Pc-ports van PlayStation-games komen op zijn vroegst een jaar na PS-release uit

Er zit voortaan 'ten minste een jaar' tussen de release van games voor PlayStation-consoles en een eventuele port naar de pc. Dit geldt niet voor liveservice- games; dergelijke spellen moeten gelijktijdig op alle platformen uitkomen.

PlayStation Studios-hoofd Hermen Hulst zegt in een interview met Julien Chièze: "Vanaf nu denk ik dat er tenminste een jaar tussen de release van een game op de PlayStation en de daaropvolgende release voor het pc-platform zit." Liveservicegames die gedurende een langere periode na de release nog van nieuwe content worden voorzien, zijn een uitzondering: "Liveservicegames zijn van een andere aard omdat deze spellen een stevige community moeten hebben en meteen actieve betrokkenheid moeten creëren wanneer ze live gaan. In dat geval komen dergelijke projecten gelijktijdig voor de pc en PlayStation-consoles uit", aldus Hulst.

Sony liet eerder weten dat vanaf 2025 grofweg de helft van al zijn first party-games ook voor de pc en smartphones moeten uitkomen. In een interview met Axios stelt dezelfde PlayStation-topman: "Veel van onze grote teams zijn de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. [Het uitbrengen van PlayStation-games voor de pc] maakt het mogelijk om extra veel te investeren in hun projecten."

Tot dusver zijn er slechts enkele PlayStation Studios-titels die oorspronkelijk voor de PlayStation 4 werden gemaakt, maar later voor de pc werden uitgebracht. Vooralsnog zijn er geen mobiele games uitgebracht onder PlayStation Studios, al is Sony volgens Hulst van plan om 'interne mogelijkheden' voor het maken van mobiele games uit te breiden. Daarnaast verwijst de Nederlander naar externe partners en de eerste aankoop van een studio voor de deze zomer opgerichte PlayStation Studios Mobile Division.