heel waarschijnlijk in dat men dat op de PC ook zal gaan toevoegen.
VonDudenstein @TheKmork5 oktober 2022 13:46
En dat is ook exact wat ik verwacht. Dat GT7 PSVR2 support krijgt. En wat ik dus vooral hoop is dat Sony het PC platform wat meer ademruimte geeft, zodat juist dingen dingen als VR volledig worden benut.
VR is duur en enigszins niche. Dus door de PC installbase daarbij te trekken, kan en game als GT7 veel groter worden.

Ik hoop vooral dat Sony en ooit ook Nintendo dat eens gaan inzien. Dat je ook redelijk gecontroleerd een grotere installbase kan bedienen. Vooral Nintendo is helemaal gek dat ze altijd op hun eigen kleine platform blijven, terwijl hun het platform bijna uit zn voegen barst van de software sales.

Maar... we'll see :) Voelt als een stap voorwaarts iig.
Daoka @VonDudenstein5 oktober 2022 17:52
Uiteraard heb je voor die games een grotere userbase. Maar voor de rest van de niet Sony games maken ze dan geen winst. Als ik dus niet Sony games (+ DLCs en lootboxes) op Steam koop i.p.v de PS store is dat dus geen winst meer. Dus wat is beter? Een aantal games met een grotere userbase buiten je eigen store of een kleinere userbase hebben in je eigen store? Ik denk het tweede voor Sony. Al zal het zeker liggen aan hoeveel iemand koopt.
VonDudenstein @Daoka6 oktober 2022 09:49
Ik denk dat dit niet perse het geval hoeft te zijn.

De strategie om een grotere groep op een ander platform aan te spreken, betekent niet 1-op-1 complete leegloop op je eigen console platform. Helemaal complementair krijg je het natuurlijk niet, dus er zal wat crossover zijn van mensen die geen console meer nodig hebben. Echter is er ook die high fidelity PC doelgroep, die helemaal geen console heeft en wil.
Bovendien reken ik er wel op dat Sony long term het ecosysteem zo gaat uitbreiden dat je ook via PC (en wellicht smartphone en TV) gewoon op het PS platform zit. Met al je trophies, library, etc. Wat vooral belangrijk is voor die fanatieke PS gamer die een legacy meeneemt. Dat betekent wel dat je je eigen store moet verkopen, maar als de software en deals enorm overtuigend zijn, dan is dat niet perse een probleem. Het software gedeelte heeft Sony al best aardig op orde

En het is slim dat Sony nu deze keuzes maakt, nu hun software zo goed draait. MSFT heeft noodgedwongen de keuze al moeten maken, om de tegenovergestelde reden. En Nintendo heeft enerzijds het probleem dat ze de meest koppige van het stel zijn en geen keuze willen maken. Tegelijkertijd de enige van alles in gaming, die de luxe heeft dat ze geen keuze hoeven te maken.
Musical-Memoirs 5 oktober 2022 12:59
Ik haat exclusives! Voor de consument zou het zoveel beter zijn als iedere game op elk gewenste platform te spelen is. Dat zou ook een stuk meer game sales genereren wat fijn is voor de game ontwikkelaars.

Maar tijdelijke exclusives waarbij het later ook op een ander platform komt ben ik niet op tegen. Playstation kan toch ongeduldige spelers naar hun platform lokken. Gameontwikkelaars kunnen toch een extra centje krijgen voor een exclusiviteitsdeal zonder potentiele markten uit te sluiten. Maar wil je geen Playstation en wil je toch die games spelen, dan hoef je alleen maar even geduld te hebben.

Helaas zal Playstation waarschijnlijk nooit deze strategie doortrekken naar andere consoles. En zie ik Nintendo dit helemaal nooit doen...
Cowboy_Henk @Musical-Memoirs5 oktober 2022 14:03
Natuurlijk gaan ze dit niet doen, exclusives zijn nodig als system sellers. Waarom zou je anders een bepaalde console kopen? Sony verdient op elke game dat op hun systeem verschijnt, ook diegene die niet door hun zijn geproduceerd (royalties). Als een console veel exclusives heeft dan maakt het dit systeem aantrekkelijker --> meer sales van deze console --> meer games verkocht (first en second party) --> meer royalties --> meer winst.

Dit is bij streaming TV toch ook? Netflix heeft zijn exclusieve series en films, Disney + ook, Prime ook,... Alles alle series en films en op alle platformen komen wat is dan het nut van al de verschillende streaming kanalen?
En nog een belangrijk punt is dat exclusives het beste uit een systeem halen omdat die er voor gemaakt is zonder rekening te houden met andere platformen, ze kunnen het onderste uit de kan halen. En tenslotte zorgt exclusives voor competiviteit, wat kwaliteit ten goede komt. Als ze ervoor streven om exclusieve toppers te maken, flagship games die laten zien wat hun platform kan dan streven ze naar kwaliteit.
!mark @Cowboy_Henk5 oktober 2022 14:37
Dit is bij streaming TV toch ook? Netflix heeft zijn exclusieve series en films, Disney + ook, Prime ook,... Alles alle series en films en op alle platformen komen wat is dan het nut van al de verschillende streaming kanalen?
Je kunt je best op andere dingen differentiëren van de concurrent dan exclusieve content zoals de videostreamingsdiensten doen, prijs, beeld/audiokwaliteit, beschikbaarheid op meerdere platformen of gebruikersvriendelijkheid bijv.

De verschillende muziekstreamingdiensten hebben heel erg veel overlap qua beschikbare content maar kunnen toch prima naast elkaar bestaan met elk hun voor en tegens.
En nog een belangrijk punt is dat exclusives het beste uit een systeem halen omdat die er voor gemaakt is zonder rekening te houden met andere platformen, ze kunnen het onderste uit de kan halen
Volgens mij zijn de PS5 en Xbox qua basishardware vrijwel volledig gelijk aan elkaar, zelfde CPU, zelfde hoeveelheid gecombineerd geheugen, beide een snelle PCIe SSD en dezelfde GPU architectuur.
Qua PC zal het wellicht betekenen dat de systeemeisen een klein beetje omhoog moeten maar deze zal qua rekenkracht ook geen beperking vormen.

Zou ook een stuk beter voor het milleu zijn dat mensen niet meerdere apparaten hoeven te kopen die exact hetzelfde kunnen, wellicht een wat gezocht argument maar gezien de grote bedrijven vaak pretenderen zo 'groen' bezig te zijn niet minder terecht eens te maken.

Alleen Nintendo valt qua rekenkracht buiten boord, maar dat zie ik persoonlijk meer als iets voor 'erbij' en onderweg dan echt een volwaardig gaming device zoals een PS5, Xbox of PC.

[Reactie gewijzigd door !mark op 23 juli 2024 06:19]

Linksquest Moderator Spielerij
5 oktober 2022 12:12
Mooi dat PC gamers op deze manier toch hele toffe titels kunnen spelen, zeker games als The Last of Us, God of War, Uncharted en Ghost of Tsushima zijn dikke aanraders.
Clukers @Linksquest5 oktober 2022 13:35
Ik ben al zo lang aan het wachten op Ghost of Tsushima, wat een mooi spel!
Leuk dat Horizon Zero Dawn reeds uitgekomen is op PC, maar ze wachten nu toch wel al verdomd lang met Ghosts. Geruchten van release date verschuiven spijtig genoeg ook steeds maar naar achter...
Odder thing @Clukers6 oktober 2022 08:18
O man ik wil die zo graag op de pc. Het duurt inderdaad veel te lang
Wolfos
5 oktober 2022 12:37
Ik blijf erbij dat dit een slechte zet is. Microsoft laat zien dat hun strategie niet voor minder console verkopen zorgt. Door alle platforms tegelijk uit te brengen combineer je de marketing en de hype rond de game omdat iedereen het tegelijk speelt.
De third party studios doen niet voor niks alle releases tegelijk.
Fireshade @Wolfos5 oktober 2022 13:39
Deze strategie zorgt ervoor dat mensen die een spel eerst alleen voor de PS5 kunnen kopen. Sony heeft er baat bij spelers in hun ecosysteem te houden.
Mochten ze later dat spel toch op PC willen spelen, dan moeten ze dat opnieuw aanschaffen - wat een aardige drempel kan zijn. En pas als die verkopen ook dalen, komt de game uit in PlayStation Plus voor het publiek dat de game evt. gemist heeft, om inkomsten via het abonnement te genereren. Sony doet niet aan Play Anywhere oid. Dit is een strategie om zo lang mogelijk inkomsten te genereren uit games, zoals ze hebben uitgelegd. Het is dus bedoeld voor inkomsten, en de consument staat daarbij zeker niet op de eerste plaats.
cazzie 5 oktober 2022 12:08
Gran Turismo op pc - dat zal smullen worden :9~

Het zal wel de wens van de gedachten blijven ...
Calcifer123 @cazzie5 oktober 2022 12:12
Stel je voor dat ze geen rekening meer hoeven te houden met de beperkte ps5 hardware ja! Dan wordt het mooiste race game aller tijden.
Verwijderd @Calcifer1235 oktober 2022 12:14
Je bedoeld ps4 hardware? Aangezien gt7 ook op ps4 uit is gekomen. De ps5 hardware noem ik niet echt beperkt. (Uitgezonderd van raytracing).
SgtElPotato @Calcifer1235 oktober 2022 12:16
Maar niet de meest realistische 😂
batjes @SgtElPotato5 oktober 2022 12:33
Dus? Gran Turismo heeft over het algemeen een mooi balans tussen realisme en arcade. Het is best realistisch, maar arcade genoeg om het lekker met een controller te kunnen spelen.

Persoonlijk is GT de enige game die ik mis sinds de PS3 mijn laatste console was. De race games die beschikbaar zijn op de PC, zijn het allemaal gewoon net niet en staan voor mij toch echt in de schaduw van GT.
SgtElPotato @batjes5 oktober 2022 16:31
Ieder een eigen voorkeur! Ik verkies realisme boven graphics (vandaar dat ik dan ook al een x aantal duizend uur in ACC heb zitten).

Maar het ligt ook aan je voorkeur voor besturing. Speel je met controller of keyboard, dan is GT een betere en makkelijkere keuze. Ga je een stap verder en bouw je een hele setup dan verbleekt GT bij de rest.
Señor Sjon @cazzie5 oktober 2022 12:17
Er zijn op de PC betere spellen met veel betere road/car dynamics en FFB dan een GT-port van de PC zou kunnen. ;)
TetPr87 @Señor Sjon5 oktober 2022 12:44
Noem er één aub. Naar mijn weten is Forza Motorsport 7 de enige soortgelijke welke je op PC kan spelen en die is naar mijn mening niet beter dan GT.
Señor Sjon @TetPr875 oktober 2022 12:54
AC met content manager en mods <<< dit kan je zo gek maken als je zelf wilt. Ook qua graphics
ACC alleen GT3, maar is verder top.
Rfactor 2
iRacing <<< helaas abomodel
Automobilista 2 krijgt ook goede reviews
Raceroom (ken ik zelf niet)

Lijstje is stiekem wel lang. :+
oef! @Señor Sjon5 oktober 2022 12:40
Er is nogal een verschil tussen ACC en GT, zo is GT bijvoorbeeld leuk :+

(het is gewoon bedoeld voor een ander publiek)
MN-Power @oef!6 oktober 2022 09:17
Tja, leuk. Er was een tijd dat ik een console kocht voor GT omdat er niks vergelijkbaars was. Heb ik tot de PS3(en GT5) volgehouden. Toen ook nog een 360 en speciaal daarvoor een Fanatec CSR stuur gekocht(de T500 die ik had werkte niet op een 360). Vanaf toen zijn er legio sims/arcade sims op de PC uitgekomen die wél straatwagens hadden(dát was hetgeen GT interessant maakte) en nooit teruggekeken. Maar bij Forza(Volgens mij 4?) op de 360 viel het me al op dat de gameplay/flow mij beter lag. Alleen al minder het gevoel te hebben eindeloos met het menu bezig te zijn, de voortgang was vlotter, de auto's vond ik fijner rijden(niet geheel onbelangrijk) en klonken ook beter. Veel van die dingen(incl het ge-ploeg door het menu) irriteerden me al sinds GT2.

Gelukkig zijn er inmiddels genoeg titels op de PC(incl Forza (Horizon)), dus voor mijn car-fix heb ik echt geen console meer nodig en GT al helemaal niet. ACC is trouwens geen goede vergelijking(prima sim verder), AC is een betere tegenhanger en die(en vele anderen) zou ik voor geen goud verruilen voor GT. Zeker niet als ik hoor hoe zo'n grind(of rib uit je lijf) het verkrijgen van auto's is(ik vond GT2/3/4/5 al erg). Óók dat is niet voor ieder publiek. En AC is al helemaal geweldig omdat het moddding ondersteunt. En als je een beetje handig bent met Blender 3D kan je zelf(of je het nou publiceert of niet) ook gewoon aan de slag.

Dus leuk is relatief, ik vind GT al lang niet meer leuk. :) De alternatieven(die ook de gewenste auto's bevatten) wél.

[Reactie gewijzigd door MN-Power op 23 juli 2024 06:19]

Odder thing @cazzie6 oktober 2022 08:13
Gran Turismo helaas voor mij niet te spelen vanwege het ruk geluid van de auto's (stofzuiger geluid). Forza doet dat vele malen beter.
Jumpman 5 oktober 2022 12:10
Mooie ontwikkeling, nog meer gamers kunnen genieten van de pareltjes die Sony als 'exclusives' op de markt brengt. De kwaliteit is veelal gewoon enorm hoog van deze games.
DLSS 5 oktober 2022 12:13
Prima wat mij betreft. Er is genoeg beschikbaar op PC om in de tussentijd te spelen en ik vind het leuk om naar iets uit te kijken.

Al begrijp ik uiteraard ook de kritische noot van sommige mensen.

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